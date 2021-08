The Walking Dead 11x01: tensioni e minacce nel primo episodio su Disney+

Dopo aver ripercorso l'intera storia di The Walking Dead, ritorniamo a parlare del prologo dell'ultima stagione. Avevamo già avuto modo di analizzare le due parti di "Acheron" nella nostra recensione dei primi due episodi di The Walking Dead 11, ma in quella circostanza non ci eravamo potuti sbottonare troppo.



Ora che finalmente il capitolo finale della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman è disponibile per tutti, riviviamo a suon di spoiler gli eventi principali che hanno segnato questo esordio di stagione.



Discesa all'inferno

L'inizio di TWD 11 è la prova di quanto la situazione ad Alexandria sia diventata insostenibile dal punto di vista della gestione delle provviste dopo l'incursione di Beta che ha distrutto qualunque cosa. I nostri sono infatti costretti a rifornirsi di razioni alimentari in una base dell'esercito, stando bene attenti a non destare gli zombi dormienti. Presto però scopriamo che è necessaria una sola goccia di sangue per scatenare l'inferno, ma tutto si risolve fortunatamente per il meglio.

Tornati ad Alexandria si discute sull'emergenza; così non si può andare avanti. Il cibo recuperato basterà per poco e il rischio è stato eccessivo. Forse la soluzione è raggiungere il Meridiano, il luogo dove si era stabilita Maggie fino all'assalto dei Mietitori, e recuperare il cibo lì presente. Nemmeno Maggie sa molto di questa terribile minaccia; solo che arrivano di notte e che quando li vedi sei già morto. Conosciamo in questo frangente le persone che accompagnano la donna: Duncan, Agatha e Frost.



Il gruppo armato che parte alla volta del Meridiano, formato tra gli altri da Daryl, Maggie e Negan, procede per una stazione sotterranea della metro, ma le tensioni con Negan iniziano da subito. I segnali non sono positivi e forse quella non è la strada ideale da percorrere: tra il rischio di inondazioni, rumori terribili che non presagiscono nulla di buono e una distesa di sacchi di cadaveri da superare. Negan si ribella alla dittatura di Maggie, che vuole proseguire a tutti i costi e crede che quella scampagnata sia in realtà una scusa per sbarazzarsi di lui. Maggie lo gela: lei è profondamente cambiata, ma è grazie a quel poco che ancora le rimane della vecchia Maggie, se Negan è ancora in vita. Le serve solo un pretesto per premere il grilletto.



Di male in peggio

Nel frattempo, assistiamo all'estenuante interrogatorio di Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess alle porte del Commonwealth, che assume i lineamenti di un processo kafkiano. Ben presto i nostri si rendono conto che c'è gente in attesa da mesi, che viene interrogata quotidianamente e, nel caso peggiore, "riprocessata".



Grazie ad un'intiuizione di Princess, Yumiko ed Eugene che rubano due armature e tentano la fuga con la scusa di riprocessare gli altri due. Il piano evapora quando scoprono il "Muro dei perduti", un collage di immagini di persone ricercate da chi vive nel Commonwealth e che possono godere di un ingresso privilegiato. Yumiko trova un messaggio di suo fratello Tomi riferito a lei. Tutti decidono di restare.

Tornati sull'altro fronte, scopriamo che il tunnel nel quale Maggie e compagni si sono infilati è in realtà un vicolo cieco bloccato da carrozze della metro e macerie; per di più incombe la minaccia dei non morti, che li schiaccia verso morte sicura. Daryl e Dog scivolano sotto una carrozza e spariscono, mentre gli altri si arrampicano sul vagone per tentare la fuga. Ultima resta Maggie, che nel tentativo di scalare verso la salvezza, scivola e non viene aiutata da Negan, precipitando verso quella che pare una morte certa.