Ted Bundy: Falling for a Killer, recensione della docu-serie di Prime Video

Cosa si prova nello scoprire che la persona che si ha accanto, e che si ama con tutte le proprie forze, è in realtà uno spietato assassino? Questa domanda e molte altre sono il fulcro della nuova serie documentario disponibile dal 31 gennaio tra le nuove uscite di Amazon Prime Video. Interviste, documenti esclusivi, filmati e fotografie ricostruiscono con cura la vicenda di Ted Bundy, sfruttando un punto di vista diverso dal solito: quello della fidanzata storica Elizabeth Kendall, di sua figlia Molly e delle persone coinvolte nella vita di Bundy.



Un prodotto approfondito e coinvolgente su uno dei più noti serial killer americani



Risale alla fine degli anni settanta uno dei processi giudiziari dalla maggiore risonanza mediatica avvenuti negli Stati Uniti. Il protagonista è Ted Bundy, carismatico uomo accusato di aver brutalizzato e ucciso almeno trenta ragazze. La visibilità avuta dall'evento nei notiziari di quegli anni fu pari solo a quella del processo a O.J. Simpson, ma essa non è il vero fulcro della nuova docu-serie di Amazon Prime Video.Ted Bundy: Falling for a Killer desidera concentrarsi su testimonianze quasi estranee alle implicazioni giudiziarie della vicenda, importanti proprio per la loro valenza emotiva. Questa versione della storia ha inizio anni prima degli atti omicidi, prima ancora che Bundy conoscesse Elizabeth Kendall. Stupisce quanto i resoconti della donna si focalizzino sul fascino di Ted, sul suo atteggiamento carismatico e rassicurante. Secondo le dichiarazioni della donna l'inizio della relazione con lui fu infatti come stare in paradiso.



Questo iniziale contrasto tra la figura del fidanzato amorevole e il mostro privo di scrupoli è il filo conduttore della docu-serie e di molti altri prodotti simili (nel 2019 Netflix ha pubblicato Conversazioni con un killer: il caso Bundy, seguito dalla realizzazione del film cinematografico Ted Bundy - Fascino Criminale, con Zach Efron), ma è solo l'inizio di una profonda esplorazione dell'uomo che Ted è stato e che è diventato nel corso degli anni, man mano che un istinto predatorio ha iniziato a prendere piede in lui.



L'unico modo in cui è possibile avvicinarsi davvero a questa enigmatica figura è valutare più testimonianze possibili, confrontare le dichiarazioni e sfruttare tutti gli elementi a nostra disposizione per una ricostruzione fedele. Falling for a Killer, sfruttando al tempo stesso il fascino tipico delle docu-serie crime e una qualità tecnica che trasforma il prodotto in qualcosa di altamente coinvolgente, mira proprio a raccontare una storia che vada oltre i cliché del serial killer e ciò che tradizionalmente è stato detto su Ted Bundy.



L'indagine è ancora più intima, una vera e propria occhiata alla sfera privata di Bundy e delle figure che hanno preso direttamente o indirettamente parte alla sua vita. La vicinanza delle testimonianze non hanno solo lo scopo di presentare un'immagine il più possibile realistica di quest'uomo diventato ormai un personaggio, ma fanno sì che l'impronta documentaristica si trasformi in un'esperienza umana, dalla forte carica emotiva.



La magia di un montaggio emozionale

L'intento di Ted Bundy: Falling for a Killer - documentare ed emozionare al tempo stesso - sarebbe irraggiungibile senza una realizzazione tecnica che tiene conto del potere di immagini, parole e suoni.



La componente informativa si appoggia infatti a ottime riprese di intervistati e luoghi, a un montaggio realizzato con cura e a una bellissima colonna sonora, che fa contrappunto a testimonianze, accuse, foto e filmati reali. Dopo circa quarant'anni di silenzio, Elizabeth e Molly Kennell rispolverano gli anni più drammatici della loro vita per svelare i comportamenti dell'uomo al loro fianco, fornendo dettagli inediti e confessando i loro stessi sentimenti di fronte alle telecamere.

Lo stile della docu-serie, caratterizzato da un alternarsi di momenti felici, ricordi tremendi e inquietanti ricostruzioni, è ciò che catalizza davvero l'attenzione dello spettatore sul prodotto, trasformandolo da semplice biografia a esperienza corale, alla quale hanno preso parte fin troppe vittime.



Non solo crime: il contesto storico-culturale di Falling for a Killer

Ted Bundy: Falling for a Killer ha il pregio di non essere un semplice resoconto di come il famigerato omicida seriale riuscì a compiere così tanti delitti tra il 1974 e il 1978 tra i diversi Stati americani. La docu-serie allarga il proprio sguardo all'intero contesto storico del periodo, compiendo un'interessante digressione sulla condizione della figura femminile in quel decennio, come anticipazione di quel senso di minaccia alla quale le donne si sentivano costantemente esposte.

Discriminata su vari fronti, la donna degli anni ‘70 comincia tuttavia a capire l'importanza del proprio ruolo nella società e a valutare la necessità di emancipazione.



Un documentario crime si trasforma così in un prodotto altamente educativo sulla storia degli Stati Uniti degli anni ‘70 e sul delicato contesto socio-culturale del periodo, tra movimenti per la liberazione sessuale della donna e atti di estremo sessismo perpetrati dalle figure maschili che da essa si sentivano minacciati.



Sebbene questa digressione occupi molto spazio all'interno di Falling for a Killer, diluendo a volte la tensione emotiva del prodotto e sviando un po' dal tema principale, essa permette di comprendere quanto importante sia avere uno sguardo d'insieme del contesto in cui gli eventi si svolgono. È proprio in questo contesto, così validamente raccontato dalla docu-serie di Prime Video, che il carismatico Ted ed Elizabeth si sono casualmente conosciuti e innamorati.



È in questo contesto che l'uomo ha lasciato spazio al mostro e che più di trenta donne (trenta omicidi corrispondono alla confessione di Ted, ma non si conoscerà mai la reale entità della sua violenza) furono violentate, seviziate e uccise.