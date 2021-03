The Walking Dead 10x20 Recensione: nella mente di Principessa

Dopo un inizio in sordina riassunto nella nostra recensione di The Walking Dead 10X17 e nella recensione di The Walking Dead 10X18, che seguiva rispettivamente le vicende di Maggie e di Daryl, abbiamo avuto un più fulgido esempio di quali fossero le intenzioni della showrunner Angela Kang e della writing room dello zombie drama più amato della televisione con la nostra recensione di The Walking Dead 10X19. La parabola di Padre Gabriel ci aveva infatti convinti, rafforzata da uno spiccato ed ispirato approccio visivo ai temi dell'episodio, che aveva ben incarnato la direzione intimista dettata dai limiti produttivi del protocollo anti-COVID.



"Splinter", il quarto dei sei episodi speciali di The Walking Dead 10 ci riporta invece a riprendere le redini della narrazione che aveva chiuso con un cliffhanger il finale di The Walking Dead 10. Ci riferiamo infatti alle vicende di Eugene, Yumiko, Ezekiel e Princess, fermati lungo il loro cammino da un gruppo di soldati in tenute avveniristiche. Le speculazioni sull'ultima stagione di The Walking Dead ci avevano ovviamente riportati al fumetto di Kirkman e a quello che dovrebbe essere l'arco narrativo finale della serie, relativo alla comunità del Commonwealth.



Schegge di memoria

Non nascondiamo che non avevamo particolarmente apprezzato l'introduzione del personaggio di Princess nel corso della decima stagione di The Walking Dead. La sua instabilità e il suo essere sopra le righe l'avevano resa un'aggiunta ben poco funzionale alla compagine in cerca di nuove alleanze, dopo il prolifico dialogo tra Eugene e la misteriosa Stephanie, che indirizzava quest'ultimo alla volta di Charleston, West Virginia.

"Splinter" è l'occasione di scoprire di più sul personaggio interpretato da Paola Lázaro e rappresenta il secondo più apprezzabile risultato di questa tornata di episodi extra. Separati ed imprigionati dopo essere stati sorpresi dai misteriosi miliziani, i nostri vivono nell'incertezza riguardo lo schieramento dei loro carcerieri. Il punto di vista privilegiato è proprio quello di Princess, che seguiamo nell'arco di tutto l'episodio.



Una scheggia infilzata nel dito nel tentativo di scoprire qualcosa di più sul destino di Yumiko, ferita nel processo di cattura, instaurerà un effetto valanga sul flusso di coscienza di Princess, ripercorrendone la difficile infanzia e la solitudine a Pittsburgh; il tutto senza ricorrere a flashback, ma basandosi sulla claustrofobica esperienza di prigionia che risveglia i ricordi e contestualizza i sentimenti. Un'operazione doverosa nei confronti di Princess da parte degli sceneggiatori, perché intaglia un personaggio più tridimensionale, dal quale emerge un lato umano rimasto troppo a lungo in potenza nel corso degli episodi precedenti.



Un narratore inaffidabile

Altro pregio di questo episodio risiede senz'ombra di dubbio nell'inaffidabilità della narrazione, trasferita per osmosi dall'inaffidabilità della mente stessa di Princess, che fonde realtà e fantasia in un trasfert contorto che deforma i contorni del reale, proiettando parti del proprio ego su altri protagonisti dello show, che vivono così di emozioni e sensazioni che non appartengo loro, rendendo il tutto ancor più straniante.

L'ovvia conseguenza è che lo spettatore è così autorizzato a dubitare di gran parte di ciò che viene mostrato sullo schermo, perché non si ha la certezza se sia effettivamente parte degli eventi oggettivi o una rielaborazione forzata operata dalla mente di Princess, alla quale non hanno di certo giovato la difficile situazione vissuta in infanzia e la solitudine post-apocalittica.



In tal senso è interessante assistere alla lotta intestina tra il concetto di amicizia contrapposto all'istinto di sopravvivenza che ha permesso a Princess di cavarsela fino a quel momento, nonostante le ovvie conseguenze sul piano psicologico. Partecipando al flusso di coscienza della donna, incarnato sullo schermo dalla dicotomia nella rappresentazione della quale accennavamo pocanzi, siamo così testimoni anche della presa di coscienza di quest'ultima nei confronti dei suoi nuovi compagni e di un suo definitivo schieramento. Contribuisce a tal proposito la buona interpretazione di Paola Lázaro, che riesce in questo modo a dare maggiore profondità al suo personaggio. Una peculiarità a dir poco apprezzabile, che rende vincente la sperimentazione di questi episodi extra.

Inoltre, la limitazione delle location e l'elemento claustrofobico enfatizzano, come da previsioni, l'introspezione dei personaggi e centrano maggiormente il focus - la stessa cosa, in scala maggiore, era stata una delle chiavi vincenti dello scorso episodio. Basti pensare che i set effettivi sono due: per gli esterni un vero treno merci - i cui vagoni rappresentano le celle dei nostri -, mentre per gli interni della prigione di Princess, una ricostruzione in studio dell'interno del vagone, per meglio gestire gli spazi e permettere così alla troupe di lavorare nel pieno rispetto dei protocolli anti-COVID, cosa che sarebbe stata impossibile altrimenti.