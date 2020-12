The Mandalorian 2x08 Recensione: Una nuova speranza

Clamoroso e inaspettato. Non ci sono altre parole per descrivere il season finale di The Mandalorian 2. Asciutto, concreto, nella sua prima metà - a tratti - addirittura scolastico nella scrittura. Ma poi tutto cambia, tra colpi di scena importanti, ritorni incredibili e un epilogo sentito, commovente e incredibilmente emotivo. Nel raccontarvi ciò che accade nel finale di stagione dello show targato Disney+ e Lucasfilm non vi faremo alcuno spoiler narrativo, limitandoci a valutare la puntata nel suo complesso. In attesa di una recensione finale che assegnerà il giudizio definitivo alle nuove avventure di Din e Grogu.



L'assalto a Moff Gideon

Inizia subito nel vivo l'episodio 2x08 di The Mandalorian, con un inseguimento tra Mando una navetta che trasporta il dottor Pershing. Per il protagonista e i suoi alleati, a cui si aggiunge una Bo-Katan in cerca di vendetta per il furto della sua Spada Oscura, è tempo di raccogliere le ultime informazioni e di elaborare un piano per assaltare l'incrociatore leggero su cui il villain ha imprigionato il piccolo Grogu.

Inutile raccontare cosa accade durante l'attacco, e soprattutto svelarne i risvolti: basti sapere che l'atteso confronto finale tra Moff Gideon e il mandaloriano regala spettacolo ed emozioni, ma soprattutto un concentrato d'azione che conferma la qualità delle puntate precedenti. Merito di una direzione artistica eccellente e che, nel computo finale di questa season, annovera tra i registi della Stagione 2 nomi di primissimo ordine, che hanno conferito ad ogni episodio un'impalcatura scenica al tempo stesso solida e autoriale.



Una sorpresa dietro l'altra

Il Capitolo 16 di The Mandalorian è diretto da Payton Reed (regista di Ant-Man), che ci regala una regia efficace e funzionale al racconto soprattutto nella prima metà dell'episodio. Una prima fase in cui, a tratti avvicinandosi persino a deludere, la scrittura sembra delinearsi verso binari piuttosto telefonati.

Nonostante ciò, Reed dirige la puntata con una tensione magistrale, arricchita da un montaggio che alterna efficacemente vari momenti (e personaggi) coinvolti nell'assalto finale per il salvataggio del Bambino.

Ma è nella seconda metà che cambia tutto, che The Mandalorian ci regala momenti di altissimo livello. Una comparsa straordinaria, che si fa anche deus ex machina di un epilogo clamoroso, gestita con la giusta dose di suspence e con la solennità giusta. È un finale coraggioso, che diverte, intrattiene e commuove, e che nel suo vortice di emozioni trova il tempo per seminare qualche indizio davvero prezioso sul futuro del franchise. Non ci resta da augurarvi, e raccontarvi, altro per il momento: di guardarlo, di emozionarvi e di tornare qui a discuterne. Lo faremo anche noi, perché di speculazioni sugli eventi della prossima stagione, così come degli spin-off di prossima uscita, se ne potranno fare tanti. Nel frattempo, godiamoci una conclusione degna di questo nome.