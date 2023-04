The Mandalorian 3x07 Recensione: l'episodio più bello è alla SWCE 2023

In quella che finora si è dimostrata la stagione più altalenante, The Mandalorian si prepara a spiazzarci con una puntata, la settima, che possiamo considerare a mani basse una delle migliori in assoluto non soltanto dello show ideato da Jon Favreau, ma di tutto il percorso seriale di Star Wars. L'episodio in questione, per chi se lo stesse chiedendo, uscirà su Disney+ mercoledì 12 aprile, ma abbiamo avuto il piacere di guardarlo in anteprima durante una proiezione esclusiva alla Star Wars Celebration 2023 di Londra. Un capitolo a dir poco clamoroso, che alza l'asticella di questa terza season e pone basi più che interessanti per il prossimo futuro.



Verso Mandalore

La restaurazione di Mandalore è quasi completa (recuperate gli ultimi eventi nella recensione di The Mandalorian 3x06). Bo-Katan ha riottenuto la sua flotta e, non di meno, si è riappropriata della spada oscura per merito delle parole di Din Djarin, che ha convinto il popolo mandaloriano a riconoscere Kryze come sua legittima leader.

Perché la rinascita sia completa, però, è necessario che le due opposte fazioni di mandaloriani mettano da parte le proprie divergenze e uniscano le forze per tornare sul proprio pianeta natale e reclamare nuovamente la loro eredità. La settima puntata di The Mandalorian 3 dura quasi un'ora e ci accompagna al fianco di Bo-Katan, Din e della nuova flotta verso un'inesorabile resa dei conti. Ma il vero pericolo per i mandaloriani li attende al varco: la parte introduttiva della 3x07, infatti, ci mette di fronte a clamorose rivelazioni e incredibili ritorni, con svariate storyline già accennate all'inizio di questa stagione che iniziano a convergere verso un complotto che sconvolgerà i fan. Invero non si tratta di un episodio perfetto al cento per cento, con un segmento centrale meno ritmato rispetto al prologo e alla conclusione, ma comunque piacevole e straboccante di fanservice. C'è spazio anche per la vivacità e la tenerezza di Grogu, protagonista di alcune delle gag più esilaranti di tutta la serie, in un momento che probabilmente rappresenterà l'apice assoluto per tutti i fan dell'adorabile Baby Yoda.



Ed ecco che, ad una sola puntata mancante al season finale, la direzione narrativa intrapresa sin dalla 3x01 acquista un senso. Non senza inciampi, al netto di un ritmo generale che ha faticato non poco, ma che promette spettacolo a partire proprio da questo episodio. E i clamorosi ritorni in The Mandalorian 3x07 accennati già durante l'evento di presentazione della Star Wars Celebration non sono che la punta dell'iceberg, perché l'ultima porzione della puntata 7 regala spettacolo assoluto, sia in termini narrativi, sia soprattutto per quanto concerne la parte tecnica.



Una puntata da cinema

L'episodio 7 di The Mandalorian 3 è diretto da Rick Famuyiwa, che sarà dietro la macchina da presa anche per l'attesissimo finale di stagione. Ed è una puntata, questa, dal sapore squisitamente e clamorosamente cinematografico, con un impianto scenico delle grandi occasioni. 50 minuti circa di pura goduria visiva, con un'utilizzo degli effetti speciali che supera persino quanto di buono fatto vedere finora, tra scorci paesaggistici mozzafiato e sequenze ad ampissimo respiro, con una parte conclusiva che stupisce per la qualità di coreografie, combattimenti e messinscena generale, peraltro sorretti da un accompagnamento musicale sontuoso e coinvolgente, che richiama spesso l'altisonante traccia principale dello show.

C'è davvero poco altro da dire, anche per evitare di farvi incorrere in fastidiosi spoiler che vi rovinerebbero un episodio ricco di sorprese e spunti per il futuro. C'è soltanto da aggiungere che il 12 aprile, data di uscita di The Mandalorian 3x07 su Disney+, l'appuntamento con le avventure di Mando e Grogu è praticamente imprescindibile. E rimpiangerete di non poterlo guardare al cinema per goderne sul grande schermo.