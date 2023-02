The Last of Us 1x05 recensione: guerriglia e lacrime

Continuando a seguire la scia di un successo che non sembra poter incontrare intoppi lungo il suo cammino, The Last of Us prosegue il proprio percorso con costante ambizione, guidato dalla voglia di stupire fino alla fine. Dopo aver predisposto una situazione spinosa nel quarto episodio (potete leggere la nostra recensione di The Last of Us 1x04 qui), lo show in esclusiva su Sky e NOW si prepara a sorprendere i fan prima del previsto: per evitare di accavallarsi con la serata del Super Bowl in America, l'uscita del quinto episodio di The Last of Us è stata anticipata alla notte tra venerdì e sabato.



Parlando specificamente degli sviluppi a schermo. Neil Druckmann e Craig Mazin non potevano trovare momento migliore per anticipare l'arrivo di un loro episodio: la quinta puntata di The Last of Us chiude il cerchio con la precedente, cogliendo l'occasione al meglio per poter completare il micro-arco narrativo ambientato a Kansas City. La maniacale cura nella rappresentazione di un dualismo costante fa da collante per l'intera durata dell'episodio, tra storie di fuga, presenti e passate, e guerriglia urbana. La serie targata HBO arriva al giro di boa con un racconto al cardiopalma, colmo di risvolti e stravolgimenti che terranno incollati allo schermo dall'inizio alla fine.

Fuga da Kansas City

La storia centrale di questa sezione della stagione, già presentata nello scorso episodio, è quella di due fuggitivi: Henry (Lamar Johnson) e il suo fratellino Sam (Keivonn Woodard). Henry è ricercato per aver compiuto qualcosa di terribile per la comunità degli Hunters, con Kathleen (Melanie Lynskey) che brama una vendetta violenta e senza perdono - anche a costo di mettersi contro i suoi sottoposti, come Perry (interpretato dalla voce di Tommy nei videogiochi, Jeffrey Pearce). Incrociando il loro cammino con quello di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), la puntata coglie l'occasione per porre due racconti paralleli sullo stesso piano.

Da una parte, lo spettatore osserva gli sforzi delle due coppie di personaggi nel trovare un difficile punto d'incontro per fuggire dalla città; dall'altra, ottiene tutte le risposte di cui ha bisogno per conoscere i due fratelli e comprendere le loro motivazioni. In un'intensa sequela di inseguimenti, sparatorie e plot twist, la puntata approfondisce come meglio può gli schieramenti e i personaggi, permettendo a ciascuno di essi di mettersi in mostra.



Come già avvenuto occasionalmente nelle scorse settimane, i due protagonisti si pongono al servizio di un altro racconto d'anime perdute nel mondo post-apocalittico, lasciando che sprazzi di quell'umanità tanto difficile da trovare possano emergere per attrarre chi osserva verso il cuore della narrazione. In contrapposizione a quanto mostrato nello scorso episodio, tuttavia, ragione e istinto si equivalgono in un gioco di scambi reciproci che renderà estremamente difficile porre un personaggio su un livello morale superiore all'altro.

Sotto la regia di Jeremy Webb, l'avventura di Kansas City trova il proprio senso legandosi all'ennesima storia di uomini alle prese con l'impensabile, offrendo un ulteriore punto di vista (forse il più straziante) che renda tangibile il senso di nichilismo e pericolo che permea l'ambientazione. La disperazione e il dramma si mescolano all'azione e alla tensione in un episodio semplicemente sensazionale, capace di alternare con estrema maestria frammenti di pura creatività a richiami estremamente fedeli al materiale originale.

Di eroi immaginari e grandi sconfitti

C'è un'attenzione tutta particolare nella cura degli ambienti e dei personaggi, in The Last of Us. Eppure, per quanto abituati alla sua reiterazione, il lavoro compiuto per raccontare gli attimi più travolgenti dell'opera videoludica continua a sconvolgere per la verosimiglianza e l'enorme impatto acquisito da ogni scena. La serie riesce a far parlare gli ambienti e a raccontare le sue storie fornendo sempre qualcosa di più rispetto alla semplice ottica traspositiva. Il ritmo esce così rinforzato dal conflitto, rimanendo su vette elevatissime e incalzando lo spettatore senza concedergli un attimo di respiro.



Pur mantenendosi sugli altissimi livelli già mostrati dallo show per quanto concerne la cura nei dettagli e la resa generale di contesti, caratteri o suoni, il quinto episodio di The Last of Us riesce a spiccare come summa ad alto ritmo di tutto ciò che la serie è stata finora capace di offrire. Il livore e l'orrore rubano la scena mentre l'amore e la dedizione cercano di mostrare allo spettatore che un'altra umanità è ancora possibile anche oltre l'oblio.

In questo senso, la rappresentazione della comunità degli Hunters si fa incarnazione di entrambe le sfere che Druckmann e Mazin intendono rappresentare: da un lato, 80 persone che si amano come una famiglia e che sono disposte a proteggersi a ogni costo; dall'altro, un gruppo disorganizzato e ipocrita che vive di istinti privi di umanità. Nel raccontare il senso di comunità con tutte le sue lacune, si crea un dualismo costante con il senso di legame che le coppie di personaggi portano in scena. I flashback fanno da perfetto collante in questo senso, alternando scene di rara dolcezza con Ellie e Sam, o scambi accesi tra gli adulti Joel e Henry, alla forsennata caccia di Kathleen. Ogni sequenza rimane ben impressa nella mente e crea il percorso ideale per raggiungere l'apice verso il finale. Dopo uno scontro ad altissimo impatto visivo, che sfrutta al massimo il budget a propria disposizione, torna il dolore e con esso il dubbio.



Tenuto faticosamente a bada per tutta la puntata, impegnati in dialoghi ben più ampi sulla salvezza del senso di comunità dinanzi al canis canem edit che pregna imperante ogni ambiente, il terrore di quel male tangibile si ripalesa con eccezionale tempismo, appena in tempo per lasciare la propria impronta su chi osserva. Al perfetto equilibrio di temi ed eventi si alterna questa volta un costante conflitto tra morale ed etica, condito da caratteri molto differenti fra loro che rendono particolarmente difficile giudicare scelte o azioni di ciascuno di essi.

La parabola di Henry e Sam

Raggiungendo la metà di questa prima stagione, The Last of Us mostra senza timore le proprie ambizioni e si carica sulle spalle il peso di una storia imponente non nel suo intreccio, bensì nelle sue dinamiche. La profondità con cui si viene magistralmente portati "dentro" le scene permette di aprire la mente verso temi ben più ampi di un drama post-apocalittico, mettendo in discussione il concetto stesso di umanità per alternarlo a dialoghi sempre più presenti riguardo il senso di comunità in un mondo portato oltre il nichilismo.

Pungente e sferzante, lo show consente di percepire in ogni anfratto storie di vita vissuta ormai alla deriva, creando un percorso a ostacoli in grado di culminare in modo disperato sul finale. Crudo e cruento quanto occorre, attento a comunicare con tutta la sua potenza il proprio messaggio, il quinto episodio di The Last of Us apre le porte al trauma, adattando e approfondendo all'occorrenza per conferire all'intreccio un significato ancor più pregnante.



La serie traccia la decadenza con estrema eleganza e si prepara alla svolta che, con i suoi ultimi episodi, ci porterà verso il finale della prima stagione - consapevole che, anche di fronte a una triste parabola, vincitori e vinti sono tutt'altro che scontati.