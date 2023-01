The Last of Us 1x03 Recensione: una deviazione inaspettata e sorprendente

Mentre The Last of Us continua ad accogliere consensi, la terza puntata dello show targato HBO arriva sugli schermi a pochi giorni di distanza dall'annuncio della seconda stagione di The Last of Us. La serie in esclusiva su Sky e NOW, che ancora sta facendo discutere i fan dopo il finale dello scorso episodio (qui la nostra recensione di The Last of Us 1x02), non si tira indietro neanche questa settimana e si prepara a sorprendere anche gli spettatori più appassionati con un racconto del tutto originale rispetto alle attese.



Mentre il corso della narrazione vede Joel ed Ellie intraprendere il loro lungo viaggio verso il Wyoming, la trama principale incontra una leggera battuta d'arresto: discostandosi dai protagonisti, Neil Druckmann e Craig Mazin sfruttano al massimo il tempo a loro disposizione per raccontare una vera e propria side-story destinata a far discutere, ma con intenzioni rivoluzionarie rispetto a quanto presentato finora e alle idee circa l'adattamento dello show. Molti membri della crew avevano da tempo prospettato la peculiarità di questo episodio e il suo potenziale impatto sul pubblico. Adesso capiamo perché.



Al di là di ogni considerazione estranea a quanto mostrato, l'analisi di questo filler agrodolce permetterà di scorgere ben più di qualche dettaglio interessante - non soltanto per l'equilibrio interno dello show, ma per l'intera dinamica comunicativo-produttiva della serie.



Uomini fragili

Dopo la loro fuga da Boston, Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) si ritrovano ancora a metabolizzare quanto accaduto, accennando a qualche breve interazione che possa render meno spigoloso il loro rapporto. Passando tra autostrade abbandonate e ruderi desolati, il pensiero a due individui già ampiamente menzionati nel corso delle prime puntate porta l'attenzione di chi osserva a spostarsi altrove, lasciando così spazio a una rarissima digressione rispetto al percorso principale.

In un estremo atto d'approfondimento e contestualizzazione, finora mai così chiaro e spinto rispetto a quanto di poco veniva mostrato nel videogioco, la storia di Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett) viene narrata dall'inizio alla fine con un piglio decisamente intimo e introspettivo. Osservando come Bill sia riuscito a creare un piccolo angolo di paradiso, stravolgendo la propria esistenza con l'arrivo di Frank e la successiva corrispondenza con Joel e Tess, lo sviluppo del rapporto fra i due crea un racconto delicato e quasi estraniante rispetto al mondo ormai in frantumi visto nel corso dello show. Ponendo al centro dell'attenzione gli alti e i bassi, le paure e le preoccupazioni di una coppia di personaggi desiderosa di vivere una vita normale, The Last of Us vuole offrire una prospettiva diversa al dramma, cercando di rappresentare a proprio modo l'amore in un contesto estremamente privilegiato rispetto a qualsiasi altro.



Per quasi un'ora, le terribili dinamiche di un mondo alla deriva sembrano incubi distanti e ogni piccola turbolenza interna acquisisce estremo valore rispetto alla prospettiva dei personaggi coinvolti nelle vicende. Mantenendo una sorprendente coerenza stilistica anche nel racconto di una storia che sembra aliena, sono i brevi intermezzi concessi all'inizio, al centro e alla fine dell'episodio a creare il perfetto legame con la narrazione a tutti nota. Una volta entrati nelle spire del racconto, tuttavia, i personaggi appaiono così trasparenti e umani da coinvolgere chi osserva in un vortice di emozioni che non potrà lasciare indifferenti per il modo in cui esplora dinamiche sottili e temi particolarmente sensibili.

Catapultando il pubblico nella testimonianza straziante di Bill e Frank, Druckmann mostra con temerarietà l'intenzione di raccontare l'umanità attraverso più punti di vista, esplorando in maniera avvolgente storie di vita realmente vissuta percorrendo strade mai battute finora. Mettendo insieme atmosfere eteree e momenti di incredibile quiete, il cuore della puntata non si concentra sulla tensione, bensì sul dramma, creando una realtà più pura e comprensibile che mai per chiunque si ritrovi a osservare lo sviluppo delle vicende.



Perdersi nel racconto

Curando minuziosamente l'estetica del contesto e degli scenari, Druckmann e Mazin si permettono di rischiare come non mai, allontanandosi completamente dai protagonisti per indugiare su una storia dalle conseguenze completamente differenti rispetto alla fonte. La grande divergenza dal materiale originale è senza dubbio la più ampia e probabilmente sarà quella più divisiva agli occhi dei fan, ma richiama alla perfezione lo stile che ha reso celebre i capolavori di Naughty Dog, creando sequenze in grado di distinguersi rispetto a qualsiasi altra opera del genere per il loro preciso focus.

La regia di Peter Hoar osserva con delicatezza i personaggi, scrutando sguardi più espressivi d'ogni parola, centellinando le accelerazioni in termini di ritmo e rischiando persino di cedere il passo in alcuni frangenti. Tuttavia, i salti temporali e i vari cambi di prospettiva rendono il racconto ricco di informazioni ed elementi intriganti, soprattutto per chi conosce a fondo certi dettagli della trama. La fotografia è sorprendente e impregna le scene di un calore quasi accorato, accarezzando l'idea dell'amore con scatti audaci senza mai eccedere nella sua rappresentazione.



Accompagnati da una colonna sonora estremamente significativa, dolore e perdita si mescolano all'inverso in un gioco d'intrecci capace di ammaliare anche i più scettici. Quello proposto nella terza puntata di The Last of Us potrebbe facilmente rivelarsi un piccolo labirinto tematico da cui poter attingere per ore e ore analizzando le dinamiche espositive e i piccoli stratagemmi usati in sede di scrittura. ll racconto, al netto di divergenze e colpi di scena, si rivela quanto mai coeso nella sua natura divergente, talmente pregno di significati da rimanere impresso più d'ogni altro episodio finora.

Gli autori non giocano con l'orrore del contesto post-apocalittico, ma riavvicinano lo spettatore a una paura più verosimile e non più estraniante. Nick Offerman conferma le grandi aspettative e dà vita a un personaggio dirompente: incarnando perfettamente il timore e la fragilità della perdita, il modo in cui il dolore interiore di Bill si lascia scrutare a fondo permette agli showrunner di presentare elementi altrimenti inaccessibili, dando un peso insperato a tematiche che potevano facilmente sembrar troppo distanti dal mondo in cui si svolge la serie.



Tante voci, un unico messaggio

Mentre Joel scende nuovamente a patti col dolore ed Ellie trova l'occasione per esplorare sensazioni da tempo sepolte, la parabola di Bill e Frank mostra ancora una volta che ogni sguardo, ogni respiro, ogni vita conta in The Last of Us. Checché si possa pensare riguardo al rapporto pregresso fra i personaggi o alle scelte narrative prese in considerazione, quello di Lincoln è un racconto straziante nato dal desiderio di realizzare un sogno di pura normalità. Druckmann e Mazin rischiano senza timore e compiono un passo in avanti sicuramente importante per le rappresentazioni future. Qualcosa con cui tutti, per stile o per enfasi, dovranno fare i conti.

L'episodio racconta qualcosa di potenzialmente scomodo senza scadere nell'opportunismo politicamente corretto, ma anzi cambia in modo marcato per mostrare una caratura più profonda di un messaggio già sottinteso in più occasioni. L'intenzione di The Last of Us, nelle sue storyline come nei suoi legami, è quella di mantenere gli uomini al centro del suo toccante racconto apocalittico. Avvicinandosi quanto mai al reale in una storia brutalmente onesta, tra miraggi d'amore e sacrificio, la terza puntata di questa serie memorabile riporta a galla la tragedia più reale, capace di sovrastare anche un nemico di scala globale: l'ineluttabile fragilità umana.