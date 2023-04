The Good Mothers Recensione: una serie Disney necessaria ma poco coraggiosa

L'importanza di The Good Mothers è imprescindibile. Persino un festival come quello di Berlino lo ha riconosciuto. È anche per questo, oltre per la sua fattura, che lo show da aprile 2023 su Disney+ ha conquistato il premio nella sezione seriale dell'evento, che ha deciso di omaggiarlo dando valore sicuramente agli atti di queste donne temerarie che va a raccontare e che con zelo sono state riprese per la regia di Elisa Amoroso e Julian Jarrold (date un'occhiata anche ai film di aprile 2023 in arrivo su Disney+).



Fatti di cronaca che vengono messi prima su carta nel libro The Good Mothers: The True Story of the Women Who Took on the World's Most Powerful Mafia di Alex Perry e poi stesi e sceneggiati per diventare un prodotto da sei puntate che sappia riportare le vicende di Lea Garofalo e tante altre mogli e madri non appartenenti, ma costrette a far parte dell'ndrangheta. Distinzione da dover fare, visto l'obbligo che molte hanno dovuto seguire negli anni, impossibilitate dal poter scegliere delle loro vite. Categorie e ruoli a cui venivano rilegate come mostra The Good Mothers, ma pronte nella serie a ribellarsi. A riappropriarsi dell'io. Quello annullato e strappato da un contesto di Mafia, diventando così strumenti della giustizia per smascherare i loro aguzzini, facendo del bene a se stesse, ai propri figli e allo Stato.



Una storia che educa, ma non stravolge

Se dunque questa panoramica nel particolare di un'indagine che ha condotto al ribaltamento del ruolo da passivo ad attivo per le donne della criminalità del profondo Sud Italia, è pur vero che nel proseguimento delle puntate la serie stabilisce un tenore piatto e sistematico, in cui l'umore è monotono e le svolte statiche.

Pur dovendo seguire una storia e per questo dovendo riportare la realtà degli accadimenti - nonostante questa sia stata comunque contestata soprattutto per la figura di Giuseppina Pesce -, la narrazione di The Good Mothers si incasella troppo obbligandosi a essere più ligia e dogmatica del necessario. Dimenticandosi il proprio portato emotivo che avrebbe potuto perfettamente funzionare da olio per le giunture di un racconto capace di educare, oltre che a sconvolgere. Di non mettere solo di fronte agli avvenimenti coloro che si ritrovano lì a guardarli, ma sapendo sfruttare il loro carattere epico e travolgente. Non che ciò che hanno fatto le protagoniste non lo sia abbastanza. Ma in questo caso è come se la realtà avesse ben più efficacia nel coinvolgere e incuriosire un pubblico che invece davanti a The Good Mothers non vede mai alternarsi picchi di tensione o approfondimenti, rimanendo in sostanza uguale fin dalle prime puntate, le più incisive visto il loro dover determinare un contesto, rispetto a un proseguimento che, pur uniforme, si paralizza nel medesimo istante in cui viene inquadrato.



Le donne e protagoniste coraggiose di The Good Mothers

È indubbio però come un cast di attrici guidato da una sempre bravissima Barbara Chicchiarelli, una sorprendente Valentina Bellè e una riconferma come Gaia Girace faccia di The Good Mothers una produzione dignitosissima, anche grazie all'impegno e all'attenzione umana posta dalle interpreti per riportare i propri ruoli.

Allo stesso modo di una scoperta come Simona Distefano nella parte di Concetta Cacciola, a cui vengono riservati in particolar maniera gli sguardi e i silenzi della serie. Un ritratto per mostrare che il cambiamento è possibile, basta solo avere un pizzico, anzi, un enorme, ma fondamentale coraggio. Quello che non sempre la serialità italiana riesce a riservare ma a cui aspira, donando discreti risultati.