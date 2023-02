The Legend of Vox Machina 2 recensione: una stagione più matura e ambiziosa

Scalare le classifiche di gradimento è un compito estremamente complesso, specialmente se si tratta di uno show d'animazione, ma The Legend of Vox Machina è riuscito a ripetersi (e forse addirittura a superarsi) con la sua seconda stagione. A circa un anno dall'incantevole inizio di una piccola rivoluzione per il format (di cui abbiamo parlato nel nostro speciale su The Legend of Vox Machina), la serie animata ispirata alla prima campagna D&D del fenomeno GdR Critical Role è tornata sugli schermi con il preciso intento di mostrare tutto il potenziale delle proprie storie.



In un'ottica puramente traspositiva, il lavoro di adattamento compiuto dagli stessi partecipanti di quell'epica campagna è degno delle grandi produzioni e mira a portare su un altro livello le opere animate a tema GdR. Sorretto dalla passione dei diretti interessati e da una community di fedelissimi, l'adattamento di quella splendida avventura si sta rivelando uno dei maggiori successi per la piattaforma Prime Video. Il gruppo di doppiatori e giocatori di ruolo più famosi d'America non ha soltanto abbattuto le barriere di gatekeeping che vedevano il GdR costretto e limitato alla nicchia, ma ha dimostrato che produzioni nate dallo storytelling collettivo possono aspirare a grandi cose anche su altri media.



Con una terza stagione già in cantiere e una nuova produzione sulla campagna The Mighty Nein annunciata negli scorsi giorni, Critical Role ha acquisito maggior sicurezza del proprio potenziale. Oggi, questo rinnovato spirito e ambizioni sempre maggiori ne fanno una compagnia da tenere assolutamente d'occhio anche in ottica futura.



Il terrore del Conclave

Una volta ripreso il filo della narrazione, con l'attacco di un gruppo organizzato di Draghi sulla capitale di Tal'Dorei, Emon, i Vox Machina si ritrovano a fare i conti con una vera e propria apocalisse. I regni crollano, vessati dalle creature leggendarie, e il caos domina la scena: tra le macerie dei più sfortunati e la tenacia di chi è rimasto, il gruppo di avventurieri più scalmanato della tv comprende l'importanza di opporsi per il bene della gente comune. La forza di ciascuno si rivelerà fondamentale per l'esito della battaglia che verrà, ma per raggiungerla sarà necessario trovare la forza in sé stessi.

Affrontando il passato per migliorare il presente e salvare il futuro, il gruppo dei Vox Machina intraprende quindi un faticoso viaggio alla ricerca delle Vestigia della Divergenza, artefatti leggendari in grado di conferire poteri inimmaginabili. La ricerca di questi oggetti funge da perfetto mezzo di congiunzione tra il filone principale della trama, in cui Draghi e forze esterne cospirano per soggiogare il continente, e le storie personali che fanno da cuore pulsante di questa stagione: osservando, come accaduto con Percy nella prima stagione, l'origine dei gemelli, di Grog o di Keyleth, gli episodi concedono ampio spazio a ciascuno dei personaggi e ai rispettivi legami, scrutando con attenzione ogni tappa del loro percorso di maturazione mentre la trama si infittisce. La portata degli eventi aumenta vertiginosamente e raggiunge un grado di minaccia sempre più preoccupante, ma al contempo aumenta anche l'interesse per personaggi sempre più tridimensionali, profondi e sfaccettati.



Meno spazio per le risate a largo spiano, dunque, ma maggior equilibro per trasmettere tutte le sensazioni con cui la fantastica campagna (disponibile su YouTube) aveva stravolto il web anni addietro. Come già accaduto nella scorsa stagione, The Legend of Vox Machina riesce a eccellere nel modo in cui racconta e si racconta, fronteggiando elementi potenzialmente banali con una coerenza e uno spessore estremamente rari per opere di questo genere. Affrontando l'orrore senza alcun timore, portando su schermo risvolti estremamente verosimili sia per i personaggi che per il contesto, la seconda stagione dello show di Critical Role promette di soddisfare i fan di lungo corso e di sorprenderli insieme agli spettatori che non hanno mai seguito la campagna.

Un ritmo quanto mai incalzante, alternato da sequenze dal pathos palpabile, che permette alla serie di muoversi con libertà dove più desidera, passando da flashback a sequenze d'intermezzo con estrema agilità senza stuccare o confondere chi osserva. In ottica espositiva sono però le deviazioni a farla da padrone: genuinamente opportuni e ideali a contestualizzare decine di ore di gioco al tavolo, i cambiamenti permettono alla narrazione di non incontrare intoppi e anzi di giovarne, migliorando il proprio intreccio per adattarlo perfettamente ai dinamismi del piccolo schermo.



Farsi strada oltre lo streaming

Già dal nostro first look di The Legend of Vox Machina 2 avevamo potuto intuire l'importanza dell'adattamento per il generale successo dello show. La scrittura delle puntate, in questo senso, ha potuto attingere da un'infinita mole di materiale per compiere dei decisi passi in avanti sia in termini emozionali, sia in termini prettamente qualitativi: i dialoghi appaiono più interessanti e gli scambi acquisiscono il giusto peso in ogni singola scena, supportati da interpretazioni d'altissimo livello - sia in lingua originale, sia in italiano, grazie a un doppiaggio (ma soprattutto a un adattamento) attento e curato come pochi.

Nel mescolare un'enorme quantità di temi ed elementi, le sensazioni preliminari trovano conferma e dimostrano come nulla a schermo appaia per caso. I filler sono ridotti all'osso, tra citazioni costruite ad hoc per i fan e piccoli dettagli per gli osservatori più attenti, mentre la messa in scena si impegna a spettacolarizzare ogni sequenza per rendere l'avventura sempre più coinvolgente. In questo senso, la regia compie un salto qualitativo decisamente importante, garantendo una spettacolarità e un'epicità sempre maggiori che permettano a ogni episodio di brillare per motivi differenti. Che si tratti di uno scenario, di uno scontro o di una canzone, The Legend of Vox Machina si diverte sfoderando le numerose frecce al proprio arco.



Le animazioni rendono onore allo sforzo compiuto da Titmouse, ma mostrano anche come il team abbia trovato in Critical Role un partner d'eccezione - specialmente sul versante creativo-estetico, in cui le affinità sono evidenti. La qualità dei design e degli ambienti è ammirevole, così come la CGI che acquisisce maggior pulizia e cerca di avvicinarsi alla qualità complessiva dell'opera. Lo stile della serie appare ormai unico nel suo genere, capace di dar nuova forma con originale inclusività agli stilemi più classici del fantasy, e acquisisce ulteriore epicità grazie alle sensazionali musiche composte da Neal Acree (storico compositore di World of Warcraft, Diablo e Stargate SG-1).

Dopo una prima stagione di presentazione e assestamento, The Legend of Vox Machina è più che mai intenzionato a stupire con un magistrale mix di azione, commedia, avventura e dramma. Critical Role sembra ormai aver acquisito piena maturità artistica, al netto di qualche eccesso nella gestione delle sottotrame. Giustificando la rincorsa verso gli elementi principali della narrazione con l'eccessiva quantità di materiale da adattare, la speranza è che le prossime stagioni concedano maggior spazio a certi eventi senza escludere le chicche per i fan.

Un passo importante

Alla luce di quanto visto, siamo certi che The Legend of Vox Machina sia molto vicino a settare uno standard per le rappresentazioni televisive a tema fantasy. Guidato da chi ama visceralmente il materiale originale, totalmente creato, prodotto e interpretato dalla stessa squadra , lo show di Critical Role ha già fatto capire che operazioni di questo genere possano garantire un enorme successo anche al di là delle classificazioni di genere. Mettendo insieme una storia affascinante, una produzione propositiva e i migliori voice actors d'America, non deve sorprendere se i risultati raggiunti abbiano spinto Amazon a prolungare l'accordo per ulteriori produzioni.

Dopo aver visto quanto sia stata difficile la resa a schermo di certi eventi rispetto al build-up di un'intera campagna, non si può che essere soddisfatti del lavoro compiuto in questa seconda stagione. I nuovi episodi di The Legend of Vox Machina rappresentano un connubio coeso e appagante per tutti, al netto di leggere storture in fase d'intreccio, che riesce a sorprendere con i suoi colori e la sua fantasia imperante mentre colpisce dritta al cuore. Un'avventura a tutto tondo che non solo avvicina il GdR da tavolo al grande pubblico, ma consegna al pubblico una bellissima storia che tutti possano apprezzare anche se lontani da certe dinamiche.