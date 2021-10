The Walking Dead 11x07 Recensione: Promesse Infrante

Vicinissimi al primo giro di boa di quest'ultima stagione di The Walking Dead - che, vi ricordiamo, sarà divisa in tre blocchi da otto episodi ciascuno - riprendiamo l'alternanza della narrazione tra Alexandria, i Mietitori e il Commonwealth per evidenziare quanto possa pesare la parola data dai nostri protagonisti, in virtù di un percorso che conduce ognuno alla confutazione dei propri limiti e, in ultima istanza, della propria natura.



Se quindi con la nostra recensione di The Walking Dead 11X06 ci eravamo lasciati alle spalle l'avventura horror di Connie e Virgil con quache guizzo di genere che non guastava, ma che non nascondeva la natura filler della puntata, è giunto il momento di scoprire dove ci condurranno le azioni dei nostri protagonisti, così intenti a fare ognuno la propria parte per le rispettive fazioni e così persi, in molti casi, nel trovare la propria strada.



Il prezzo della sincerità

Come non tornare a parlare della guerra fredda tra Maggie e Negan; una donna sopravvissuta al marito, brutalmente ucciso dal leader dei Salvatori in una delle morti più sconvolgenti di The Walking Dead, e un uomo consapevole delle proprie azioni che ragiona in maniera schietta, a tratti brutale nel ripercorrere quei frangenti nei quali ha segnato l'inizio del proprio declino uccidendo Glenn ed Abraham e salvando coloro che hanno in seguito hanno rappresentato la più grande minaccia per la comunità di Negan, al punto che il nostro non ha dubbi: il suo errore è stato non ucciderli tutti dall'inizio. Uno shock che racchiude una lucidità, una trasparenza e un inaspettato revisionismo nel considerare l'altro lato della medaglia delle azioni che hanno portato alla dipartita dell'amore di Maggie.

È tempo di scelte se si vuole percorrere la stessa strada. Con il pizzico di egoismo e pragmatismo che lo contraddistinguono e che lo portano ora a perorare la causa di Alexandria, Negan cerca di sotterrare l'ascia di guerra per perseguire un obiettivo comune, e questa volta è la speranza di Maggie di riuscire a mantenere quel voto a sfumare ulteriormente i contorni della donna forgiati dal dolore e dalla perdita.



Ci dobbiamo accontentare di questa promessa sul filo del rasoio, prima di scoprire il perché Negan si rivela una risorsa necessaria per tentare una carta vincente sul nuovo nemico. Questo non prima di aver vissuto le ultime vicissitudini relative alla fede di Padre Gabriel, che si imbatte in una sorta di doppelganger sul fronte nemico, al quale invidia senza dubbio ciò che lui ha ormai smarrito nella disillusione totale nei confronti di questo e dell'altro mondo.



Le varie facce della redenzione

Nella nostra recensione di The Walking Dead 11X04 avevamo incontrato nuovamente Leah, la donna conosciuta da Daryl nel suo peregrinaggio alla ricerca di Rick, ma questa volta dalla parte del nemico. Leah ha infatti mostrato sin da subito un rapporto privilegiato con Pope, il leader dei Mietitori, che l'ha accolta nella sua "famiglia", ma non ha avuto scrupoli nel mettere a repentaglio la sua vita e quella di Daryl in un vero e proprio battesimo del fuoco per accogliere quest'ultimo tra le fila dei Mietitori.

Una prova superata brillantemente dal personaggio interpretato da Norman Reedus, che ha fatto però emergere qualche scrupolo della donna nei confronti del capo. Sensazione che in questa puntata si tramuta in vero e proprio disaccordo riguardo la brutalità degli ordini impartiti, svelando ulteriori crepe nell'affresco militarista di Pope e facendo emergere uno spirito di autodeterminazione costretto dalle catene del dovere e del cameratismo.



Mentre prosegue ineluttabile il risvolto surreale della distopia del Commonwealth, nel quale persiste una totale idiosincrasia tra la concezione di comunità di Eugene e di chiunque rappresenti il feudo di Pamela Milton - ora coinvolta in prima persona nelle vicende dei nostri protagonisti -, non possiamo fare a meno di chiederci se qualche azzardo in più dal punto di vista narrativo e drammaturgico non possa giovare alla riuscita dell'insieme.

Ci avviamo così alla conclusione di una puntata che gioca su varie declinazioni del tema della redenzione attraverso il percorso interiore e non dei protagonisti, alla scoperta di lati oscuri e di altri sfacciatamente cristallini che speriamo trovino un riscontro concreto nel finale di questa prima parte di The Walking Dead 11, fiduciosi che anche la messinscena possa tornare a parlare al pubblico in maniera più coesa e organica, sfruttando meglio le intuizioni di regia come accaduto in qualche raro guizzo di questa stagione.