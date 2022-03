Tell Me a Story 2 Recensione: un thriller poco convincente su Sky e NOW

Se le serie Sky e NOW di marzo 2022 ci proiettano direttamente nel futuro grazie all'arrivo di Halo, ora torniamo al presente e più precisamente a Nashville, Tennessee, dove le vicende di Tell Me a Story 2 prendono corpo. Proprio come nella prima season anche questa volta ci troviamo davanti ad una serie antologica di stampo thriller che va ad intrecciare tematiche legate a sentimenti come l'amore, la perdita, la vendetta e l'odio, andando a richiamare elementi di alcune fiabe classiche inserite nel contemporaneo. Dopo aver visto i 10 episodi che compongono la seconda stagione andata in onda su Sky Serie, ora vi diremo cosa ne pensiamo, in un ciclo di puntate che, come scrivevamo nella nostra anteprima di Tell Me a Story 2, riporta a galla vecchi difetti.



Una famiglia sfaccettata

Tell Me a Story 2 ha come perno di ogni vicenda la famiglia Pruitt: le storyline principali nascono dalla prole di Rebecca Pruitt (Carrie-Anne Moss), madre single di 3 figli che sembrano lanciati verso carriere brillanti. Jackson, interpretato da Matt Lauria, è la pecora nera, e proprio come il padre vede la sua carriera da musicista offuscata dall'alcool. Ashley (Natalie Alyn Lind) è invece la star, ed è ormai un'affermata artista country che riempie stadi e teatri, mentre la sorella Madelyn è un'avvocatessa sulla rampa di lancio. L'attentato che colpisce Ashley dopo un concerto dà il via ad una serie di eventi che cambieranno la vita dei protagonisti.

La ragazza rimarrà segnata da ustioni che causeranno diversi problemi legati anche alla sua immagine e si circonderà di guardie del corpo mentre la polizia tenta di scoprire il folle regista dell'incidente. Jackson invece sarà al centro di un particolare intreccio amoroso che coinvolge Simone (Ashley Madekwe), la quale però a sua volta ci porta a fare luce su una fitta trama di omicidi e misteri legati alla sua famiglia acquisita e all'eredità del padre. Infine, Madelyn subirà la doppia vita del compagno e promesso sposo Tucker (Paul Wesley), scrittore divorato dal suo lato oscuro che lo porta a compiere atti inimmaginabili.



Come avrete capito la situazione è molto ingarbugliata, e già da questo punto di vista emergono i primi pregi e difetti del titolo che riesce a gestire i vari intrecci in modo ragionato e ben orchestrato, ma schiaccia alcuni personaggi. Infatti se Ashley è assoluta protagonista della sua storia, lo stesso non lo possiamo dire per Madelyn e Jackson, caratterizzati in modo abbastanza ordinario e schiacciati dai compagni ai quali si legano, rendendo sia Tucker che Simone molto più interessanti e veri leader delle rispettive storyline.

Certo, sia il compagno oscuro di Tucker che gli intrighi familiari di Simone non ambiscono a regalare una parvenza di originalità, ma almeno soprattutto il primo riesce a coinvolgere più degli altri. La tensione che dovrebbe regnare sovrana nei vari episodi purtroppo emerge soltanto in pochi frangenti, e mentre il legame fiabesco è quasi totalmente trascurato, purtroppo la natura da teen drama dello show prende sempre più forma. Dopo un pilot abbastanza interessante, quello che doveva essere un thriller dalle buone premesse si trasforma in un dramma sdolcinato e senza grandi sussulti.



Come ti smonto la tensione

Se prima abbiamo menzionato la poco originale ma interessante natura di Tucker e gli intrecci di Simone, ora passiamo ad uno dei più evidenti problemi di questa seconda season, ovvero Ashley. Questa gode di un minutaggio quantomeno generoso, ma dopo una partenza ben impostata si spegne in un'indagine fiacca, e una relazione fiabesca caratterizzata da una ordinarietà disarmante. Infatti, dopo l'incidente la ragazza si circonda di guardie del corpo e una di queste, Beau Morris (interpretato da Eka Darville), si avvicina sempre di più alla star dando vita ad un intreccio che più che emozionare procura diversi sbadigli. I due si rendono infatti protagonisti di una storia a tratti esageratamente sdolcinata, mentre Beau, anche per un'interpretazione poco convincente, lascia stupiti in negativo. Inutile dire che tutto ciò non fa che affossare sia il ritmo che la tensione di una narrazione che, esclusi alcuni colpi di scena è a sua volta prevedibile e mai sorprendente.

Un aspetto che inevitabilmente si ripercuote anche sul piano emotivo, e raramente vi capiterà di sentirvi coinvolti o quantomeno interessati a diversi frangenti dell'intreccio. Sul finale fortunatamente ogni arco narrativo arriva a destinazione intrecciandosi agli altri e chiudendo ogni questione aperta in precedenza, ma anche in questo caso manca un vero guizzo che possa risollevare Tell Me a Story dal pantano nel quale si è arenata, e il risultato finale è quindi insufficiente. Dopo una prima season che riusciva a regalare la giusta dose di tensione, purtroppo la serie cade in questa seconda stagione, incapace di proporre una qualsiasi idea originale e soprattutto annoiando in più di un'occasione. Il lato teen purtroppo finisce per annacquare le storyline, soffocando ogni tentativo di creare un minimo di adrenalina e azione.



Anche sul fronte dei "villains" la situazione non è delle più rosee, e se Tucker perlomeno qualcosa riesce a suscitare, i vari attentatori e approfittatori sono non solo mediocri ma anche imprigionati in un bivio senza una reale uscita e, infatti, una volta arrivati al finale le loro vicende si chiudono in fretta senza il pathos necessario. Insomma, Tell Me a Story 2 si è rivelata una delusione su più fronti: poca tensione, tanti intrecci amorosi poco originali e quasi nessun guizzo creativo portano il titolo diversi gradini sotto il predecessore, che già di suo non brillava nel firmamento dei serial Sky e NOW.