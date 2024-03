Supersex Recensione: nel cuore, e non tra le gambe, di Rocco Siffredi

C'è una scena, in Supersex, in cui il Rocco Siffredi interpretato da Alessandro Borghi, provocato e invitato da suoi colleghi e futuri produttori - al tavolo è presente anche Moana Pozzi, che osserva intrigata - si alza e inizia a masturbarsi per vincere una sfida: venire in 10 secondi. A comando. Come accadrà spesso sulle miriadi di set sui quali il pornodivo si consumerà e prosciugherà. È quello il momento della trasformazione da Rocco Tano - il suo nome all'anagrafe - in Siffredi, l'ascesa da uomo a dio dell'orgasmo, da comune amatore a Supersex, come "l'eroe" dei fumetti erotici che leggeva da piccolo. Ed è il momento in cui l'attore ha consacrato la sua vita al sesso, sacrificando tutto e tutti, in particolare i suoi affetti personali.



Supersex è finalmente arrivato su Netflix, serie in 6 episodi prodotta da Netflix, scritta da Francesca Manieri e diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. Non un racconto incentrato direttamente sull'eros o sull'industria del porno, come molti potevano presagire, ma un vero proprio biopic seriale sulla vita di Rocco. Una scelta peculiare, non esente da difetti di struttura, ma da inquadrare in un discorso più ampio delle poderose performance carnali di Siffredi: uno sguardo sul suo vissuto, su infanzia e gioventù prima dell'età adulta, sui fantasmi e sui demoni interiori. E quindi, per certi versi, una "messa a nudo" ancora più intima e viscerale di qualsiasi porno abbia mai girato.



In nome del sesso

È importante sottolineare quanto Supersex non sia una serie a sfondo prettamente erotico. Il sesso c'è, le nudità pure, manco a dirlo. Ma non è quello il fulcro del racconto, piuttosto una cornice in cui approfondire e sviscerare a fondo la psiche di un uomo in qualche modo non comune, che ha avuto una giovinezza non comune. Passata tra i vicoli di Ortona, in Abruzzo, abbracciata dal calore di una famiglia che sin da piccolissimo gli ha fatto sentire il peso delle pulsioni carnali. Rocco Siffredi è anche stato premiato a Ortona per aver dato lustro alla città.



Non sappiamo quanto fino in fondo, in realtà, gli eventi narrati nella serie Netflix corrispondano alla realtà dei fatti, e in fin dei conti possiamo affermare con una certa sicurezza che la vicenda sia stata romanzata a dovere per accentuare la carica drammatica dell'opera. Che racconta anzitutto un rapporto tra fratelli complicato, tra Rocco e il maggiore Tommaso, che ha inculcato nel protagonista un modello di maschio tossico e possessivo. Una prospettiva che cambia grazie al rapporto con Lucia (Jasmine Trinca), compagna di Tommaso (Adriano Giannini nella versione adulta del personaggio), caduta in un perverso gioco di prostituzione, ma libera e consapevole delle proprie azioni. Una musa che, agli occhi del giovane Tano (Saul Nanni, che passa il testimone a Borghi per il Rocco maturo), è una dea desiderabile ma irraggiungibile, eppure così influente sulla mente del protagonista da spingerlo a esplorare i suoi limiti. E a superarli. Ed ecco che Rocco Tano inizia pian piano a "morire" sotto le luci rosse dei night club di Parigi, vissuti tra notti orgiastiche e incontri fortuiti.



Dalle sue ceneri nasce Siffredi, il superuomo erotico il cui battesimo definitivo è quella scena del tavolo descritta in apertura, spartiacque verso la carriera su cui tutti - chi un modo, chi in un altro - abbiamo messo gli occhi, discusso, persino ironizzato. Ma oltre gli orgasmi e la foga passionale c'è una vita che è stata sì condizionata dall'eros, ma non abbracciata. Tormentata, divisa, schiacciata dal peso di un più volte citato "superpotere". Che va oltre la ben nota prerogativa fisica: è un'ossessione, che gioca ad un logorante tiro alla fune tra amore e lavoro, tra cuore e pene.



Dentro Siffredi

In questa dicotomia Alessandro Borghi è eccezionale e porta su schermo un binomio Tano/Siffredi convincente ed encomiabile. Più intenso nelle fasi introspettive e intime di Siffredi rispetto a quelle fisiche, dalle quali era forse lecito aspettarsi un'edulcorazione minore. Vi consigliamo anche i film e le serie migliori con Alessandro Borghi da recuperare.



Ma lo scopo di Supersex è per l'appunto quello di costruire un dramma sul lato meno conosciuto di Rocco, attorno al quale ruotano le figure più importanti e influenti della sua vita. Il contraltare è ovviamente suo fratello Tommaso, interpretato da un impressionante Adriano Giannini. E in mezzo ai due protagonisti c'è l'emozionante performance di Jasmine Trinca nei panni di Lucia.



Un trio che porta in scena interpretazioni dal grande impatto emotivo e che regge sulle proprie spalle - insieme al giovane Saul Nanni - tutto il peso della miniserie. Ma sono, purtroppo, supportati solo in parte da un cast secondario che non sempre si rivela all'altezza di quello principale, con qualche punta di overacting appesantita da dialoghi a volte un po' banali e prevedibili.



Per quanto concerne la struttura narrativa, infatti, Supersex vive di luci e ombre: vuole essere tante cose, forse troppe. Nel giro di 6 puntate, tutte al di sotto dei 60 minuti, si passa da un coming of age atipico al dramma familiare, fino ad arrivare persino a qualche leggera sfumatura di thriller. E sullo sfondo c'è un mondo, quello del porno, che viene scalfito solo in superficie, che mostra sì le contraddizioni del suo star system, ma mette in luce troppo poco di un'industria su cui ci sarebbe tanto da dire. Perché il cinema a luci rosse non è soltanto venire a comando.



Per molti, come accade in generale nel mondo della settima arte, è anche essere masticati e sputati da uno star system implacabile e crudele. Questo Supersex lo mostra solo in parte, non del tutto, a mio parere non abbastanza. Ma è anche il compromesso da accettare nei confronti di un prodotto che vuole fare altro, e che al netto di tutto mette in scena una cura produttiva e registica di buon livello. In definitiva, una serie piacevole e interessante per chi voleva saperne di più sul vissuto di Rocco Siffredi. Ma anche una piccola occasione mancata per colpire più... "duro" di così