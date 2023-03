The Mandalorian 3x01 Recensione: la lunga attesa è stata ripagata?

È passato un bel po' di tempo dalla seconda stagione di The Mandalorian su Disney+ (qui vi rimandiamo alla nostra recensione di The Mandalorian 2) e, quando ciò accade, ci si trova sempre dinanzi alla possibilità di una piccola trappola o meglio dire un'arma a doppio taglio. Si può d'altronde sfruttare la spasmodica attesa di un prodotto, cavalcarla per riportare sulle scene qualcosa al momento giusto e in pompa magna oppure sfiancare una fan base tra una stagione e l'altra, magari persino allontanarla dopo un ritorno non immediatamente in linea con le loro aspettative. Non è il caso di The Mandalorian, una serie con un nome importante alle spalle e che ci è sempre sembrata solida abbastanza da superare indenne inciampi di percorso del genere.



Sì, in soldoni è tutto un preambolo per affermare che il ritorno di Din Djarin non ci ha pienamente convinto: niente è davvero fuori posto in questa premiere, ma la sensazione che ci ha ridato è quella di un momento di passaggio che Filoni e compagnia sapevano necessariamente di dover dare pur volendolo superare il più in fretta possibile. C'è qualcosa di statico e forzato nei dialoghi, nelle situazioni, nel susseguirsi tra le varie scene, quasi una corsa forsennata per giungere all'inizio di questa nuova odissea - e il minutaggio alquanto scarno non ha aiutato a lenire queste nostre sensazioni. È una bocciatura? Ovviamente no, abbiamo a malapena scalfito la superficie e noi, da un produzione come The Mandalorian, continuiamo ad aspettarci una stagione a dir poco esaltante.



Questa è la via, sempre

Ma procediamo con ordine: ritroviamo il nostro eroe Mandaloriano (Pedro Pascal) intento a chiarire ulteriormente la sua missione per rientrare nei ranghi del suo clan con l'Armaiola (Emily Swallow), in una sequenza tutto sommato ben giocata tra un tocco di inganno su un possibile flashback e l'esigenza di ricapitolare rapidamente le premesse della stagione sottolineando le enormi difficoltà del compito. La puntata successivamente si dipana in sostanza tra vari tentativi preparatori da parte di Mando, che dovrà affrontare un pianeta che non conosce e con elevate possibilità di essere tossico dopo la Purga Mandaloriana attuata dall'Impero.

Anche qui, sulla carta è un modo furbo per ritrovare vecchi amici, far tornare a suo agio lo spettatore dopo un'assenza di oltre due anni e ricordare perché l'adorabile Grogu è ancora in compagnia del protagonista, dato che lo stesso Favreau sa che non tutti hanno visto The Book Of Boba Fett (e qui vi rimandiamo alla nostra recensione di The Book Of Boba Fett). È piuttosto nell'esecuzione che riscontriamo qualche problema di troppo, tra scenette ed in generale situazioni un po' troppo forzate e casuali - qualcuno ha detto pirati? - nonché dialoghi stringati e poco convincenti, quasi slegati tra di loro.



Pure verso la conclusione dell'episodio, in una scena dalle potenzialità infinite per ambientazione e per un personaggio ormai disilluso dai suoi continui fallimenti, le linee di dialogo sono sconnesse e puntano esclusivamente ad arrivare al punto di partenza nel minor tempo possibile. Da The Mandalorian, insomma, ci aspettiamo un livello qualitativo ben più alto anche in dettagli del genere e non la prova di uno speedrunner.



È solo l'inizio...

Detto ciò, non è una puntata che va presa e cestinata completamente, tutt'altro. Come già sottolineato, il concept alla base della premiere è solido e intelligente, con delle finezze non banali a livello di messa in scena: la sequenza d'apertura, sospesa fino alla fine tra presente ed un ipotetico flashback, rimane un eccellente manifesto del lavoro di Filoni e Favreau e della loro bontà, così come un certo evento nello spazio rimane un piacere da guardare. Ma volendo scavare in fondo pure la costruzione della scena finale è da applausi per atmosfera o un tenue richiamo a Star Wars Rebels che non può non far battere forte il cuore ad un fan di lunga data.

C'è comunque tanta bellezza in questo ritorno di The Mandalorian, a mancare è purtroppo la sostanza ed un ulteriore lavoro per limare alla perfezione i particolari, che volente o nolente alla fine fanno la differenza. A posteriori, infatti, una delle domande che ci siamo posti è perché non proporre un doppio episodio per dare il via alla stagione vista la poca carne al fuoco? O perché non allungare di 10 minuti l'episodio per dare più consistenza alle - poche - situazioni proposte ed al contempo offrire giusto quel qualcosa in più nella chiusura? Si poteva e doveva fare di meglio, ma abbiamo ancora fiducia in un arco narrativo troppo importante e potenzialmente iconico per l'intero franchise.