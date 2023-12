The Crown 6 parte 2: il finale di una serie Netflix che ha fatto la storia

Differentemente da tutto quello che abbiamo visto nella stagione precedente e negli episodi della prima parte (per approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di The Crown 6 Parte 1) , in The Crown 6 parte 2 si torna alle radici di una serie tv che su Netflix ha sempre cercato di differenziarsi in termini di cura formale e narrativa, offrendo ai propri spettatori un prodotto in grado di ammaliare, emozionare e soprattutto far riflettere sul realismo di fondo appartenente ai suoi personaggi. Con un protagonista dirompente e iconico come quello della principessa Diana (interpretata da Elizabeth Debicki) fuori dai giochi, la narrazione verso il finale riporta la sua attenzione sugli altri membri della famiglia reale inglese, ricordandosi di tutte le precedenti riflessioni strettamente connesse con la figura in primo piano che fa da titolo allo stesso prodotto seriale: la corona.



Muovendosi in questa direzione, The Crown 6 parte 2 offre ai propri spettatori e appassionati irriducibili una conclusione dal sapore dolce e amaro, in cui i volti che abbiamo imparato a conoscere nel corso di tutti questi anni diventano il perno principale di un'identità televisiva e storica capace di superare gli stessi limiti del piccolo schermo, instaurando un vero e proprio dialogo sul tempo, sul proprio ruolo nella storia, sulle scelte che ci hanno resi quello che siamo e sull'ignoto di un futuro che non può essere previsto in tutte le sue sfumature (già che ci siete non perdete le serie Netflix di dicembre 2023).



Dov'eravamo rimasti?

La trama di The Crown 6 parte 2 riprende poco dopo i tragici eventi che hanno visto concludersi l'arco narrativo precedente. La prematura scomparsa della principessa Diana ha influito sia sul mondo che sull'intera famiglia reale inglese, plasmandone la vita e la percezione esistenziale successiva.

Così ci ritroviamo proiettati nella vita di William (Ed McVey) ed Harry (Luther Ford), ora in età adolescenziale, concentrati sulla crescita e sulle scelte formative che li renderanno successivamente degli adulti. Il loro percorso (specialmente quello di William) è quello più centrale nella narrazione conclusiva della serie Netflix, quasi un collante generale con quello che vedremo negli altri racconti in gioco. Differentemente dal passato più recente, però, in questo caso è la stessa Corona nuovamente al centro di ogni singola possibilità narrativa, aprendo la strada agli sviluppi specifici di ogni personaggio ora sotto la lente d'ingrandimento di Peter Morgan. L'approccio di questo autore alla caratterizzazione generale torna a vestire i panni di una coralità equilibrata, fornendo il giusto spazio a tutti quanti, per poi plasmarne le maschere in un gioco con una coerenza profondamente emotiva e sofisticata dall'inizio alla fine.



Se da una parte, infatti, ci troviamo a scoprire i primi passi nella storia d'amore fra William e Kate (Meg Bellamy) e il sottotesto familiare e sociale che ne deriva, dall'altra The Crown 6 parte 2 ci tiene tantissimo a costruire un finissimo e particolarissimo fil rouge che tocca bene o male ogni frammento costruito fino a questo momento, per poi canalizzarne la forza e l'iconografia verso il finale. Che si tratti del presente o del passato della Regina Elisabetta (Imelda Staunton), del lavoro attuato dal primo ministro Tony Blair (Bertie Carvel), del legame profondo fra due sorelle con le scelte prese dalla Principessa Margherita (Lesley Manville), o dell'amore di Carlo (Jonathan Pryce) e Camilla (Olivia Williams), questa conclusione risulta convincente e cerca di abbracciare quanto più possibile, con uno sguardo piuttosto attento al percorso fino ad oggi con le stagioni precedenti.



Crescere, cambiare, evolvere

È come se The Crown 6 parte 2 muovesse la propria scrittura lungo due strade che si incontrano e scontrano continuamente, in un quadro ombreggiato dal tocco di un pittore che vuole rivelare e al tempo stesso nascondere qualcosa dagli sguardi indesiderati di chi non capirebbe. La serie tv, quindi, procede delineata da una particolare delicatezza che si muove di pari passo con la cura formale generale e derivativa, in termini di dettagli realistici personali, approcciando il racconto corale per poi analizzarne i filamenti che lo hanno tenuto insieme fino a questo punto. Le due strade suggerite, quindi, guardano ai legami che i protagonisti hanno costruito e stanno costruendo nel presente, per poi coadiuvare alle battaglie quotidiane una sorta di nostalgia funzionale alla comprensione emotiva di fondo.

Se da una parte troviamo i giovanissimi William ed Harry in procinto di trovare la propria strada mentre affrontano il lutto della madre e la pressante presenza dei loro obblighi e dei famelici media inglesi, dall'altra ci ritroviamo faccia a faccia con personaggi del calibro di Margherita ed Elisabetta (per fare due esempi importanti) impegnate a riflettere su quello che hanno costruito e su ciò a cui hanno dovuto rinunciare in favore della propria famiglia e ruolo. Tutto scorre inevitabile in questo The Crown 6 Parte 2, setacciando nel profondo un materiale narrativo che sembra volersi fare quasi lascito generazionale, in qualche modo, giocando con simbolismi e momenti memorabili al di fuori del piccolo schermo.

È ancora una volta l'umanità, però, a brillare nel lavoro di Peter Morgan, offrendoci un lavoro certosino in termini formali che si muove di pari passo con una sensibilità narrativa in grado di abbracciare più ere contemporaneamente, consapevole di quanto realizzato fino a oggi e convinto dell'importanza e dell'amore verso un materiale realistico valorizzato e analizzato forse fino all'osso. In tutto ciò ritorna la grande attenzione alla ricostruzione estetica e scenografica, restituendo con una fotografia fredda tanto quanto le stesse oscure esitazioni dei protagonisti della serie tv, per poi cercare nuove risposte in una luce che pare irraggiungibile e indefinibile.