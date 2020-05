The English Game, Recensione della serie sul calcio inglese su Netflix

Lo sceneggiatore Julian Fellowes è sicuramente famoso per aver esplorato il mondo dei domestici inglesi e il declino della nobiltà delle terre d'albione in lungo e in largo. Lo ha fatto guadagnandosi l'Oscar con la sceneggiatura del film Gosford Park, diretto da Robert Altman nel 2001, e poi creando e scrivendo il pluripremiato Downton Abbey (è stato da poco annunciato il sequel del film di Downton Abbey). La sua ultima fatica è una nuova miniserie in 6 episodi, nella quale Fellowes decide di raccontare il mondo del calcio ai suoi albori. Lo show è scritto insieme a Tony Charles ed Oliver Cotton per BBC ed è disponibile su Netflix. Se volete saperne di più seguiteci nella nostra recensione completa.



La Storia e le classi sociali

Se il tema sportivo può fare pensare ad una nuova direzione rispetto ai lavori più famosi di Fellowes, tocca ricredersi in fretta. Siamo nel 1879, non troppo distanti dal periodo temporale nel quale esiste la tenuta dei Grantham a Downton, e quindi la passione per la storia e la cura con la quale Fellowes ci si approccia sono ancora i punti cardine della produzione. Come sempre scenografie e costumi sono sicuramente un punto di forza e di realismo.

Il livello è altissimo, eppure è impossibile non notare come ci si trovi un gradino leggermente più in basso rispetto a Downton Abbey. Anche la fotografia è leggermente più sporca, meno vivida e meno capace di trasmettere un tocco di sontuosità al lavoro di ricostruzione. Un lavoro credibile, efficace, ottimo sotto molti punti di vista e che ben si confà all'ambientazione, ma, potremmo dire, non ai livelli della produzione precedente.



Un altro tema molto caro a Fellowes è il complicato rapporto di classe tra nobili e proletari anche qui ben presente, al punto da essere la vera chiave di lettura di tutta la miniserie. Un rapporto tutt'altro che semplice, anzi, potremmo dire che The English Game ci racconta attraverso il calcio l'ideale scontro di classe sullo sfondo delle prime lotte sindacali. E, come già Downton Abbey e Gosford Park, è una distanza che va al di là del mero fattore economico.

L'approccio del racconto però non è mai netto al riguardo. È vero, nelle sue storie Fellowes traccia l'assurdità del mondo dei nobili inglesi e della loro lontananza dalla realtà del quotidiano, vissuto da proletari e poveri, eppure il suo non è uno sguardo alla ricerca della condanna facile o della fomentazione di tifoserie. The English Game conferma questo approccio, mostrandoci anche il lato più "nobile" dei nobili.

La nascita del calcio professionistico.

The English Game racconta le vicende che ruotano attorno a due personaggi realmente esistiti, Fergus Suter e Arthur Kinnaird, seppur prendendosi qua e là qualche libertà storica. La FA Cup - da noi nota come Coppa d'Inghilterra - è il torneo calcistico più importante del Regno Unito, nonché il più antico al mondo. È stato uno degli strumenti con cui si sono cominciate a codificare le moderne regole del gioco del calcio ed ha contribuito ad alimentarne la diffusione. A parteciparvi sono squadre di gentiluomini e altre provenienti dal mondo operaio, ma fino al torneo del 1979 nessuna di queste squadre proletarie riuscirà ad alzare la coppa.

James Walsh, proprietario del mulino della città di Darwen e della sua squadra di calcio, il Darwen FC, ha deciso che è arrivato il momento di cambiare le cose. Con la scusa di assumerli nel suo mulino, Walsh paga due calciatori provenienti dalla Scozia, con il solo scopo di migliorare la propria squadra e ambire al trofeo. In pratica, nel momento in cui inizia ad assumere, seppure sotto banco, Fergus Suter e Jimmy Love come giocatori, Walsh getta le basi per la nascita del calcio professionistico.



Principali avversari, sia per la conquista del trofeo - sia perché tra le loro fila si trovano alcuni membri con potere decisionale all'interno dell'FA Cup - gli Old Etonians, capitanati da Arthur Kinnaird. L'ostilità tra i due gruppi va ben oltre l'agonismo sportivo; scoprire che due calciatori sono stati pagati per giocare a calcio potrebbe diventare infatti elemento per sanzioni e squalifiche. Kinnaird però dimostra una mentalità lungimirante e aperta che lo mette nelle condizioni di approcciarsi in maniera diversa alla situazione.

Nemici, amici, rivali

Fergus Sutter e Arthur Kinnard, interpretati da Kevin Guthrie e Edward Holcroft, sono i principali protagonisti della storia. Immersi nelle loro vicende umane e nelle loro relazioni, nascono rivali, per ritrovarsi in qualche modo alleati. I due appartengono a mondi che cambiano, si evolvono e trovano un punto d'incontro. Succede nella sfera privata, dove amici e famiglie diventano un terreno fragile o di puro conflitto, e succede in quella pubblica. Decisioni, scelte e titubanze in una avranno pesanti ripercussioni nell'altra e viceversa.



Siamo nel pieno del periodo della rivoluzione industriale. Oltre all'evoluzione del calcio, c'è quella delle lotte di classe, con scioperi e conflitti sempre più duri tra i lavoratori e titolari. Un contesto che la miniserie pennella intorno ai suoi personaggi e alle sue vicende usando lo sport come sponda per rilanciare molti altri temi e situazioni. Uno scontro tra la difesa di uno status quo fatto di privilegi e sicurezze da un lato e il bisogno di elevarsi e migliorare le proprie condizioni di vita dall'altro.

Lo sport non è il protagonista

È il calcio degli albori quello che si racconta in The English Game, ma lo sport non è il protagonista. Di partite ne vediamo poche, spesso solo qualche scorcio o una manciata di azioni. Non aspettatevi quindi una serie dalla spiccata adrenalina sportiva. Quello che vediamo però è molto ben fatto e piuttosto interessante.

Siamo in un mondo in cui iniziano a nascere le prime idee di schemi, di strategie e di tattiche. È un calcio grezzo, a tratti confuso e che porta ancora in sé tracce che fanno pensare più al rugby; eppure, proprio per questo, è affascinante nel suo status più embrionale. Ovviamente la parentesi sportiva più ampia sarà dedicata alla finale, ma ancora una volta il fattore umano è quello che prevale sulle azioni e sui goal.



Del calcio la miniserie racconta un aspetto in realtà fondamentale, ma spesso sottovalutato: il suo valore simbolico. In esso si caricano e si sublimano diversi sentimenti che lo portano oltre il semplice svago e che alimentano fondamentalmente un'idea di rivalsa di classe, ma non solo. Probabilmente è proprio questo che sta alla base dell'incredibile successo mondiale di questo sport, ma anche delle derive più violente di una parte del suo fandom.

Miniserie o minisoap?

In questo suo modo di affrontare la narrazione, The English Game spinge ed osa solo fino a un certo punto su dramma e realismo. Il suo limite più grande è quello di frenare le proprie potenzialità, come un giocatore molto bravo che non dà il suo massimo per paura di rischiare un infortunio. Evidentemente questa miniserie cerca il pubblico più ampio possibile, smussando e ammorbidendo molte situazioni e conseguenze con delle trovate che hanno un sapore quasi da soap opera.

È vero, The English Game non cerca un facile schema in bianco e nero, ma comunque i suoi grigi sono troppo morbidi e sempre e alla ricerca dell'elemento edificante e appagante. Insomma, un ottimo prodotto che non esprime al massimo tutte le sue potenzialità.