The Mandalorian 3x06 Recensione: nuove guest star, vecchi problemi

C'è sempre qualcosina che non gira perfettamente in questa terza stagione di The Mandalorian. Non stiamo parlando di minuzie, come abbiamo spesso ricercato in Andor (qui potete recuperare la nostra recensione di Andor): è evidente che la serie spin-off di Rogue One ha ben altre ambizioni, mira un target differente mentre il nostro buon Mando cerca in fondo l'intrattenimento più puro, che è poi lo scopo principale di Star Wars. Da questo punto di vista, l'ultima puntata di The Mandalorian raccoglie uno dei temi più classici del franchise creato da George Lucas, ovvero il consegnarci un mondo peculiare e basare la mezz'ora successiva intorno alla sua stravaganza. C'è poco da dire, funzionava su Tatooine, funzionava con gli Ewok e funziona meravigliosamente ancora oggi perché noi spettatori rimaniamo dei sognatori alla ricerca di luoghi e avvenimenti che possano stimolare la nostra fantasia. Dunque sul momento si è ingabbiati, addirittura ammaliati dalla marea di luci e forme a schermo, si gioisce per la presenza di tante guest star che incontrano un po' i gusti di chiunque, si rimane invischiati in un intrigante investigativo con tanto di cospirazione e ci si esalta.



E tutti questi meriti rimangono, non possono semplicemente volatilizzarsi. Però presto o tardi giungono i titoli di coda e, ripensando alla puntata nell'insieme, ci si rende conto che tra ruoli che strizzano l'occhio ai e la sempre ottima regia di Bryce Dallas Howard qualcosa nella trama alla base non torna, che un momento critico per la trama è stato per l'ennesima volta relegato ai minuti finali piuttosto che esplorato nella sua potenza drammatica e quel pizzico di delusione torna con prepotenza.



Problemi di droidi

La trama riprende in sostanza dalla conclusione dello scorso episodio (qui vi rimandiamo alla nostra recensione di The Mandalorian 3x05): Bo-Katan (Katee Sackhoff) è stata incaricata dall'Armaiola (Emily Swallow) di riunire quanti più mandaloriani sparsi nella galassia possibile, pur tra enormi differenze di credo e abitudini, e come prima cosa si imbarca insieme a Din (Pedro Pascal) alla ricerca della flotta conquistata nella scorsa stagione, adesso al servizio di qualunque signorotto locale disposto a sborsare qualche credito. E tra improbabili quanto sorprendenti guest star e un pianeta dal funzionamento bizzarro persino per Star Wars, si ritroveranno invischiati in un complotto alquanto appassionante comprendente dei droidi, per la chiara felicità di Mando.

Già alla base questo è un dato da non sottovalutare, ovvero il fatto che la puntata sia sostanzialmente un delizioso investigativo nell'universo di Guerre Stellari, qualcosa in cui il franchise è carente in maniere inspiegabili. Certo, si possono ricordare con facilità alcuni archi narrativi di The Clone Wars - in primis la sontuosa Ahsoka accusata di omicidio - o la prima metà de L'Attacco dei Cloni, ma si tratta di mosche bianche, lontanissime dal rappresentare dei casi statisticamente rilevanti. In The Mandalorian ne abbiamo un'altra aggiunta, certamente in un contesto e in mood molto più leggero, sebbene non meno piacevole grazie alla chimica tra Bo-Katan e Din che sprigiona situazioni quasi a La Strana Coppia. Se poi si aggiunge la regia pulita ed efficace di Bryce Dallas Howard, brillante soprattutto negli inseguimenti e nel confronto finale, il gioco è fatto e la vittoria dell'intrattenimento è assicurata.



Una gestione che non convince

Come già anticipato, tuttavia, ci sono in particolare due elementi che a livello di sceneggiatura non riescono proprio a funzionare. Il primo è direttamente legato alla narrativa di questo specifico episodio, che senza fare troppi spoiler fatica a giustificare la presenza sul pianeta della flotta mandaloriana o quantomeno del fare di conseguenza affidamento sul duo di protagonisti; qualcuno insomma è di troppo e non si capisce chi, una problematica che non inficia la piacevolezza dell'investigativo imbastito ma ne disturba un po' la ragion d'essere. L'altro punto dolente è purtroppo ancora legato alla gestione della macro-trama della stagione, che Filoni e Favreau non riescono a far brillare: in poche parole i momenti essenziali o più drammatici non possono essere costantemente relegati ai minuti finali di una puntata, poiché perdono efficacia.

È come se il doppio finale, per così dire, della prima stagione fosse stato compresso in un unico capitolo neanche tanto longevo, smarrendo gran parte della sua carica emotiva e iconicità. Ecco cosa sta succedendo alla terza stagione di The Mandalorian, sta disperdendo le sue potenzialità perché non lascia mai il tempo necessario ad una minaccia o ad un passaggio fondamentale di svilupparsi e lasciare un impatto decisivo nello spettatore. Speriamo che la chiusura, per certi versi comunque discretamente epica, possa dare almeno il via ad un finale da ricordare.