The Mandalorian 2x07 Recensione: i preparativi prima della battaglia finale

All'indomani delle clamorose novità sulle serie TV di Star Wars del prossimo futuro, come lo show su Ahsoka o il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader, quasi ci eravamo dimenticati che il venerdì è anche il giorno del Mandaloriano. Un giorno importante, perché The Mandalorian 2 prepara il terreno alla resa dei conti tra Din e Moff Gideon. L'episodio di questa settimana, il settimo, si è rivelato per certi aspetti più sottotono rispetto alle uscite precedenti, ma è stato in grado di regalare comunque alcuni momenti davvero importanti.



Il Vendicatore

La serie di jon Favreau sembra abbia ormai pienamente abbracciato la narrazione orizzontale, seppur gli eventi di questa puntata si prendano una relativa pausa dal racconto principale per una piccola ma importante deviazione. Mando ha infatti bisogno di tracciare i movimenti dello Star Destroyer su cui viaggia il villain interpretato da Giancarlo Esposito, che nello scorso episodio è riuscito a rapire il piccolo Grogu su Tython durante il rito di connessione tra il Bambino e la Forza.

Per ottenere le informazioni che gli servono il protagonista deve ricongiungersi ad un vecchio nemico che gli servirà per bypassare un avamposto imperiale e trafugare dati preziosi per mettersi in collegamento con Moff Gideon e il suo esercito. Per questo motivo Mando e il suo improbabile alleato dovranno infiltrarsi in una vecchia miniera imperiale e travertirsi da assaltatori: una scelta non facile per il nostro, poiché dovrà violare i rigidi dogmi imposti dal suo Credo e abbandonare temporaneamente il casco mandaloriano, esponendo il suo volto agli altri.



Azione discreta, poco sviluppo

Proprio su questo concetto ruota un momento specifico di un episodio nuovamente denso di azione e diretto con precisione scolastica, anche se gli spunti narrativi sono stavolta molto meno clamorosi rispetto alle ultime due puntate.

The Mandalorian 2x07 è insomma un episodio di minor impatto, che si regge soprattutto sulla presenza scenica di alcuni personaggi ormai iconici, e forse nella prima parte soffre un po' in termini di ritmo, ma riesce ad intrattenere con discreta efficacia. I 39 minuti di durata non sono del tutto esplosivi, e a parer nostro aprono ad un dilemma piuttosto interessante: la fantomatica battaglia finale tra Mando e Moff Gideon si esaurirà completamente nel season finale della Stagione 2? Basterà, insomma, un solo episodio ad imbastire il salvataggio di Grogu ed un eventuale colpo di scena finale che chiuda in bellezza la seconda stagione dello show Disney+? Qualora l'appuntamento conclusivo ci riservi un minutaggio adeguato, avvicinandosi magari ad una sessantina di minuti, il contenuto della prossima puntata potrebbe davvero soddisfarci, nella speranza che lo scontro risolutivo tra i nostri eroi e i sopravvissuti imperiali ci regali dei momenti degni di questo nome.