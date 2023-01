The Rig Recensione: un eco-thriller poco innovativo su Amazon Prime Video

È a suo modo un piccolo pezzo di storia televisiva il nuovo show ideato da David Macpherson, perché The Rig è la prima serie Amazon Prime ad essere girata interamente in Scozia, puntando i riflettori su un nuovo territorio in cui ambientare storie appassionanti e filmare nuovi prodotti (chi è interessato a produzioni nostrane farebbe bene a recuperare il nostro speciale sul risorgimento della serialità italiana).



Per questo importante appuntamento ci si poteva dunque attendere una trama che valorizzasse location come il Castello di Edimburgo oppure il Loch Ness, e invece gli episodi del nuovo mystery fantascientifico sono ambientati su una piattaforma petrolifera a chilometri di distanza dalle coste scozzesi. Una distesa d'acqua sconfinata ed inquietante fa da sfondo ad una narrazione purtroppo poco originale, che ricicla i leitmotiv di un classico thriller dalle note ecologiste, mancando il bersaglio grosso anche a causa di vistosi limiti economici che impediscono alla serie di rimanere impressa.



Terrore dal profondo

Sulla piattaforma petrolifera Kinloch Bravo si attende con impazienza il trasporto che farà sbarcare sulla terraferma un gruppetto di fortunati lavoratori. Quasi del tutto isolati dal mondo esterno, le decine di operai che lavorano su questa struttura al largo delle coste scozzesi scandiscono il loro tempo nell'attesa di tornare a casa dalle famiglie e dagli amici, ma alcuni cambiamenti dell'ultimo minuto sulla lista di chi tornerà in patria incendiano una situazione resa già pericolosa dal nervosismo e dalla stanchezza.

A mettere tutti d'accordo ci pensa una violenta scossa di terremoto, a cui segue un blackout che impedisce a chiunque di abbandonare la piattaforma. L'evento incomprensibile è accompagnato dall'impossibilità di comunicare con l'esterno, mentre una misteriosa nebbia avvolge per intero la base ed impedisce di vedere ad un palmo dal proprio naso. Gli operai si ritrovano in questo modo isolati dal resto del mondo, a fronteggiare i pericoli sconosciuti che erano rimasti dormienti per milioni di anni sul fondo dell'oceano, ma tornati finalmente in vita a causa dell'avidità dell'uomo.



Una trama già sentita

Non è esattamente la più originale delle premesse quella che prende forma nel primo episodio di The Rig, una serie tv che l'ideatore David Macpherson ha scritto a partire dalle storie che il padre gli raccontava riguardo la sua vita su una vera piattaforma petrolifera.

La trama ricalca infatti gli scampoli iniziali di tanti altri thriller/horror ambientati in un luogo remoto - il parallelo immediato ci riporta subito alle gelide sensazioni de La Cosa -, con l'equipe di scienziati e semplici lavoratori costretti a fronteggiare un nemico sconosciuto senza poter contare sull'appoggio esterno. La narrazione procede senza particolari sobbalzi lungo sei episodi che appaiono fin troppo diluiti per giustificare l'elevato minutaggio, poiché gli eventi degni di nota (oltre ad essere facilmente pronosticabili) sono limitati e quasi mai sconvolgenti, mentre si delinea il sottotesto ecologista che tenta di rinvigorire la storia con valori da tramandare. L'aspetto ambientalista assume in fretta un ruolo centrale per l'intero ordito, eppure non viene sviscerato con particolare inventiva né con soluzioni originali all'interno del genere di riferimento, nonostante appaiano elementi peculiari come la strenua resistenza di alcuni operai che perderebbero il loro lavoro se si attuasse una svolta green totale.



Nel tentare di condire questo mistero fantascientifico con i problemi personali dei suoi protagonisti, tra smanie di ritorno, amori tra colleghi ed antipatie che risalgono ad anni precedenti, la narrazione non riesce però a coniugare l'anima thriller ai valori sentimentali di ognuno di loro, fallendo nel creare un vero filo conduttore che unisca le inclinazioni caratteriali alle decisioni prese per arginare il pericolo.

È proprio nella caratterizzazione dei suoi personaggi che la serie difetta con maggiore evidenza, ed appare chiaro quando essi risultano "generali" ed interscambiabili, poiché sono in pochissimi ad avere un ruolo specifico e la capacità di guidare la storia, mentre tutti gli altri si accontentano di seguire gli ordini senza proporre nulla di rilevante.



Limiti tecnologici

Se nei primi episodi sembrano palesarsi le condizioni per un interessante scontro tra comandanti e sottoposti, ed anche un dissidio interno tra chi vuole fare carriera e chi invece pensa soltanto alla sicurezza del suo equipaggio, il tutto si affievolisce quando la minaccia senza volto proveniente dall'oceano li troverà uniti e sconvolti, appiattendo il valore delle loro personalità su un fronte unico.

La trama sfrutta il senso di terrore verso qualcosa di sconosciuto cercando di imbastire uno scenario apocalittico in procinto di travolgere il mondo intero, ma non riesce a costruire una sana tensione verso la catastrofe imminente anche a causa di una scrittura priva di mordente. Nel dover inscenare una lunga sequela di dialoghi poco coinvolgenti, l'interpretazione del cast si attesta su livelli soltanto sufficienti, aiutati in parte da un accento scozzese che rende l'ascolto decisamente caratteristico. La scelta di girare su una piattaforma petrolifera è affascinante, ed alcune sequenze riescono a valorizzare la location garantendo un forte senso di isolamento, mentre numerose scene in esterna lasciano purtroppo intravedere i limiti di un budget non faraonico: la tecnica del green-screen non convince quando gli sfondi utilizzati si rivelano fittizi come quelli di The Rig, contribuendo così a scollegare lo spettatore da una storia che fatica a coinvolgere, ed appaiono ingiustificati i lunghi carrelli su questo scenario evidentemente artificiale che appesantiscono la visione con il loro senso di irrealtà.