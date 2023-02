The Last of Us 1x06 Recensione: rivelazioni e cambi di rotta

Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta con il coinvolgente climax di metà stagione, The Last of Us torna sugli schermi per aprire una nuova fase del viaggio di Joel ed Ellie. Come accennato nella nostra recensione di The Last of Us 1x05, quanto accaduto a Kansas City ha lasciato un segno evidente sui protagonisti, ma ha anche permesso di cementare le fondamenta di un legame, o almeno di un avvicinamento, che possa portare entrambe le personalità coinvolte nelle vicende verso una nuova vita in un mondo alla deriva. Lo show targato HBO, in esclusiva su Sky e NOW, si trova quindi al punto di svolta e fa percepire l'aria di cambiamento del proprio dialogo sin dalle prime scene.



Anche in virtù di quanto avvenuto, la struttura interna del nuovo episodio acquisisce infatti connotati ben più quieti e ragionati, soprattutto per quanto riguarda il ritmo. Druckmann e Mazin mostrano un piglio diverso che possa segnare la strada verso l'ultimo (verosimile) arco narrativo prima del finale di stagione previsto con il nono episodio. Tra interessanti cenni all'opera originale, squarci mozzafiato e profonde analisi dei protagonisti, la seconda parte di stagione per The Last of Us si apre con l'ambizione di superare la precedente , concentrandosi maggiormente sui protagonisti per lasciar prevalere la forza del proprio racconto.



Le fredde tappe del viaggio

Con un salto temporale di ben tre mesi, il sesto episodio di The Last of Us mostra Joel ed Ellie nelle fasi conclusive della loro ricerca di Tommy. Il Wyoming è ormai a portata di mano, ma la difficoltà maggiore sta nel trovare la giusta direzione da seguire. Complice il tempo ormai trascorso, il legame tra Joel ed Ellie appare decisamente mutato: dopo aver vissuto quegli eventi a Kansas City, il protagonista in particolare si mostra stanco e turbato. Joel, cominciando a fare i conti con la propria fragilità, convive con un malessere che lo blocca e lo costringe a riflettere sulle sue capacità.

La giovane protagonista, di contro, appare maggiormente consapevole e sicura accanto a Joel: mossi entrambi da una fiducia reciproca sempre più solida, Ellie ragiona spesso sul proprio ruolo e sul proprio futuro mentre la destinazione appare sempre più vicina. I due protagonisti vengono però colti di sorpresa dalla scoperta di un luogo di pace in cui la vita sembra procedere in maniera normale. Quasi come accaduto con Bill e Frank, le prospettive del Wyoming portano a galla dubbi e difficoltà per entrambi, pronti a sfociare rapidamente in contrasto.



Tra momenti carichi d'introspezione e scambi ad alta intensità, lo show targato HBO coglie l'occasione per sorprendere lo spettatore con la sua versione dell'intreccio legato a Tommy. Pur lasciando spazio a numerosi hint che faranno felici i videogiocatori, alternando con sorprendente costanza paesaggi mozzafiato a richiami estetico-stilistici al materiale di riferimento, la narrazione della serie apporta delle variazioni che riescono a caricare il racconto di ulteriore pathos.

Il viaggio di Joel ed Ellie acquisisce così rilevanza e peso crescenti anche per tutte le figure vicine al duo, palesando l'illusione di un futuro migliore ma troppo distante per essere raggiungibile. Il conflitto interiore funge da motore per la puntata e spinge Joel a cercare soluzioni differenti, finché la stessa Ellie non si espone per portarlo a ritrovare la luce oltre l'oscurità. La risoluzione del dilemma si gioca tutta tra sguardi, nuove rivelazioni e ulteriori problematiche pronte a segnare il passo per i prossimi episodi prima che il viaggio raggiunga definitivamente la destinazione finale.



Fragili Contrasti

Nell'episodio diretto da Jazmila Banic si percepisce sin da subito uno stile differente rispetto allo scorso arco narrativo: la macchina, leggera e delicata, avvolge le anime tra le gelide nevi d'America nel tentativo di scrutare con occhio ben più attento le dinamiche fra due personaggi che cominciano a "pensarsi" uniti. Concedendo maggior spazio alle splendide riprese ambientali, accompagnate da alcuni cenni sonori e musicali da pelle d'oca per tutti i fan, The Last of Us accoglie una nuova desolazione avvolta nella quiete in cui il silenzio possa dar voce ai legami.



I contrasti sono al centro della scena e permettono di riorganizzare la narrazione in vista dei segmenti successivi. Ponendo da parte i patemi e il caos di Kansas City, le interpretazioni dei protagonisti principali tornano al centro della scena e mettono in mostra un'alchimia invidiabile ormai consolidata fra i due volti dello show.

Pascal e la Ramsey incarnano Joel ed Ellie alla perfezione, e quest'ultimo in particolare si conferma magistrale nel portare in scena il trauma di un uomo vessato dagli eventi - traducendo in rappresentazione a schermo il turbamento di cui avevamo parlato nel nostro speciale sull'arco narrativo di Henry e Sam . Mazin e Druckmann tengono a bada la tensione per quasi tutto l'episodio, concedendole spazio solamente per i segmenti finali, in modo da concentrarsi sulle dinamiche tra i personaggi. Di fronte a nuove prospettive e a nuovi equilibri pronti a essere stravolti si crea così un parallelo del tutto particolare tra il conflitto interiore dei personaggi e quello interno a ogni comunità presentata nello show: alla prospettiva degli Hunters mostrata le scorse settimane si contrappone una comunità completamente opposta, con ulteriori cenni a prospettive ancor differenti che saranno approfondite nei prossimi episodi. Nella gestione dei tempi e nell'attesa dei personaggi si percepisce la distanza quasi abissale dall'inizio del viaggio, con Joel ormai pregno di quei timori e quelle emozioni da tempo sopite ed Ellie motore delle vicende tra i suoi pensieri e le sue decisioni.



All'azione e all'affanno si sostituiscono i non detti e i sospiri: l'emotività fa da collante per l'intera puntata, salvo poi ricordare a chi osserva che non c'è tempo neppure per indugiare di fronte a potenziali minacce. C'è un grandissimo tempismo in The Last of Us e, sfruttando ogni particolare a propria disposizione, Mazin e soci stanno costruendo pezzo dopo pezzo un legame (o un amore) del tutto particolare. Di fronte a dinamiche che abbiamo potuto osservare nella loro evoluzione passo dopo passo, ogni scelta risulta motivata e riuscita nella sua versione a schermo



Il prezzo della speranza

In un mondo alla mercé di un male superiore, la grandezza di The Last of Us si riconferma il suo modo unico di concentrarsi sugli uomini. Sono gli ultimi rimasti a rimanere ancora al centro della scena, a far da principale coro per le vicende di una serie che oltre al viaggio di Joel ed Ellie intende raccontare la comunità su livelli ben più alti. A discapito di ritmi forsennati, la seconda parte della stagione prende piede con un piglio chiaramente incentrato più sui personaggi che sulle vicende, avvicinandosi ai protagonisti puntata dopo puntata. Facendosi specchio del mondo e dell'uomo, la serie HBO sferza oltre lo schermo con la sua potenza comunicativa e colpisce dritto al cuore mostrando l'anima dei due protagonisti.

Continuando sulla stessa scia in termini qualitativi, l'intreccio di The Last of Us si mantiene su livelli altissimi e lega il proprio dialogo a doppio filo tra i singoli personaggi e l'umanità - di chi sopravvive, e di chi ne rimane vittima. Nel momento in cui lo show potrebbe virare verso l'introspezione in maniera preponderante, allora il racconto torna prepotentemente alla realtà per ricordare che la reale minaccia si cela dentro ogni uomo.