Summertime 3 Recensione: su Netflix l'estate non finisce mai

Un viaggio durato due anni, quello di Summertime, iniziato il 29 aprile del 2020 e terminato a maggio di quest'anno. Tre stagioni, otto episodi l'una, per accompagnarci attraverso Netflix in una storia leggera, leggiadra, soleggiata e dai forti colori pastello. Una storia tutta italiana, che riprende le tematiche forti dei film di un tempo che ci raccontavano il mare, le vacanze, con l'aggiunta di quell'animo giovanile che ci permette di ricordare come eravamo un tempo. Le vicende di Summer e Alessandro arrivano al termine, con la certezza che non ci sarà una quarta stagione di Summertime, confermando che il progetto originario si basava su una trilogia, destinata a chiudersi proprio nel 2022.



Esiste solo l'estate

Summertime ha sempre seguito il canovaccio preciso e deciso nel voler raccontare solo l'estate, tralasciando quello che è accaduto durante il resto dell'anno. Nonostante il tempo vada avanti, la vita non sia cristallizzata come in un diorama, tutti i protagonisti si ritrovano sempre a casa loro, in spiaggia, per riprendere a vivere quei due mesi di spensieratezza caratterizzati dal mare, dalla sabbia e dalla birra in riva al mare. Una vacanza che non finisce mai e che non ci permette realmente di affondare i piedi nella storia di tutti i protagonisti.

Da quel cliffhanger che ci era stato lasciato al termine della seconda stagione (recuperate qui la nostra recensione di Summertime 2) arriviamo a sapere che Lola (Amparo Pinero Guirao) è viva e sta cercando di recuperare la mobilità delle gambe, evaso anche il rischio di restare sulla sedia a rotelle: un miracolo, dopo l'incidente subito. Alessandro (Ludovico Tersigni), invece, soffre lo stress post traumatico proprio dall'incidente di Lola e ha deciso di non voler più tornare a correre in moto. Anche la sua relazione con la ragazza è oramai un ricordo passato. Summer (Coco Rebecca Edogamhe) e Sofia si sono allontanate, ma la seconda ha l'opportunità di avvicinarsi non solo alla fotografia, ma anche a Blue (Alicia Ann Edogamhe), la sorella di Summer alla quale serve una mano a comprendere meglio le sfaccettature dell'amore. Dario si prepara a festeggiare il suo anniversario con Rita e infine c'è una new entry, che prende il posto del cuoco Jonas: si tratta del musicista Luca interpretato da Cristiano Caccamo.



Il peso della chiusura

Sappiamo che è una terza stagione, sappiamo che sarà la chiusura di tutti i cerchi, quindi vivere l'intera narrazione con l'attesa che possa accadere qualcosa, che possa arrivare presto la ghigliottina a tranciare la vita dei nostri ragazzi da quel sogno pastellato è sempre dietro l'angolo.

Summertime, invece, rinuncia a tutto questo, perché non ne è interessata in alcun modo: la serie Netflix non ha voglia di lasciarci una morale, né di farci vedere un mondo reale che possa lasciarci qualcosa di diverso dalla leggerezza. Non c'è una lezione finale, non c'è niente da imparare: i ragazzi vivono i loro amori e le loro preoccupazioni con la naturalezza che vorremmo poter avere tutti noi nella vita vera, alternando rotture a nuove amicizie. D'altronde, così come le precedenti due stagioni, il leitmotiv continua a essere quello dell'amore. Dai tradimenti al desiderio di non lasciarsi e non dimenticarsi, dalle indecisioni su come proseguire la propria vita, fino ai compromessi trovati per la persona che si vorrebbe accanto. I crucci di Summer e di Ale continuano a tenere in piedi l'intera struttura narrativa, con lui che vive il dramma di non capire cos'è che vuole dalla sua vita, se la sua vecchia fiamma o se stare con Lola, che nel frattempo ha scoperto, grazie all'infortunio, di avere un solo obiettivo in testa: tornare a correre. Senza le distrazioni di un amore che, nella seconda stagione, le aveva procurato solo danni. Tutte le storie si lasciano accompagnare fino alla chiusura che difficilmente possiamo definire lieta.



Senza domande sul futuro

Sembra di essere in quel trionfo di Bacco e Arianna raccontato da Lorenzo de' Medici, che in maniera genuina aveva imparato a insegnarci che del domani non c'è mai certezza: non sappiamo cosa accadrà a Summer, Edo e tutti gli altri ragazzi, ma possiamo fare come loro ed essere lieti del presente, dell'oggi. C'è l'amarezza del dover affrontare la vita adulta, di dover crescere e doversi confrontare con le scelte che riserveranno la vita del domani: non c'è più lo spazio per pensare ai tradimenti e agli amori non corrisposti, ma solo a cosa faremo da grandi. Summertime lascia alla nostra immaginazione tutto ciò che ci interessa sapere, soprattutto su Summer e Ale, che continuano a inseguirsi fino all'ultimo, trascinandoci in un turbine dal quale non ne usciamo vincitori né vinti. Estate dopo estate si costruisce la propria crescita, mettendo da parte tutto ciò che non riguarda la stagione più pastello che ci offre il nostro Paese.

È chiaro che in questo caleidoscopio di eventi estivi il naso da storcere lo troverà chi è abituato a farsi raccontare storie reali, tangibili. Summertime non lo è, perché nella leggerezza usata per raccontare le rotture dei rapporti, le relazioni ondivaghe e le incertezze dei rapporti non riesce mai a cogliere un senso di reale, di veritiero, bensì di surreale. Lo fa perché la serie ha sempre, in questi due anni, inseguito il desiderio della spensieratezza, raccontare delle storie che non dovessero impegnarci troppo nell'elaborazione dei sottotesti e delle vicende raccontate. Summertime non si prende quasi mai sul serio, non racconta mai problemi che potrebbero essere i nostri e non ci chiede di empatizzare con i protagonisti. Che sia questa l'arma vincente o che sia l'arma dei vinti sta solo allo spettatore.