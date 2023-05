Sweet Tooth 2 Recensione: la serie Netflix convince ancora?

La storia del giovane Gus (interpretato da Christian Convery) ci aveva convinti, come scrivevamo nella recensione di Sweet Tooth, anche se c'erano sicuramente ampi margini di miglioramento. Infatti, nell'adattare il fumetto di Jeff Lemire, questa serie Netflix aveva preso una strada che non sempre teneva fede all'opera originale, portandoci a vivere un racconto di formazione interessante ma anche caratterizzato da un animo alquanto altalenante.



Il mondo post apocalittico messo in scena era infatti capace di catturare facendoci scoprire l'affascinante storia che si celava dietro gli ibridi ed il Grande Crollo, ma, soprattutto nella parte centrale del racconto, non sempre la storia risultava capace di mantenersi su alti livelli. Questa seconda season di Sweet Tooth doveva quindi cercare di limare quelle imperfezioni che avevano intaccato gli episodi precedenti e, come cercheremo di spiegarvi in questa recensione, possiamo dire che anche questo nuovo ciclo di episodi vive di diversi alti e bassi, non riuscendo sempre ad esprimere tutto il suo potenziale.



Il viaggio continua

La seconda stagione di Sweet Tooth riparte dalla prigione nella quale Gus e gli altri bambini ibridi erano stati rinchiusi sotto lo sguardo del temibile generale Abbott (Neil Sandilands). L'uomo infatti è pronto a tutto per riuscire ad ottenere il prima possibile una cura, e non si fa problemi nel sacrificare in nome della scienza gli stessi bambini sui quali il dottor Dr. Aditya Singh (Adeel Akhtar) conduce esperimenti. La brutale e terribile situazione nella quale i ragazzi si trovano ci porta quindi da subito a vivere il terrore di quest'ultimi, impotenti di fronte ai soldati e terrorizzati per ciò che li aspetta, mentre vengono nutriti e trattati come animali.

Il tema della ricerca di una cura ad ogni costo e la prigionia dei ragazzi saranno due elementi centrali nel corso di gran parte di questa stagione, mentre in parallelo seguiamo Jepperd ed e Aimee, interpretati rispettivamente da Nonso Anozie e Dania Ramírez, intenti a cercare un modo per liberare i bambini. Anche Bear (Stefania LaVie Owen) sta affrontando un viaggio per ritrovare Gus, ma il suo è un percorso separato dagli altri, coi quali si ricongiungerà soltanto in vista del finale. I tre archi narrativi principali sono da subito chiari, ma non tutti riescono a coinvolgere allo stesso modo.



Infatti, salta all'occhio, soprattutto col passare degli episodi, la debolezza della storyline di Bear, la quale per larghi tratti sembra quasi un corpo estraneo rispetto all'ordito principale, salvo poi riprendersi negli ultimi capitoli. Anche Jepperd ed e Aimee purtroppo non sempre brillano, ma nonostante questo quando entrano in scena i veri protagonisti, ovvero i piccoli ibridi e la loro prigionia, tutto assume un altro significato, portando la serie su un diverso livello, anche per il modo in cui vengono trattate alcune tematiche importanti integrate in modo assolutamente naturale e convincente, risollevando una serie che esattamente come nella prima stagione vive di grandi picchi qualitativi alternati a momenti non proprio convincenti.



Il contenuto prevale sulla forma

Precedentemente avevamo accennato alle tematiche che lo show accoglie nel corso della storia e a come queste siano ben integrate all'interno del racconto, e analizzando da vicini alcuni episodi particolari questo è molto evidente. Dall'uso del linguaggio dei segni per far partecipare alla conversazione tutti gli ibridi alla natura stessa dei bambini protagonisti che vengono rinchiusi perché diversi, è evidente il risalto dato al tema della diversità e dell'inclusione, ed il tutto non appare assolutamente forzato, anzi, caratterizza in modo ancora più deciso i personaggi.

Inoltre, è importante sottolineare come l'ambientazione stessa non sia un semplice elemento di contorno, poiché gli ibridi e la malattia che hanno trasformato il pianeta sono fortemente intrecciati, ed il mutamento rappresentato dagli ibridi stessi sembra un tentativo del pianeta di liberarsi di quella piaga che a lungo l'ha danneggiato, ovvero gli esseri umani, i quali sono incapaci di adattarsi rispetto ad un'evoluzione che sembra averli lasciati indietro, mentre gli ibridi che in modo dispregiativo chiamano animali sono quasi un antidoto rispetto alla disumanità di chi li vuole uccidere. Anche in questo caso, mentre alcuni umani sono pronti ad accettare il proprio destino, altri, come Abbott, vedono negli ibridi un nemico, incapaci di accettare una realtà che non si può cambiare utilizzando la sola forza. L'accettazione della morte come elemento naturale del ciclo vitale diviene un altro aspetto importante di alcuni passaggi significativi, in una storia che prima cerca di trattare temi di grande richiamo in modo adeguato, poggiando anche sull'impatto emotivo che alcune situazioni provocano nello spettatore. Considerando quanto detto, è dunque evidente che gli spunti interessanti non mancano affatto, ma questo non basta a rendere Sweet Tooth una serie perfetta.



Infatti, oltre ai problemi legati ad alcune storyline poco convincenti, sono presenti sequenze specifiche che sono sinceramente mal riuscite. Un esempio eclatante di ciò è dato dal sesto episodio, dove uno scontro infiamma la scena, risultando però povero sia a livello visivo che di credibilità, tra assalti impacciati e poco credibili, e fughe alla luce del sole che per qualche inspiegabile motivo vengono enfatizzate da riprese che sembrano quasi trasformarle in una sorta di parodia del dramma che dovrebbero rappresentare, mentre gli stessi ibridi non sono curati allo stesso modo e, anzi, c'è un certo dislivello tra quelli più convincenti rispetto ad altri goffi e rivedibili. In questi casi, è ovviamente giusto tenere in considerazione anche i problemi di budget, ma vedere un episodio tanto importante affossato da scelte quantomeno discutibili lascia perplessi.

In conclusione, Sweet Tooth 2 vanta diversi pregi molto rilevanti, ma cade in alcuni problemi legati soprattutto all'aspetto tecnico, oltre ad alcuni abbagli che vanno a colpire anche la scrittura del racconto, ed in particolare alcune storyline. Fortunatamente, la storia principale risulta sempre molto interessante e godibile, senza risparmiare anche qualche spezzone quasi disturbante, in un racconto che non ha paura di dare vita anche a momenti molto cupi e impattanti. Anche dal punto di vista delle emozioni, queste non mancano e, se avete amato la prima stagione di Sweet Tooth, saprete apprezzare anche questo secondo capitolo, capace di colpire nonostante qualche difetto di troppo. Intanto, i fan saranno contenti di sapere che Sweet Tooth è stata rinnovata per un'ultima stagione.