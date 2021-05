The Underground Railroad recensione: una storia che andava raccontata

C'è una scena di The Underground Railroad in cui la protagonista Cora (interpretata da una sorprendente Thuso Mbedu) si trova su un carro, nascosta da alcuni teli mentre continua la sua fuga dalla piantagione di cotone in Georgia, dove aveva vissuto come schiava per tutta la sua vita. A un certo punto, il conducente ferma il carro. "Presto sorgerà il sole, ma c'è una cosa che devi vedere", le dice il riluttante Martin (Damon Herriman) prima di mostrale il cosiddetto "sentiero della libertà", una lunga strada che sembra non avere fine, disseminata di cadaveri di neri e di bianchi che hanno "osato" aiutarli in qualche modo.



In North Carolina i neri sono stati dichiarati fuorilegge, nessuno escluso, e quel sentiero serve come monito. In più, è anche testimonianza di dove può arrivare la violenza umana e in tal senso, quell'invito a guardare sembra rivolto non solo a Cora, ma anche a noi spettatori e non solo per quanto riguarda la sfilza di persone appese agli alberi che costeggiano il percorso.



In concomitanza dell'arrivo della serie su Amazon Prime Video il 14 maggio, il regista premio Oscar Barry Jenkins ha pubblicato un progetto parallelo allo show, intitolato The Gaze, nato come volontà di onorare e rappresentare lo spirito dei propri antenati, rappresentati nella loro condizione di schiavi, "un'espressione" - scrive il regista- "che si riferisce solo a ciò che gli è stato fatto, non a chi erano o a cosa hanno fatto". The Gaze consiste in una sequenza di tableau vivant, girati tra una ripresa e l'altra della serie, in cui attori principali e comparse guardano dritto in camera. "È l'atto di vedere, di vederli", spiega Jenkins. Alcuni di questi "ritratti" compaiono anche in The Underground Railroad e nell'ambito della storia sembrano ribadire quell'esortazione a vedere, a sostenere lo sguardo.



Con questa lunga premessa vogliamo sottolineare come, in un'epoca ancora segnata dall'assurdità del razzismo, The Underground Railroad è una serie tanto dura da digerire a causa dei suoi temi, quanto importante nel suo voler dare una voce a storie che si tende fin troppo a dimenticare o ignorare, anche perché è più comodo abbassare lo sguardo. La serie, infatti, ci mette di fronte non solo alla violenza più ottusa e viscerale, ma anche a quella meno manifesta, ammantata da presunte buone intenzioni.



Un lungo viaggio verso la libertà

Come avevamo spiegato nel first look di The Underground Railroad, la serie, forse la migliore tra le uscite Amazon di maggio, è un adattamento dell'omonimo romanzo ucronico di Colson Whithead, che segue l'epico e doloroso viaggio di Cora, alla ricerca della libertà dopo una vita passata in schiavitù. Sulle sue tracce c'è il cacciatore di taglie Ridgeway (Joel Edgerton), un individuo particolarmente interessato a Cora poiché la madre Mabel è stata l'unica schiava - la cui fuga assume connotati leggendari all'interno del microcosmo della piantagione - che non è mai riuscito a catturare. L'altra ossessione di Ridgeway è per l'appunto la ferrovia sotterranea, di cui vuole provare l'esistenza e che reputa essere la causa della sua caccia infruttuosa. Cora scoprirà ben presto che questa ferrovia tanto chiacchierata esiste davvero e nel corso degli episodi la sua funzione sarà quella di una sorta di portale misterioso che scandirà le tappe del viaggio della protagonista.



Ogni luogo ci permette di assistere, attraverso lo sguardo di Cora, alle diverse manifestazioni del razzismo e ai modi in cui i bianchi inseguono quello che Ridgeway definisce "l'imperativo americano", ossia soggiogare, sterminare ed eliminare. Partendo dalla Georgia, Cora attraversa la Carolina del sud, la Carolina del Nord, il Tennesse e l'Indiana, luoghi diversificati non solo per quanto scritto poco sopra, ma anche a livello estetico, frutto di un gran lavoro della fotografia di James Laxton, che ci conduce attraverso campi di cotone dai colori caldi, notti buie, foreste spettrali e anche cittadine con scorci che destano il senso di meraviglia, complice la presenza dei primi grattacieli.

Lo sviluppo di The Underground Railroad è fortemente episodico, segue la struttura del romanzo su cui si basa e ne conserva lo spirito, anche se si concede deviazioni e alcune modifiche addirittura radicali, le quali vanno a dare una dignità tutta sua al prodotto e ad adattare benissimo la storia al formato televisivo, un'impresa che molti avevano giudicato impossibile. Vista la quantità di temi e riflessioni presenti in ogni singolo episodio e visti gli argomenti trattati tutt'altro che leggeri - sebbene non manchino momenti di convivialità e speranza - la serie si presta davvero poco al binge watching, che potrebbe risultare sfiancante. A questo proposito incuriosisce la decisione di Amazon di pubblicarla tutta in un sol colpo, dato che non è nuova a una distribuzione su base settimanale.



Una storia potente e dolorosa

Nel complesso, è difficile trovare difetti alla Ferrovia Sotterranea. Barry Jenkins alla regia è una garanzia e regala degli scorci stupendi, sequenze oniriche fortemente simboliche, e altre strazianti. Il lavoro del cast, privo di attori famosissimi tra il grande pubblico, è impeccabile e per quanto ci riguarda siamo rimasti impressionati di fronte alle prove della protagonista Thuso Mbedu, abilissima nel trasmettere tutti i dilemmi interiori del suo personaggio, e il piccolo Chase Dillon nella parte di Homer, un bambino nero fedelissimo al cacciatore di taglie Ridgeway e apparentemente insensibile alla sorte delle persone che aiuta a catturare o uccidere. A voler essere pignoli, alcune digressioni non ci hanno convinto del tutto, e l'episodio finale è anti-climatico rispetto al precedente, ma si tratta di inezie che poco tolgono al valore complessivo della serie.



In apertura abbiamo detto come l'atto del vedere fosse un tema centrale di The Underground Railroad, che però non si limita a mostrarci il male ma sottolinea anche l'importanza di una memoria collettiva e delle storie individuali che vanno a comporla. Le storie rappresentate nello show sono di fantasia, ma allo stesso tempo sono le storie vere di tanti schiavi che hanno subito soprusi e atrocità, una ferita ancora aperta nella società statunitense. Ai passeggeri della ferrovia sotterranea - di cui non conosciamo l'origine, l'organizzazione, la struttura - prima di partire viene chiesto di fornire la propria testimonianza, di raccontare la propria storia.

E ricordiamo che siamo in un contesto storico dove, se un nero dimostrava che sapeva leggere, poteva essere punito con la morte, per quello che può essere descritto come un tentativo sistematico di affossarne l'identità e il retaggio, oltre a impedire ogni forma di emancipazione. Un altro dettaglio importante, che compare nel corso di tutto l'arco narrativo, sono i semi di okra che Cora porta con sé lungo il suo viaggio, eredità della madre Mabel e della nonna. Questi semi simboleggiano anch'essi l'importanza della memoria, ma sono anche segno di speranza, della possibilità di una nuova vita e perché no, di un futuro migliore.