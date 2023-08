The Bear 2 recensione: la serie Disney+ supera se stessa, e non era facile!

Ogni istante ha un valore cruciale nella cucina della vita, soprattutto quando ogni singolo piatto porta con sé una storia da raccontare. Questa coinvolge lo chef e tutte le persone al suo fianco in una serata in cui si gioca ogni cosa per dimostrare il proprio valore. The Bear 2 rappresenta tutto ciò e molto altro, poiché offre al pubblico di Disney+ una seconda stagione, a partire dal 16 giugno 2023, che mantiene l'attenzione ai dettagli che ha caratterizzato la prima, cercando persino di superarla in alcuni aspetti. L'obiettivo è spingere ancora di più sull'acceleratore di una trama corale che ha molto da offrire in termini umani, emotivi, estetici e soprattutto narrativi.



The Bear 2 rappresenta il seguito di una storia che ha inaspettatamente conquistato il cuore di molte persone (recuperate la nostra recensione di The Bear). È il secondo capitolo di una visione, quella di Christopher Storer, che in molti aspetti trascende e va oltre i limiti di uno schermo, quasi incapace di contenere tanta ricchezza. Ancora una volta, il racconto si snoda in una voce narrativa folle e sgraziata, attraversando un percorso nevrotico, sregolato, sboccato e problematico, eppure affascinante nel modo più elegante e dinamico possibile dal punto di vista formale e della scrittura (il grande successo raccolta da The Bear in America parla molto chiaro in questo senso).



Il tempo non si arresta mai

Dopo gli avvenimenti della prima stagione, in The Bear 2 ritroviamo Carmy (Jeremy Allen White), Richie (Ebon Moss-Bachrach), Sydney (Ayo Edebiri), Natalie (Abby Elliott) e tutti gli altri, decisi con fermezza a rinascere dalle ceneri del passato e a elevarsi dalle ombre del "The Beef", dando vita a un nuovo ristorante.

La costruzione da zero, naturalmente, comporterà un'enorme quantità di lavoro e sacrifici che, per la prima volta, daranno a ciascun protagonista la possibilità di giocarsi le sue carte e di scoprire la propria strada e identità. Non più un insieme di anime in conflitto per ragioni erronee, bensì un gruppo di esseri umani che cerca di collaborare per costruire qualcosa insieme, lavorando sia sul nascente business che su se stessi. Questo è lo spirito alla base della seconda stagione, incorniciato da una scrittura che tenta di sfruttare appieno la coralità della struttura narrativa e tutte le possibilità in tal senso. Partendo dai protagonisti, The Bear 2 vuole quindi di approfondirsi ulteriormente, entrando in contatto con ciascuno di loro, o almeno con i principali, per poi metterne in luce le problematiche, le sfide e le imperfezioni. Mentre i lavori per il nuovo locale prendono forma gradualmente fra una discussione e l'altra, la sceneggiatura cerca anche di andare oltre, contestualizzando il passato di Carmy e offrendo, finalmente, uno sguardo diretto sulla sua famiglia, fulcro di molte problematiche e traumi che egli stesso trascina dietro.



L'attenzione costante alla psicologia e ai tormenti generali, quindi, arricchisce ulteriormente una storia che diviene sia più complessa che accessibile, permettendo al vasto pubblico di immergersi appieno nella vita dei personaggi e in tutto ciò che The Bear 2 introduce e porta con sé.



The Bear 2: saper scrivere e girare

In termini di qualità generale, The Bear 2 riafferma tutte le qualità presentate nella prima stagione, offrendo un racconto visivo capace di sperimentare e manipolare il materiale a disposizione in modo coerente, anche dal punto di vista estetico. La precisione nella regia e nella messa in scena merita indubbiamente grande attenzione, così come l'impatto di un montaggio che possiede un linguaggio proprio, in grado di comunicare in modo impeccabile ciò che accade sullo schermo e le emozioni dei personaggi catturati dall'obiettivo della telecamera.

La cucina rappresenta un ambiente frenetico e, nell'adrenalina delle ore durante le quali il servizio si svolge, sviluppa e conclude, emergono una miriade di dettagli valorizzati dalle tecniche di ripresa e montaggio utilizzate e da un dinamismo formale che riesce costantemente a sorprendere (mediante piani sequenza, primi piani estremamente ravvicinati, intimi e soffocanti, oltre a momenti di respiro più ampio). Parallelamente a tutto ciò, The Bear 2 si impegna intensamente a rifinire le trame in corso, dedicando a ognuna di esse la massima cura possibile.



Costruire un nuovo ristorante rappresenta un atto di crescita, quindi, e il tentativo di dare forma al proprio destino in qualche modo. Così, le battaglie precedenti si riflettono nei nuovi percorsi intrapresi da Carmy, Richie, Sydney e gli altri, che volontariamente scelgono di affrontare le proprie sfide. Questa volta, non lottano solo per un lavoro, ma anche per se stessi. Così, il concetto stesso di cucina e di chef diventa direttamente e indirettamente una proiezione delle persone che vediamo sullo schermo: esseri umani con sguardi infranti ma comunque resilienti, segnati dalla rabbia di mille sconfitte e ingiustizie difficili da dimenticare completamente.

The Bear 2, dunque, attinge il meglio dalla sua prima stagione e lo rielabora attraverso una serie di nuovi percorsi che continuano a catturare l'attenzione, innalzando ulteriormente la qualità di una storia in grado di includere anche alcune guest star di rilievo, come Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Gillian Jacobs e Olivia Colman. Questi attori interpretano ruoli controversi e complessi che contribuiscono a far comprendere appieno le emozioni dei protagonisti, divenendo un simbolo dell'impegno alla base della serie televisiva.



Un dolore tangibile

La storia di Carmy, quindi, prosegue lungo un percorso fitto di punti interrogativi, plasmando una visione, quella dell'autore Storer, che cerca costantemente di andare oltre quando affronta gli eventi in corso, instaurando un dialogo diretto che supera i confini dello schermo. Intrecciata con questa particolare sensibilità, troviamo un amore inossidabile per la cucina e la preparazione dei cibi, trasmesso in maniera impeccabile attraverso le immagini presentate, e una serie di parallelismi, metafore, simbolismi e riflessioni che accostano il mondo della ristorazione alle sfide dei personaggi in gioco.

La ricerca di realizzazione professionale in The Bear 2 si trasforma immediatamente in un'analisi di sé stessi, in conflitto introspettivo e in un confronto coi propri traumi e problemi irrisolti. Questo approccio narrativo è capace di emozionare, intrattenere e, soprattutto, sorprendere, ponendo le basi per una storia che merita assolutamente di essere vista.