The Walking Dead 10x15 Recensione: un pre-finale non all'altezza

Dopo aver ucciso Alpha per conto di Carol, nello scorso episodio di The Walking Dead 10 Negan è riuscito a dimostrare la sua fedeltà a Daryl e ad Alexandria, nonostante l'abbandono da Carol, partita per la tangente e tormentata dal fantasma di Alpha. Beta sembrava finalmente aver metabolizzato la morte della sua leader ed era pronto per la battaglia finale. Ogni linea narrativa sta infatti per convergere verso il finale di stagione, che ci sarà negato per i ritardi nella post-produzione di The Walking Dead 10 dovuti all'emergenza Covid-19. Vediamo come Angela Kang e soci hanno intenzione di chiudere il tutto, in attesa dello special di quest'estate.



La principessa e la torre

L'avevamo vista alla fine dell'ultimo episodio e ora Princess si mostra in tutto il disagio provocato dalla solitudine in un mondo post apocalittico. L'arrivo di Eugene, Ezekiel e Yumiko rappresenta per lei un'occasione di convivialità da troppo negata dalle circostanze. Per questo tergiversa nel suo guidarli tra le vie della città, persino attraverso un campo minato, pur di ritardare il momento in cui dovrà mostrar loro i mezzi che sostituiranno i cavalli fuggiti per il rumore della sua mitragliatrice. Peccato che questi sostituti saranno solo delle biciclette



Nel frattempo i nostri sono rintanati in un'ala abbandonata di un ospedale e riescono ad eludere l'arrivo di Beta ad Alexandria, con l'intento di spingerlo verso Oceanside. La strategia sembra funzionare all'inizio, con Aaron e Aiden come sentinelle, ma alla fine prevalgono le voci nella testa di Beta che gli indicano la retta via. Negan cerca di far sfogare Lydia, dopo l'uccisione della madre, e alla fine riesce nel suo intento.

Carol e Kelly escono a cercare materiale elettrico per un progetto di Luke; un'altra occasione per assistere ad un mea culpa di Carol, che però scopre la forza nel suo essere un lupo solitario. Daryl prende con sé Judith, uscita dall'ospedale per disperazione, ed incontra un Sussurratore fuggito dal gruppo di Beta, che pare impazzito da quando Alpha è morta.



Dopo aver ottenuto conferma del percorso dell'orda, Daryl uccide l'uomo, ma deve affrontare la questione morale con Judith. Il tempo delle parole è però finito; Aaron e Aiden sono stati scoperti e, contrariamente alle aspettative, l'orda di Beta arriva nei pressi dell'ospedale.



Un pre-finale non all'altezza

La settimana scorsa ci eravamo lasciati fiduciosi di poter ritrovare un senso in questa serie che ha da tempo smarrito la retta via. Purtroppo The Tower non ha fatto nulla per risollevare le sorti di The Walking Dead, che a questo punto ha ben poche speranze di rientrare in carreggiata. Catapultati magicamente in un ospedale abbandonato, i nostri eroi sono ancora vittime di se stessi, tra giustificati traumi - di Lydia e di Judith - e le lamentevoli, quanto insopportabilmente reiterate apologie di Carol.



La struttura dell'episodio è tutta un rincorrersi esistenziale ed esistenzialista di drammi personali e la "vincitrice" della puntata è Princess, nuovo outsider del gruppo, che deve trovare la comprensione e l'accettazione - forse più la compassione - di Eugene, Ezekiel e Yumiko, nonché reiterare le drammatiche conseguenze psicologiche dell'isolamento nell'apocalisse zombie, che presentano in questo caso derive imbarazzanti, quali la creazione di diorama in scala naturale, a base di non morti.

Strano poi come, tra la sconcertante indifferenza generale, l'unico che spenda qualche parola di conforto e di stimolo nei confronti dell'orfana Lydia sia proprio l'assassino di sua madre, in cerca di redenzione e con un arco narrativo potenzialmente esplosivo. Daryl esprime il carattere del leader ed affronta l'eterno dibattito sul bene e il male con la piccola Judith - davvero bravissima la piccola Cailey Fleming -, quando invece dovrebbe aiutare tutta la sua comunità e prendere in mano la situazione e traghettarla verso lidi narrativamente più felici.



C'è infine Beta, schizofrenico e bipolare, che non vuole essere il nuovo Alpha, ma di fatto lo è. Il suo percorso interiore si arricchisce ora di una nuova voce diegetica, che si aggiunge ai tanti manierismi fuori contesto di questa decima stagione. Purtroppo il risultato è che quello che ci impone lo show non è più l'esito delle vicende, né il relativo percorso, quanto una narrazione liquida e disomogenea, che si propone come flusso di coscienza di personaggi principali che faticano ad imporsi e di ruoli secondari che non hanno mai suscitato in noi reale interesse.