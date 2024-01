The Brothers Sun recensione: Michelle Yeoh diventa una gangster su Netflix

Ad aprire il 2024 seriale di Netflix, fra le altre cose, troviamo anche The Brothers Sun, la nuova serie tv ideata da Brad Falchuk e Byron Wu, al cui centro risiede una storia con un'identità variegata, che fonde insieme elementi provenienti dall'action e dai racconti di gangster, a sviluppi più dramedy e dai tratti fumettosi. In una sorta di viaggio imprevedibile, si muove un cast capace di calibrare anche le trovate più sui generis e meno riuscite, plasmando una scrittura che alterna istanti leggeri e facilmente leggibili, a una commistione fra semplicità e scrittura interessante e d'azione. Al fianco di Sam Song Li e Justine Chien, i due protagonisti maschili principali, troviamo una strepitosa Michelle Yeoh, capace di equilibrare la situazione attraverso un personaggio nelle sue mani affascinante e divertente dall'inizio alla fine (già che ci siete non perdete le serie tv su Netflix di Gennaio 2024).



Una storia di gangster e rapporti familiari problematici

Al centro di The Brothers Sun, come suggerisce anche lo stesso titolo della serie, troviamo la famiglia Sun, una delle più potenti e temute della mafia cinese residente nella città di Taipei.

Gli eventi principali si avviano da un agguato misterioso ai danni di Charles (Justin Chien) che, sorpreso nella calma serafica della propria abitazione, si ritrova a dover fare i conti con alcuni scagnozzi senza un mandante chiaro. L'aggressione ai suoi danni, però, avrà delle conseguenze ancora più gravi, arrivando a colpire di riflesso il padre, Big Sun (Johnny Kou), boss della famiglia, mandandolo in coma. La ricerca della verità si rifletterà direttamente sulla realtà attuale di una famiglia divisa in due, spezzata anni prima per ragioni misteriose. Con il capofamiglia fuori gioco, Charles cercherà di prendere il controllo degli eventi e di proteggere sua madre Eileen (Michelle Yeoh) che, insieme al fratello minore Bruce (Sam Song Li), si è trasferita a Los Angeles anni prima allontanandosi da quella vita fatta di sangue e potere.



L'incontro-scontro fra la vita di Charles e quella di Bruce, i due The Brothers Sun vissuti in contesti completamente differenti, svilupperà una serie di reazioni ed eventi al centro di una storia dal tocco poliedrico, in cui la componente familiare e quella più umana si muovono di pari passo con l'azione, la violenza e un certo grado di criminalità. Il tutto continuamente calibrato da una costruzione narrativa leggera e abbastanza interessante da seguire e vedere (un altro approccio scanzonato, anche se in modo più eccessivo, lo abbiamo trovato nella nostra recensione di Obliterated sempre su Netflix).



Due facce della stessa medaglia

La riunione tra la dimensione personale di Charles (soprannominato nell'ambiente "Chair Leg" per aver tolto la vita a un uomo a 14 anni, servendosi solamente della gamba di una sedia trovata sul momento) e la vita di Bruce in America non sarà delle più facili, dato che quest'ultimo è stato cresciuto dalla madre completamente all'oscuro dei traffici della propria famiglia e della sua principale occupazione malavitosa. Eileen, infatti, trasferendosi insieme al suo secondogenito, ha scelto di dargli una vita più normale, spronandolo con tutte le forze a diventare un medico laureato, così da proteggerlo da un contesto dalla natura difficile e sanguinosa.

L'arrivo del maggiore, però, porterà immediatamente a galla la reale natura della famiglia di The Brothers Sun, che deve fare i conti con una serie di aggressioni che proseguiranno anche nella terra a stelle e strisce. Chi li ha presi di mira? Chi è il mandante che non si fa alcuno scrupolo ad attaccare i temutissimi "Draghi di giada"? In parallelo alla dimensione della famiglia troviamo anche la polizia locale impegnata a far chiarezza su quanto sta succedendo, guidata dal vice procuratore distrettuale Alexis (Highdee Kuan), una donna in carriera forte e determinata a crescere ulteriormente in questo senso.



Nella commistione fra queste tre dimensioni, troviamo uno stile narrativo che mescola sapientemente la brutale violenza mafiosa e le sue regole specifiche a una storia per immagini dai tratti action e divertenti, con rimandi anche alla dimensione dei fumetti, in termini di caratterizzazione generale. In The Brothers Sun a fare presa sul pubblico ci pensa la scrittura dei personaggi e la loro immediatezza in termini di appeal e riconoscibilità. Dai cliché tipici di una situazione ben inscatolata, si passa a una serie di ragionamenti e approfondimenti personali capaci di sfaccettare le caratteristiche personali di ogni maschera in scena.

Il dualismo di ogni protagonista e alcune battaglie interiori che si ritrovano a combattere restano uno degli elementi più interessanti di un lavoro televisivo che cita, tentando di rielaborare tutto quello che ha a disposizione, andando oltre gli stereotipi di sorta. Un approccio del genere porta facilmente e immediatamente alla luce una particolare sensibilità di fondo nella scrittura, atta a mettere in mostra non solo la forza, ma soprattutto le fragilità delle figure in gioco, arrivando a plasmare una credibilità che trascende anche i momenti più assurdi in termini di azione folle e coreografata.



Così ci si ritrova fra le mani una manciata di protagonisti continuamente combattuti tra i propri doveri e le aspirazioni personali, mettendo sotto la lente d'ingrandimento una doppia natura privata che in The Brothers Sun diventa il carburante principale di un ragionamento in grado di trascendere la dimensione mafiosa della narrazione, arrivando a riflettere su lidi ben diversi. Sulla stessa lunghezza d'onda troviamo pure la dicotomia della serie tv su Netflix, interessata sia a narrare una storia dai tratti semplici e allegri, che un mistero dalle caratteristiche violente e ombrose, in cui il dolore, la perdita e la fame di potere prendono il sopravvento sul resto.

Nel cercare di conciliare tutto ciò, The Brothers Sun non risulta impeccabile, cedendo il passo a una manciata di sviste che avrebbero meritato sicuramente maggiore riflessione e attenzione in generale. Il risultato è un prodotto che sa sicuramente come intrattenere e divertire, canalizzando ogni cosa attraverso uno spirito capace di trovare gradualmente una quadra nei tanti spunti alla base del racconto, proponendo tantissime cose diverse in un continuum variegato e disordinato che mescola qualcosa di familiare in un lavoro intelligente con un cast che non può lasciare indifferenti.