The Consultant, recensione: un malefico Christoph Waltz su Prime Video

La domanda che fanno più spesso a Christoph Waltz è per quale motivo interpreti sempre personaggi apertamente cattivi. Qual è il suo criterio di scelta, se sono gli unici che gli vengono proposti o se è l'interprete medesimo ad avere una particolare propulsione verso questa tipologia di individui, a cui appartengono spesso i connotati del male. L'eccezione potrebbe essere rappresentata dal ruolo del dentista King Schultz di Django Unchained, che gli fruttò il secondo Oscar a poco più di tre anni di distanza dal precedente per Bastardi senza gloria; un coprotagonista che rispetto a tanti altri personaggi deprecabili della splendida opera di Quentin Tarantino riusciva a risaltare quasi nel gruppo dei buoni.



Sarà il suo viso tagliente a suggerire la possibilità dell'attore di poter ferire qualcuno, o forse il saper indossare talmente bene dei completi scuri che diventa quasi difficile non immaginarlo se non come uno squalo magari della finanza dai grandi obiettivi. È per questo che l'interprete è stato scelto per impersonare il protagonista mefistofelico della serie The Consultant, nel catalogo di febbraio 2023 di Amazon Prime Video. Il personaggio più diabolicamente ambiguo che abbia mai rivestito; mai stato così direttamente collegato col male.



Vi presento Regus Patoff, mestiere consulente

Arrivato in un'azienda che sviluppa e rilascia videogame dopo la morte del suo fondatore e capo, tale Regus Patoff (Waltz) ne assume coattamente il controllo senza che nessuno possa farci un bel niente. L'uomo è stato infatti designato dal suo intestatario, quando era ancora in vita, come il diretto responsabile delle finanze e del funzionamento dell'agenzia dopo la sua dipartita.

Un consulente impegnato a far ripartire una macchina e frenare l'incalcolabile fuoriuscita di denaro verso cui la compagnia si stava per cacciare. Una personalità che però non convince i dipendenti Elaine (Brittany O'Grady) e Craig (Nat Wolff), i quali cercheranno di scoprire cosa nasconde il signor Patoff dietro la totale assenza di empatia. A stabilire da subito i toni di The Consultant è quindi certamente la presenza del suddetto Christoph Waltz, ma ancor più sono da spiegarsi con la direzione dal punto di vista creativo datagli dal suo ideatore Tony Basgallop, di ritorno nella serialità dopo aver concluso nello stesso anno quel Servant diretto da M. Night Shyamalan (per saperne cosa ne pensiamo del finale recuperate il nostro first look di Servant 4).



La serie di Prime Video mescola all'ambiente competitivo e gerarchico di un'azienda un senso di pericolo che i dipendenti non avevano mai provato prima, e che si accentua col progressivo investimento del tempo e della gestione di Regus Patoff nelle dinamiche dell'agenzia. Il consulente è indefinibile, indecifrabile, spaventoso per quel rivelarsi costantemente imperscrutabile, lui come i suoi piani. Un atteggiamento che non convince i personaggi di Craig e Elaine, addossando lo stesso dubbio allo spettatore, che come i due impiegati sarà condotto ad un percorso di analisi e di scoperta dei segreti nascosti dietro all'apparenza di un uomo che assumerà sempre di più delle sembianze demoniache.



Quanto sei disposto a pagare per il tuo lavoro?

È di fatto una svolta satanica quella che The Consultant prende, lasciando sempre nei territori dell'incertezza i personaggi e, così, anche gli spettatori. Non essendo mai esattamente chiaro e facendo solamente intuire le possibilità di una forza malefica che muove le sorti dell'azienda, la serie conduce i suoi protagonisti ad immergersi in un ambiente sempre più ostile, mossi come da un burattinaio che li vuole più meschini e affamati. Il dover afferrare un obiettivo che è quello di primeggiare nel proprio mestiere, mettendo in evidenza gli schemi di potere e prevaricazione, di scorrettezza e di asprezze che possono nascere sul posto di lavoro.

Tutto per raggiungere il successo, non importa a quale prezzo, non importa a quale costo. Mescolando assieme vari aspetti che vanno dalla critica alla gestione del lavoro a una realtà che diventa contorta e infida, The Consultant mantiene alta l'incertezza fino alla fine, non essendo mai chiara o onesta né con i personaggi, né, di conseguenza, con il pubblico. Non dà mai autentiche spiegazioni, lascia sospesa una qualche presenza evidentemente infernale che però non ha mai la sua concreta prova empirica. E forse convince proprio per questo, per il suo non voler dare assolutamente una delucidazione che altrimenti depotenzierebbe la personalità del subdolo consulente.



La serie, pur cedendo in alcune suoi parti, funge da riscontro per una scrittura che può conquistare senza dover essere per forza telegrafica o esplicativa, ma riesca comunque a coinvolgere nelle dinamiche a volte irrisolvibili, a volte impenetrabili degli eventi. E così accade con The Consultant, con una narrazione in cui si avrebbe avuto desiderio di andare più a fondo, ma che riesce a convincere anche rimanendo astrusa. Uno show che sfida e gioca con pubblico e protagonisti, proprio come farebbe il diavolo per spingerci a cadere nella sua trappola.