The Mandalorian 3: una stagione altalenante ma sempre emozionante

È stata sicuramente l'annata più complessa e divisiva per The Mandalorian, che era chiamata con tutta probabilità ad un ben'altra prova di forza dopo una pausa di notevoli dimensioni per una produzione del genere. E invece ci siamo ritrovati davanti una serie tv che tuttora fa molta fatica a trovare una sua dimensione ed equilibrio tra trama orizzontale e verticale, che ha sacrificato sull'altare di un minutaggio il più delle volte leggero un numero non indifferente di momenti e archi drammatici che di conseguenza non riescono ad esprimersi al meglio, che pure in un ottimo ed entusiasmante finale vuole poi chiudere alcune faccende quasi di fretta e furia (qui potete recuperare la nostra recensione di The Mandalorian 3x08). Con un incipit del genere sembra di trovarsi agli albori di una recensione a dir poco apocalittica, quando invece il voto conclusivo dimostra intenzioni parecchio differenti.



Perché in fondo The Mandalorian, come ogni degno prodotto Star Wars deve fare prima di ogni altra cosa, ha una sola missione: intrattenere genuinamente lo spettatore e allora anche questa terza stagione assume sfumature assolutamente positive. Non sarà una stagione perfetta e neanche, almeno secondo noi, all'altezza delle precedenti, ma ciò non vuol dire che il nostro buon Din Djarin non ci abbia regalato delle sequenze meravigliose ed emozionanti, inserite in una narrativa che finalmente dona una nuova speranza concreta al popolo mandaloriano e alla sua rinascita, ovvero qualcosa che i fan attendono dai tempi di The Clone Wars.



Persi nelle miniere e in una struttura datata

Riprendiamo però un attimo le fila del racconto: dopo la seconda stagione di The Mandalorian (qui vi rimandiamo alla nostra recensione di The Mandalorian 2) e gli eventi dello spin-off The Book Of Boba Fett (e qui trovate la nostra recensione di The Book Of Boba Fett), il nostro mandaloriano di fiducia (Pedro Pascal) ha una sola missione in mente, quella di redimersi agli occhi della setta di cui fa parte bagnandosi nelle Acque Viventi sotto le miniere di Mandalore; compito che ovviamente non sarà affatto facile visto lo stato in cui versa il pianeta, devastato da infinite guerre civili e da una terrificante purga imperiale.

Anche agli occhi di un fan dell'ultima ora crediamo che un dato in particolare di questa trama sia alquanto evidente e cruciale, poiché non è un incipit che si adatta perfettamente alla classica struttura episodica che ha contraddistinto buona parte della serie fino ad ora. Ed è esattamente sull'aspetto strutturale che The Mandalorian ha sofferto le problematiche più profonde, in quanto il duo Filoni-Favreau non ha voluto in pratica mai abbandonare la suddetta impalcatura episodica. Allora è come se ogni singola o quasi puntata avesse una duplice anima, votata al solito e piacevole intrattenimento accompagnata tuttavia da una parte in cui si tentava di portare avanti la storia principale. Chi ha familiarità con l'universo seriale sa già quanto possa essere, a seconda dei casi, avvincente o avvilente l'eterna lotta tra trama orizzontale e verticale e The Mandalorian purtroppo non può annoverarsi tra gli esempi positivi.

Fin troppe volte un'avventura secondaria con conseguenze estremamente risibili per il quadro generale ha rosicchiato minutaggio essenziale a momenti decisivi, relegati a qualche manciata di scene verso la fine dei capitoli. In particolar modo riguardante l'evoluzione di Bo-Katan (Katee Sackhoff), il risultato finale assume contorni paradossali e tutt'altro che soddisfacenti: pur di inserire il contentino action - a volte anche di qualità altalenante - ogni settimana, infatti, il suo intero percorso viene depotenziato e sequenze che dovrebbero risultare solenni o persino epiche si attestano su una generica gradevolezza e nulla più.



Non ha aiutato, inoltre, il fatto che per circa metà stagione sia venuto a mancare totalmente il senso d'urgenza e pericolo che una trama ben orchestrata garantisce sempre e comunque, a causa di minacce il più delle volte casuali - i fantomatici pirati su tutti - che vengono risolte in pochi secondi e addirittura un capitolo dedicato ad un personaggio secondario non avente nulla a che vedere con Din e soci.

Ecco, se dovessimo riassumere in poche parole, la terza stagione di The Mandalorian è strutturalmente acerba e ingenua, si intestardisce su un modus operandi datato nonché poco funzionale e rifiuta categoricamente qualunque soluzione narrativa più elegante e lungimirante per timore di perdere parte di quella immediatezza che tanto aveva impressionato negli scorsi anni. Peccato che era la semplicità dello stesso intreccio a permettere un approccio del genere, ma nel momento in cui il raggio d'azione si è allargato così tanto al punto da abbracciare il destino globale di un popolo le crepe si sono manifestate subito, senza che venisse messo in campo alcun tipo di correttivo.



Contenitore datato, contenuto maestoso

La paradossalità di The Mandalorian però non si ferma qui: se il contenitore può considerarsi a tutti gli effetti malconcio e un po' stantio, è il contenuto che conquista ancora una volta il cuore degli appassionati e non potrebbe essere altrimenti. Un fan di Star Wars segue da oltre un decennio le vicende sofferte di Mandalore e del suo popolo, attraverso una storia fatta di lotte intestine e nemici interni prima che esterni, di divisioni assurde e personaggi meravigliosamente iconici, dalla mai dimenticata Satine fino a giungere a Sabine o Bo-Katan.

E arrivare qui proprio dai costanti e in retrospettiva commoventi fallimenti di quest'ultima di ridare un barlume di identità alla sua cultura natia e assistere ad uno scontro decisivo per un intero pianeta non ha prezzo, assume i connotati di uno tsunami emotivamente devastante che sommerge lo spettatore e non lo lascia più andare perché incantato e fomentato dall'urlo corale "Per Mandalore". Questa è magia allo stato puro, ciò su cui prospera l'intero franchise ideato da George Lucas e The Mandalorian la coglie in maniera impeccabile. In tale ottica non è un caso che molti episodi abbiano voluto evidenziare le abitudini, il senso di onore e la lealtà uniche - infatti non abbiamo mai creduto alle teorie per le quali tra le fila mandaloriane ci sarebbe stata una spia del villain - di un popolo maestoso, un approfondimento che è da sempre nelle corde di Star Wars fin dagli albori ma che adesso è stato legato a doppio filo alla narrativa per amplificare l'impatto dell'ottimo rush finale. Ecco, la preparazione e la realizzazione delle due puntate finali sono state chiaramente le motivazioni principali di una valutazione così positiva, perché contengono al loro interno una quantità di finezze e accorgimenti non banali.



Innanzitutto, appunto, la preparazione: a parte l'errore di gestione di un episodio che avrebbe funzionato molto di più come storyline sparsa su più capitoli, il ritorno di un certo personaggio è reso in un modo clamoroso, tra la sensazione tangibile di scontro decisivo e un'intrigante incognita riguardante una scaglia di beskar. Ecco come far tornare in scena un personaggio iconico, tramite indizi e circostanze misteriose, evitando oltretutto di nominarlo e non facendolo magari semplicemente apparire dal nulla - vero, Episodio IX? Inoltre, parlando proprio de L'Ascesa di Skywalker, bisogna pur menzionare il fatto che sì, The Mandalorian è l'ennesima delle recenti produzioni Star Wars che tenta di colmare le sue mancanze narrative, come The Bad Batch (non perdete la nostra recensione di The Bad Batch).

Non solo, essendo il capostipite del cosiddetto Mandoverse, le avventure di Din non possono esimersi dal preparare i prossimi show, in particolare Ahsoka. Cosa vogliamo dire con queste precisazioni? Che non era affatto facile dover assolvere a compiti del genere e comunque raccontare una vicenda compiuta capace di regalare soddisfazioni immense al pubblico e farlo persino meglio della seconda stagione, di sicuro più eclatante e migliore sul piano globale ma a volte troppo concentrata sul voler spianare la strada ad Ahsoka, The Book Of Boba Fett e la defunta Rangers Of The New Republic. Infine, a rubare le luci della ribalta più di ogni altra cosa è stato il lavoro sui personaggi, dalla già menzionata più volte Bo-Katan per arrivare anche a Grogu, per una volta protagonista essenziale che contribuisce ampiamente e attivamente alla trama senza sembrare forzato.