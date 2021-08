The Walking Dead 11x02 Recensione: prima morte di stagione e nuovi nemici

Abbiamo già avuto modo di affrontare l'inizio di quest'ultima stagione della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman nella nostra recensione dei primi episodi The Walking Dead 11 ma, ora che la serie ha finalmente debuttato su Disney+ con la prima parte di Acheron, prologo bipartito che ci porta ad affrontare la situazione successiva alla sconfitta dei Sussurratori, cerchiamo di approfondire ulteriormente le vicende dei nostri protagonisti alle prese, da una parte, con la burocrazia kafkiana del Commonwealth e, dall'altra, con un conflitto interno tra Maggie e Negan che rischia di esplodere da un momento all'altro, soprattutto alla luce del cliffhanger che ha chiuso l'episodio precedente, che potete approfondire nella nostra recensione di The Walking Dead 11X01.



Perciò, mettiamo da parte ogni indugio e proseguiamo con l'avventura di Daryl e compagni, perché Acheron - Parte II ha ancora qualcosa in serbo per noi. Se invece siete a digiuno di The Walking Dead e volete ripercorrere tutta, ma proprio tutta la storia finora, fiondatevi sul nostro recap completo di The Walking Dead. E, ovviamente, non perdetevi anche le novità Disney+ di settembre 2021.



Maggie VS Negan

Se pensavate che ci saremmo sbarazzati così facilmente di Maggie dopo il suo atteso ritorno nello show, inutile dirlo, vi sbagliavate di grosso; come probabilmente vi sbagliavate alla fine dell'episodio precedente se pensavate che Negan avrebbe ceduto ad uno sbalzo di altruismo salvando la figlia di Hershel da morte certa.

E per fortuna, perché il ritorno di Maggie in carreggiata (o dovremmo dire carrozza), permette un più che necessario approfondimento sugli anni passati lontano dai nostri, che l'hanno profondamente mutata, indurendone la scorza. Per comprendere questo lo show non ci risparmia la raccapricciante e significativa morte di un personaggio secondario, Gage, che stabilisce il mood di quest'ultima stagione: chi resta indietro è perduto. Un netto cambiamento rispetto al passato e forse un monito per altri ben più importanti protagonisti dello show.



La prova del proprio cambiamento la fornisce poi Maggie stessa, con una terribile storia dal suo inedito passato che coinvolge un pazzo psicopatico e donne mutilate - vive e non - segregate in una soffitta. Interessante notare il cambio di registro che ha riguardato rispettivamente Negan, disposto a tutto, anche a giocare sporchissimo, pur di essere accettato, e Maggie, che da emula di Rick Grimes è scivolata sempre più verso una deriva cruda e aspra, forgiata dai lutti e dalle difficoltà, con sfumature che - in questo doppio prologo - appartengono forse più al Negan del passato.

Basti analizzare la dinamica della morte di Gage, responsabile di essere un figliol prodigo troppo di facciata, sacrificato da Maggie per evitare di compromettere la sicurezza del gruppo, quando invece Negan e Alden avrebbero tentato di salvarlo, come avrebbe fatto chiunque dei "buoni" nelle precedenti stagioni.



Daryl l'esploratore e il destino di Eugene

Una seconda linea narrativa, parallela a quella di Negan e Maggie, nasce dalla separazione di Daryl dagli altri all'arrivo dell'orda. L'inseguimento di Dog porta il personaggio interpretato da Norman Reedus (volto che rivedremo presto in Death Stranding: Director's Cut) ad esplorare un tunnel all'apparenza abitato nei periodi successivi allo scoppio della pandemia che ha riportato in vita i morti e condannato a non morte i vivi dopo il trapasso.

Un arricchimento della mitologia di The Walking Dead più che gradito, che permette di ampliare in parte gli orizzonti sulla caduta della civilizzazione che abbiamo vissuto solo attraverso gli occhi dei nostri protagonisti, e che abbiamo avuto modo di affrontare trasversalmente soprattutto negli episodi speciali di TWD 10.



Spostandoci alle porte del Commonwealth, come ricorderete, eravamo rimasti alla decisione di Yumiko di restare, dopo il messaggio a lei indirizzato dal fratello sul Muro dei Perduti. Ebbene, la satira burocratica prosegue con un pizzico di legal drama spruzzato proprio da Yumiko che, forte del suo passato di avvocatessa, riesce ad ottenere una rapida elaborazione del suo gruppo da parte dei burocrati del Commonwealth, non prima di averci regalato un momento à la Eugene, che ci fa empatizzare di più col personaggio e apprezzare sempre e comunque l'interpretazione di Josh McDermitt. Così, il primo passo verso la cittadinanza di Eugene, Yumiko, Princess ed Ezekiel è compiuto, sebbene siamo al corrente del male che affligge quest'ultimo e delle restrittive politiche sanitarie del Commonwealth, introdotte nel capitolo precedente.

Una nota positiva arriva però dal primo cliffhanger dell'episodio, rappresentato dalla presentazione dei nostri a quella Stefanie che tanto hanno cercato di raggiungere e che, a quanto pare, esiste veramente. Sarà tutto rose e fiori come sembra? In ogni caso ci pensa il cliffhanger dell'altra storyline parallela a ingrassare gli ingranaggi e a stendere un cupo velo di incertezza quando, dopo la sconfitta dell'orda sotterranea e una momentanea tregua tra Maggie e Negan, ecco fare il loro cruento ingresso in scena i Mietitori.