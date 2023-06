The Ferragnez 2 recensione: ritorna la coppia più amata sui social

Tra le serie Prime Video di maggio 2023, The Ferragnez 2 era senza dubbio tra le proposte più attese, soprattutto per il panorama italiano. Infatti, non è certo una novità il successo della coppia, seguitissima su Instagram, e adorata da tantissimi italiani che li apprezzano ogni giorno. Ferragnez, promettendo di togliere ogni filtro social, ci porta a vedere la vita di Fedez e Chiara Ferragni regalando uno sguardo più interno e sincero che va a toccare la loro vita quotidiana, in una serie che pur non stupendo mostra ancora una volta la capacità dei due di tenere la scena, anche se, come vi spiegheremo nel corso di questa recensione, non mancano i dubbi sul risultato finale di questa nuova season, di cui potete avere un'anteprima nel trailer di The Ferragnez 2.



Essere umani

Sin dal primo episodio, emerge uno dei punti forti di The Ferragnez 2, ovvero la vulnerabilità che i due mettono davanti al pubblico, compresa la malattia di Fedez. Alcune riprese che vedono la coppia farsi forza a vicenda colpiscono, anche perché la scelta di mostrarsi al pubblico in queste situazioni è sicuramente più complicata di quanto possa sembrare ad uno sguardo superficiale, così come arrivano allo spettatore alcuni momenti critici nella terapia di coppia che a tratti viviamo nel corso di questa season, in particolare quando tra i due scatta un mezzo litigio che non sembra affatto frutto di una finzione, ma un attrito reale che lo si capisce anche dagli sguardi e dalla reazione di Fedez.

I momenti della terapia di coppia, che si presentano in più occasioni, sono indubbiamente interessanti, anche perché i due per il tipo di lavoro che fanno spesso sono costretti a lasciarsi e riprendersi, cercando di ritagliare un po' di spazio anche per i figli. Due genitori atipici, che decidono di mettere una parte della loro vita sul palcoscenico televisivo, risultando comunque credibili e sinceri, anche se alcuni dubbi sulla voglia di mettersi realmente a nudo vengono a galla in altri passaggi, perché al di fuori dei momenti critici mostrati, il resto sembra più una cartolina preparata più che un vero dietro le quinte.



Una cartolina non del tutto convincente

Eventi di gala, concerti in Piazza Duomo, e inviti per partecipare a Sanremo sono alcuni degli elementi che vengono mostrati nel corso di questa seconda stagione, incentrata sul ripercorrere i momenti più importanti vissuti dalla coppia. Purtroppo, esclusi alcuni frammenti della loro vita coi figli, i suddetti eventi finiscono per restituire un prodotto eccessivamente confezionato e preparato, ed è dunque difficile sentirsi coinvolti da quanto mostrato, in quello che a tratti è più un resoconto di alcuni successi individuali che un vera struttura costruita attorno alla loro vita.

Ovviamente, visti i loro ruoli è chiaro che anche queste manifestazioni importanti sono quasi una quotidianità, ma certo ci si potrebbe aspettare anche una finestra aperta più sulla loro sfera privata rispetto a quella che tutto sommato sembra più una celebrazione dei vari traguardi raggiunti, fatta eccezione, come scritto in precedenza, per i momenti più critici, che in fin dei conti sono il vero e unico cuore di un titolo che troppo spesso lascia poco spazio alle emozioni.



Chi segue i Ferragnez sui social sarà probabilmente soddisfatto dai dettagli e dalla capacità dei due di risucire sempre ad intrattenere davanti ad una camera da presa, ma per chi pensa di trovare un titolo che rimuove ogni filtro, allora possiamo dire che il risultato è raggiunto solo in parte, senza considerare il fatto che chi li segue ogni giorno probabilemnte già conosce gran parte delle cose che The Ferragnez mette in scena. Inoltre, la mancanza di una vera chiusura del cerchio, ovvero l'assenza della puntata finale dedicata a Sanremo che arriverà soltanto tra diversi mesi, inficia ancora di più sul giudizio di questa season che sembra costruire parte del proprio racconto proprio attorno alla kermesse, per poi rimandare tutto ad uno special che ancora non è disponibile.

Detto questo, è ovvio che il titolo è indirizzato a chi apprezza Chiara e Fedez, ma anche per tutti gli altri sarà difficile criticare il magnetismo dei due. Battute, qualche occhiataccia, progetti e scene in famiglia si reggono sulle larghe spalle dei protagonisti, sempre a loro agio e chiaramente padroni dello schermo. Una capacità che ovviamente s'intreccia anche alla loro vita professionale, ed al successo che molto probabilmente continueranno ad avere anche in futuro. The Ferragnez, in conclusione, ci mostra la vita di una coppia fuori dall'ordinario, lasciando però il suo cuore ai momenti più semplici e difficili, quando il volto della coppia riesce a brillare facendosi vero e fragile.