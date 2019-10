The Walking Dead 10x04 Recensione: siamo tutti sull'orlo del baratro

The Walking Dead non può che essere una spirale. Un vortice che ti attrae e ti risucchia al suo interno, facendoti ripercorrere all'infinito ciascuna delle sue spire. Solo che, prima o poi, a girare intorno allo stesso percorso all'infinito, rischi di impazzire. E quella imbastita dalla decima stagione sembra, ancora una volta, un percorso in discesa, una progressiva caduta in senso negativo che ormai si presenta con cadenza quasi annuale.



Perché è indubbio che, sin dalla premiere della season 10, lo show in onda su Fox ogni lunedì sera abbia intrapreso quella stessa, maledetta strada in discesa. L'episodio 10x04, insomma, non ci ha particolarmente entusiasmati e, trovandoci ormai a metà del percorso che conduce al midseason finale, ci chiediamo se non sia il momento di mettere in scena qualcosa di importante.



Il tormento del Re



nizia con il solito montaggio ai limiti del criptico, volto a mostrarci una rutine specifica, destinata prima o poi a spezzarsi a causa di un evento traumatico. Parlavamo di formule trite e ritrite, in fondo: un brano spensierato, un po' di quotidianità e abbiamo la formula perfetta per imbastire un incipit che promette il sopraggiungere di una catastrofe. Ma quest'ultima tarda ad arrivare, poiché la nuova puntata intende focalizzarsi (ancora una volta) sui demoni interiori dei suoi protagonisti, sui conflitti interni e sul clima di sfiducia venuto a crearsi con l'avvento dei Sussurratori.

Tutto comincia quando, a causa di un incidente: un albero sfonda le recinzioni di Hilltop di fronte ad un incredulo Ezekiel. Il sovrano del Regno, quasi a leggere in tale casualità una metafora del suo stesso destino, inizia a smarrire la ragione, a riflettere sulla propria vita e su ciò che ha perso. Quando incontra Michonne, vagando nella foresta e fermandosi in prossimità di un precipizio, sembra davvero sull'orlo del baratro.



Solo il conforto dell'ex compagna di Rick può calmare i tormenti del Re, che si getta improvvisamente tra le braccia di Michonne, rivolgendo alla spadaccina un inaspettato bacio. Un gesto dettato dalla disperazione e dalla solitudine: la morte dei suoi cari, la perdita del giovane Henry, il rapporto in crisi con Carol. In un momento di fragilità tristemente umana, Ezekiel si abbandona a un desiderio fugace e passeggero, riflettendo egli stesso in seguito sull'avventatezza delle sue azioni.

Al di là delle fantasie in merito alla riuscita di una simile relazione, la sequenza (e il conseguente dialogo) tra Michonne ed Ezekiel strizza l'occhio al fumetto di The Walking Dead, in cui la relazione tra i due si manfiesta invece con più decisione. I due personaggi, nello show prodotto da AMC, hanno invece preso strade del tutto differenti e quanto avvenuto non può che rispecchiare la natura stessa dell'evento in sé: un semplice momento riempitivo senza un reale rigore logico, come d'altronde sembra presentarsi la scrittura dei personaggi. Così come con Carol nell'episodio precedente (leggi qui la recensione di The Walking Dead 10x03, intitolata "Fantasmi"), le turbe psichiche dell'orgoglioso sovrano ci sembrano costruite con eccessiva fretta, ennesimo specchio riflesso di una scrittura non sempre coesa e decisamente non in linea con i momenti più convincenti della serie.



Problemi ad Alexandria



Il focus dell'episodio, in ogni caso, sembra essere: nonostante sia passato del tempo, la giovane Lydia fatica ad inserirsi e, anzi, incontra ancora la diffidenza generale, soprattutto da parte dei suoi coetanei, che vedono inconsciamente in lei la causa degli orribili omicidi compiuti da Alpha l'anno prima.

In questo frangente è centrale la figura di Negan, l'unico che insieme a Daryl sembra aver preso a cuore il destino della figlia di Alpha: anche in questo caso, a conferma delle perplessità evidenziate in precedenza, ci sembra che la tanto annunciata redenzione dell'ex leader dei Salvatori non abbia ricevuto uno sviluppo così coerente. La prova attoriale di Jeffrey Dean Morgan è, come sempre, uno dei traini principali di questo show, ma il tragitto che gli showrunner sembrano aver tracciato per il suo personaggio ci appare ancora fumoso e poco chiaro nei confronti del progetto generale.



Sono davvero pochi altri i guizzi dell'episodio 10x04, incentrato per larga parte (almeno nella sua seconda metà) sul tentativo di Daryl di instaurare nuovamente un clima di fiducia generale affinché l'ormai imminente scontro con i Sussurratori possa svolgersi nel migliore dei modi. Ed è in questo racconto prettamente corale, in cui emergono alcune individualità dalla dubbia scrittura e dal destino incerto (i fantasmi di Carol, le turbe di Siddiq, l'annunciata pazzia di Ezekiel) che emerge una vera consapevolezza: a The Walking Dead manca un vero e proprio protagonista.

Un perno centrale che possa far carico su di sé ogni singolo snodo narrativo: ciò che era prima il Rick Grimes di Andrew Lincoln, un ruolo che non è stato sufficientemente sostituito da un istrionico Norman Reedus (convincente, certo, ma il suo personaggio è sempre stato scritto in qualità di sidekick) o dal personaggio di Carol, troppo ambiguo per giocare un ruolo chiaro e limpido. Allo stesso modo l'uscita di scena, brusca e repentina, di Lauren Cohan ha smorzato il personaggio di Maggie durante il picco massimo della sua ascesa (ma l'ex leader di Hilltop dovrebbe tornare nella Stagione 11) e allo stesso modo lo show sta preparando l'addio di Michonne, con Danai Gurira che ormai sembra destinata ad affiancare il Grimes nella trilogia di film di The Walking Dead. Verrebbe da dire, quasi, che adesso i protagonisti siano i Sussurratori, veri alpha e omega (perdnateci il gioco di parole) del racconto. Gli unici attori che, finora, hanno retto benissimo il palcoscenico, regalando i soli e pochi momenti di reale interesse.