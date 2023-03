The Mandalorian 3x02 Recensione: un buon ritorno alle origini

In un certo senso questa è la vera premiere della terza stagione di The Mandalorian, questo è il vero seguito delle premesse che abbiamo visto formarsi durante The Book Of Boba Fett (a tal proposito, ecco tutta la storia di Mandalorian per chi si ha saltato Boba Fett). Siamo tuttora convinti che la produzione di Filoni e Favreau stia procedendo con il freno a mano tirato e che qualcosa non sia totalmente a fuoco (è troppo presto per sbilanciarsi sulla motivazione), ma è qui che una volta per tutte iniziano le vicende di Mandalore in live-action.



Un inizio che per un fan di Star Wars non può essere considerato un momento qualunque, specialmente per chi viene dalla gavetta, da The Clone Wars e Rebels e ha vissuto con coinvolgimento le sottotrame riguardanti i mandaloriani. La puntata allora assume contorni al contempo epici e malinconici, mastodontici e decadenti, leggendari e mestamente reali, in un costante passaparola tra ciò che è stato e ciò che è ora, soprattutto quando rientra in scena un personaggio ben noto. Un mix di esperienze e ispirazioni che dona al pubblico un buon capitolo che però con qualche accortezza in più sarebbe potuto diventare un classico della serie o quasi.



E che forse avrebbe dovuto imprimere già una discreta accelerata alla trama orizzontale, ancora seminascosta nei meandri delle prossime settimane di programmazione. Ecco, forse la parola giusta per dare voce a quel retrogusto amarognolo che sentiamo è "didascalico": Mando doveva svolgere un certo compito e lo porta a termine, punto, senza timidi teaser o accenni a cosa ci attenderà dopo.



Un pizzico di speleologia

Ma procediamo con ordine: dopo gli eventi - non esattamente corposi - dello scorso episodio (qui potete recuperare la nostra recensione di The Mandalorian 3x01), Din (Pedro Pascal) è sempre alla ricerca delle componenti per riparare il buon IG-11 e si reca dunque su Tatooine dalla sua meccanica di fiducia Peli Motto (Amy Sedaris), che gli offre una "valida" alternativa. In sostanza, Mando su Navarro capisce di dover acquisire delle parti di ricambio, va a trovare Bo-Katan (Katee Sackhoff) su Kalevala - un pianeta nel sistema di Mandalore - per poi recarsi su Tatooine a sistemare il suo problema di droidi e infine giungere su Mandalore.

È questione di dettagli che alla fine dei conti impattano poco o nulla sulla riuscita del prodotto finale, intendiamoci, ma è un itinerario e di conseguenza un montaggio tra le puntate che non ha assolutamente senso, quasi come se fosse stato scritto di getto, e infatti bastava qualche minima correzione per rendere il tutto più omogeneo.



Detto ciò, Din sbarca sul pianeta natale del suo popolo, sfrutta il suo nuovo scintillante astrodroide per assicurarsi che l'atmosfera sia respirabile e inizia ad esplorare le rovine e le miniere di Mandalore, anche se qualcosa o qualcuno sembra ancora abitare questi posti in rovina. E qui ci si lancia subito in atmosfere esplorative un po' alla Indiana Jones, tra qualche scontro con dei "locali" e trappole speranzosamente da evitare; una sezione sicuramente piacevole e competente quanto basta, con quel pizzico di mistero ed estrema curiosità che rende l'insieme più gustoso.



Tra passato, presente...ma non futuro

La puntata, però, almeno dal nostro punto di vista esplode realmente solo nella seconda metà: non faremo spoiler alcuno, ma il ritorno di un personaggio permette di ammirare con uno sguardo molto differente i resti dell'ormai distrutta capitale Sundari e il poco che resta delle miniere di beskar. È qui che le tematiche fanno davvero breccia nello spettatore, in quanto Mando non ha un vero e proprio legame con questi posti, forse solo una sorta di reverenza per dove tutto ha avuto inizio e per le leggende che lo avvolgono. Da un certo punto in poi, invece, si fondono nostalgia e rammarico, tipico senso d'orgoglio mandaloriano e una terribile ondata di impotenza, anche perché la purga imperiale non è datata eoni fa, bensì pochi anni prima.

Il dolore è vivo e pulsante e tale personaggio lo rende evidente ad ogni gesto, sguardo e linea di dialogo. Come già anticipato in apertura, tuttavia, è come se in questa terza stagione di The Mandalorian, almeno per ora, mancasse sempre qualcosa per riaccendere in toto la passione dei fan e l'attesa spasmodica, se non proprio ai limiti del nervoso, della puntata successiva. Ed è dovuto parzialmente al fatto che ancora non si capisce bene cosa la stagione voglia raccontare, se ci troviamo in un momento di passaggio o in segmenti essenziali, dettagli sui quali una serie comunque molto commerciale e mainstream non dovrebbe lasciare dubbi.