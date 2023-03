The Mandalorian 3x05 Recensione: un'invasione da fermare

Poteva andare molto peggio questa settimana, ecco il pensiero che ci ha travolto alla fine della nuova puntata di The Mandalorian. In fondo è l'episodio che un po' tutti temevamo, ovvero il ritorno dei pirati e di conseguenza l'ennesima trama di transizione che all'insieme avrebbe aggiunto poco o nulla, in una stagione già sofferente dal punto di vista puramente quantitativo. E invece, nonostante le croniche problematiche di struttura ormai avvilenti, questo è il capitolo che trasporta di peso Mando e compagnia nel rush finale e ci riesce con discreto successo, immettendo nella narrazione uno scopo, un modo per raggiungerlo e una minaccia incombente, tutto in un sol colpo; sì, sostanzialmente ciò che è clamorosamente mancato fino ad ora, da una direzione ad un senso di urgenza. Poi è difficile non sottolineare la sottile ironia di un risultato così importante raggiunto quando si affronta l'equivalente di un villain secondario dei Power Rangers, ma sono dettagli irrilevanti.



Quindi adesso The Mandalorian è salva? Sicuramente ci si affaccia con molto più ottimismo alle ultime puntate, che possono riservare delle sorprese a dir poco eclatanti. Non bisogna tuttavia dimenticare che, per raggiungere tale punto, il duo Filoni-Favreau ha mostrato ancora una volta delle pecche non indifferenti a livello di gestione e struttura.



Navarro e i pirati, parte 2

Ma procediamo con ordine: Navarro è sotto improvviso assedio da parte del pirata Gorian Shard (Nonso Anozie) e Karga (Carl Weathers) è costretto suo malgrado a mandare una richiesta di soccorso alla Nuova Repubblica, mettendo effettivamente a repentaglio la sua indipendenza. E la prima metà di puntata ci ha fatto onestamente temere per il peggio, in quanto assumeva le forme di un'altra deviazione integrale rispetto alle gesta di Din (Pedro Pascal) con un intento critico nei confronti della debole Nuova Repubblica. Ci sembra superfluo ribadire quanto sarebbe stato nocivo se non addirittura folle inserire un altro capitolo del genere, per quanto abbiamo comunque apprezzato la storia del Dr. Pershing (qui potete recuperare la nostra recensione di The Mandalorian 3x03).

Ma fortunatamente non è questo il caso, i mandaloriani vengono presto coinvolti e si scatena una dura operazione di contrattacco contro la banda di Gorian Shard. Esclusa qualche minore forzatura (perché Karga non contatta direttamente Mando? Perchè Shard aspetta talmente tanto ad assaltare Navarro quando era già in orbita diversi episodi fa?), ci troviamo davanti ad un intreccio godibile svolto con decorosa attenzione e cura, che bada al sodo e non a chissà quali minuzie. Nel classico e perfetto stile di The Mandalorian, infatti, si giunge rapidamente e con preparazione minima sd un branco di mandaloriani inferociti fare strage di pirati, con pure qualche deliziosa sorpresa nel mezzo. A mancare è più che altro la caratterizzazione di Shard, davvero un personaggio macchiettistico privo di personalità e carisma - si poteva e doveva lavorare un minimo su questo aspetto.



Tra grandi passi in avanti e vecchie mancanze

Sorge allora spontanea una domanda: come fa un episodio del genere a portare drasticamente avanti la narrativa di The Mandalorian? Senza ovviamente fare spoiler, ci limiteremo a dire che in un modo o nell'altro la semplice operazione militare contro Shard svolge un ruolo essenziale per il futuro dei mandaloriani, rafforza ancora di più la convinzione di Bo-Katan (Katee Sackhoff) che già aveva avuto una profonda svolta la scorsa settimana (e qui vi rimandiamo alla nostra recensione di The Mandalorian 3x04) e, grazie ad una fantastica sequenza conclusiva, apre le porte ad un atteso ritorno. Non sono affatto risultati banali, soprattutto considerando quanto facilmente l'intreccio poteva trasformarsi in un una puntata transitoria e nulla più.

Ci sentiamo, però, in dovere di svolgere una sana riflessione: perché la terza stagione di The Mandalorian è stata strutturata in questo modo? È chiaramente divisa in due tronconi, per così dire, cioè le vicende di Din e Bo-Katan che riguardano il futuro di Mandalore e dei mandaloriani e il mistero che avvolge la debolezza della Nuova Repubblica nonché il ritorno della minaccia imperiale. Perché trattarli come due compartimenti stagni? Sono destinati a scontrarsi e quando due storyline si incroceranno è ragionevole, per suspense e ritmo, portarle avanti insieme. Non c'era bisogno di interrompere bruscamente una narrazione per una puntata intera, si potevano facilmente alternare in modo tale da raggiungere in contemporanea il loro culmine. A differenza di Star Wars, questa non era fantascienza.