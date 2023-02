The Last of Us 1x07 Recensione: il passato di Ellie in un grande episodio

L'ultima parte di stagione di The Last of Us ha raggiunto gli schermi la scorsa settimana, presentando ulteriori elementi centrali per la narrazione e interi segmenti utili a comprendere lo stato attuale dei protagonisti dopo le diverse peripezie vissute. Aprendosi con un salto temporale considerevole, un legame più evidente e prospettive del tutto inattese, la sesta puntata della serie HBO ha aperto una nuova fase del viaggio di Joel ed Ellie: se in quel caso è stato possibile osservare attentamente un Joel in difficoltà, come specificato nella nostra recensione di The Last of Us 1x06, il settimo episodio giunge nel momento ideale per offrire uno sguardo più attento ai timori di Ellie che proprio in questo nuovo contesto sono emersi in maniera più evidente.



Con l'idea di mettere costantemente in discussione il rapporto tra i due protagonisti, lo show in esclusiva su Sky e NOW indirizza la coppia verso nuove difficoltà e ulteriori minacce. Nel consentire allo spettatore di avvicinarsi sempre di più ai personaggi, gli autori colgono al volo l'occasione per raccontare allo spettatore il passato di Ellie con una dovizia di particolari che soltanto il DLC del videogame, Left Behind, era finora riuscito a offrire (anche il teaser dell'episodio 7 di The Last of Us lo aveva anticipato). In questo modo, l'opera garantisce maggior contesto e regala una trasposizione fedele e accorata di quanto raccontato nell'espansione.



Alternando con attenzione scenari di tensione ad altri puramente narrativi, la settima puntata di The Last of Us si configura come una delle migliori sia dal punto di vista interpretativo, sia da un punto di vista squisitamente qualitativo.



Sola e impaurita

Riprendendo la narrazione dal cliffhanger dello scorso episodio, la serie ritorna su una terrorizzata Ellie (Bella Ramsey), alle prese con un Joel (Pedro Pascal) moribondo e una banda di individui pronta a stanarli. Tra tentativi di cura e soluzioni improvvisate, il focus sulla giovane protagonista è evidente: mentre quel terrore si fa nuovamente strada per riemergere, Mazin e soci permettono allo spettatore di ripercorrere con un ampio flashback gli eventi che hanno segnato indelebilmente il destino di Ellie e della sua amica del cuore, Riley (Storm Reid).

Dinanzi alle prospettive di una promessa da mantenere e di una notte che avrebbe cambiato la vita della giovane protagonista, lo show indugia senza timore sul passato di Ellie, mostrando particolari della sua personalità e di un contesto passato che l'hanno resa ciò che è oggi. Ricalcando dunque il discorso fatto a Joel nella scorsa puntata, il trauma trova la giusta rappresentazione e permette a chi osserva di comprendere quanto la ragazza abbia espresso finora circa le sue più grandi paure.



Nel frattempo, la Ellie impegnata ad aiutare Joel si trova costretta ad adottare soluzioni drastiche per sopravvivere e per non farsi scovare dagli uomini che stanno dando loro la caccia. Nell'alternanza tra due situazioni parecchio differenti, le sensazioni di Ellie sono pressoché simili e permettono di notare particolari elementi comuni sul senso degli affetti e sull'importanza data a questi ultimi dalla ragazza. Non solo: con un racconto curato e arioso, il personaggio di Riley ottiene abbastanza spazio per distaccarsi dalle mere comparse e funge da motore per la maggior pare delle vicende passate.

Il settimo episodio di The Last of Us trova quindi spazio oltre la sfera dell'azione nuda e cruda, centellinando la spettacolarità ove occorre per permettere ai personaggi di brillare liberi da qualsiasi distrazione. Monologhi e dialoghi sono i principali elementi di una puntata che intende agire sulla psiche di chi osserva senza bisogno di artifici assai particolari, raccontando la propria storia mentre lascia che gli eventi facciano emergere l'emotività dei diretti interessati in un contesto visivamente suggestivo.



Il momento di Ellie

La puntata diretta da Liza Johnson non lascia spazio a dubbi e si fa chiara sin dal titolo: raccontare il passato di Ellie e Left Behind nel momento più congeniale alla narrazione antropocentrica di The Last of Us. Negli attimi forse più difficili di tutta la storia di Joel ed Ellie raccontata finora, la giovane protagonista si trova al centro di un catartico bivio tra passato e futuro con le stesse paure di un tempo. Il focus su Bella Ramsey, straordinaria nel trasmettere ogni sfaccettatura di questo conflitto interiore, permette di scrutare da vicino i vari livelli di esplorazione della psiche di un personaggio.

Lo studio caratteriale compiuto sulla sfaccettata Ellie, tipicamente sospinta dalla tempesta emotiva del presente e dalle turbe burrascose del passato, permette all'amarezza e alla malinconia di fondersi con una toccante dolcezza di fondo che non potrà che far felici i fan della saga videoludica. La ricostruzione delle atmosfere, così come la caratterizzazione dei personaggi, si mantiene su livelli di fedeltà elevatissimi per il medium e porta il generale livello qualitativo verso nuovi traguardi. La fotografia dell'episodio, delicata e avvolgente, racconta senza strafare e permette di ammirare attimi di pura bellezza fra i quali perdersi mentre il tempo intorno pare quasi fermarsi. La direzione congiunta dell'episodio, unita alla cura di Mazin e Druckmann in fase di scrittura, ricalca quanto noto del DLC offrendo un'impronta propria ma congeniale all'originale, ragionando per sottrazione senza il timore di non strafare.



Alcune aggiunte e alcune variazioni, ormai consuete in fase di adattamento, danno ulteriore slancio all'intreccio fornendo contesto e motivazioni finora ignote, mentre le due protagoniste rubano la scena dominando ogni sequenza. Storm Reid compie egregiamente il proprio dovere nel portare su schermo un personaggio carico di luce, seppur attanagliato da diverse ombre. Nel frattempo, la situazione del presente consente di ricalcare senza troppo sforzo eventi già noti con un'attenzione tutta nuova per dinamiche e contesto.

L'opportunità di scrutare con occhio ben più attento le dinamiche di un amore che si fa dipendenza, fra due individui che non possono più immaginarsi disuniti, sbatte in faccia allo spettatore la realtà di un legame capace di portare gioia e terrore in egual misura agli occhi di chi osserva - ma anche ai diretti interessati. Se l'idea spesso mostrata sinora dal punto di vista di Joel è che amare significa aver paura, adesso è possibile osservare l'altra faccia della medaglia, la quale conferma con perfetta tensione drammatica quanto supportato da questa tesi.



Forti oltre il dolore

L'umanità imperante di The Last of Us non smette di stupire neppure di fronte a eventi particolarmente traumatici. Gli autori dosano alla perfezione dramma e amore, costruendo barlumi di speranza per poi distruggerli e ricomporli man mano che la narrazione prosegue. Raccontare l'amore con questo stile rende l'opera estremamente diversa rispetto alla concorrenza, al di là dei personaggi coinvolti. La cura e la passione messe in campo lasciano senza parole e rendono giustizia a un'opera tanto amata. Libero da qualsiasi freno o imposizione creativa, l'adattamento di HBO non teme nulla.

Se la potenza narrativa di The Last of Us riesce a colpire nel segno è perché le emozioni fanno da collante fra le varie dinamiche dell'uomo. Per questo, anche se all'apparenza preventivabili nelle loro conseguenze, gli eventi colpiscono con la stessa dirompenza di un colpo inatteso. L'empatia di Mazin e Druckmann si rivela puntata dopo puntata l'arma in più di un'opera che non tratta esclusivamente idee introspettive o stratagemmi azzeccati. Left Behind conferma che la salda struttura costruita da Naughty Dog non poteva trovare un traspositore migliore di Craig Mazin, una penna sferzante che sta riuscendo dove altri avrebbero inevitabilmente fallito.