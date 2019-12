The Mandalorian 1x06 Recensione: un filler in attesa del gran finale

Sesta puntata per The Mandalorian, la serie TV live-action su Star Wars di Lucasfilm per Disney+. Dopo un trittico iniziale sensazionale e una fisiologica flessione negli ultimi due episodi, questa sesta puntata prova a recuperare lo smalto iniziale con un classico episodio in stile The Clone Wars. Ma sarà riuscita lì dove The Gunslinger (leggi la recensione di The Mandalorian 1x04) e Sanctuary (qui la recensione di The Mandalorian 1x05) avevano fallito?



Un uomo in cerca di lavoro, di nuovo

The Mandalorian ha ormai una struttura episodica e molto frammentata: ogni volta viene aggiunto un pezzettino del quadro generale, eppure la sensazione è che, se tagliassimo il superfluo, gli episodi 4 e 5 potrebbero essere tranquillamente rimontati per formarne uno solo di una mezz'oretta buona. Ogni puntata è quasi autoconclusiva, al punto da potersi quasi "mescolare" tra loro perché quasi non collegate in ordine cronologico.

Fortunatamente, questo non avviene con l'episodio 6, intitolato "The Prisoner". In questa puntata il Mandaloriano è costretto, per questioni economiche, ad accettare una missione di salvataggio riguardante un criminale tenuto sotto custodia dalla Nuova Repubblica. La missione, chiaramente, non è solo affidata a lui ma a un team composto da cinque cacciatori di taglie, compresa una vecchia fiamma del nostro protagonista.



Un po' Doctor Who, un po' Rebels, un po' Clone Wars



The Mandalorian1x06 mette in campo una sceneggiatura e un ritmo che, in confronto a quelli dei due episodi precedenti, è oro. La serie, con gli stessi droidi della Repubblica che assomigliano tantissimo ai Dalek, non solo dal punto di vista della sceneggiatura ma anche sul versante visivo. Così facendo, però, Favreau e Filoni ereditano anche alcune debolezze tipiche proprio di puntate del genere.

E, così come c'è molto Doctor Who, in questo sesto episodio c'è tantissimo di Clone Wars e di Rebels. La sensazione è quella di trovarsi in una puntata live action di una delle due serie che abbiamo citato: la cosa è anche normale, visto che lo stesso Dave Filoni è il creatore (nonché supervisore) sia delle due serie animate che di The Mandalorian. E, proprio a rafforzare questo legame, c'è la presenza del doppiatore di Anakin Skywaker, in The Clone Wars, nei panni di un ufficiale della Nuova Repubblica presente sulla nave-prigione.



Per quanto riguarda il resto, l'episodio, come già detto, si conferma su livelli medi ma non raggiunge le vette delle prime tre puntate che, per ritmo, scelte registiche, dialoghi e scene d'azione, rimangono per ora l'apice di questa serie TV. Eppure, anche qui, l'opportunità di creare una puntata più che ottima c'erano tutte ma, forse un po' per scelte del regista o di Filoni e Favreau, l'episodio si pone nuovamente come un filler, perché non ci perderemmo alcun tassello cruciale sul worldbuilding del prodotto in caso lo saltassimo. Molto più che nelle precedenti uscite.

Non si conoscono dettagli in più sul protagonista, tranne una possibile tresca di qualche anno prima, e la missione in sé non è nemmeno troppo emozionante, i personaggi non lasciano alcun impatto sullo spettatore e risultano piuttosto anonimi.

Curioso, comunque, il cameo di Dave Filoni, Rick Famuyiwa e Deborah Chow, registi, sceneggiatori e creatori proprio di The Mandalorian.