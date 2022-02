The Walking Dead 11X10 Recensione: l'altra faccia del Commonwealth

Il secondo atto dell'ultima stagione di The Walking Dead ha esordito una settimana fa in maniera sorprendete, come commentavamo nella nostra recensione di The Walking Dead 11X09. A dire il vero, le uniche vere perplessità erano state di carattere distributivo, perché a tutti gli effetti l'episodio si configura come un perfetto finale del primo blocco di puntate. La battaglia tra i Mietitori e gli alessandrini, tra Leah e Daryl, era stata pirotecnica in tutti i sensi e aveva iniziato a marcare alcune dinamiche che troveranno spazio nel prossimo futuro, come le scelte compiute da Maggie contro l'accordo preso inizialmente da Daryl dopo l'esito dello scontro.



Un conflitto reso ancor più palese dal clamoroso cliffhanger che chiudeva l'episodio e che vedeva i soldati del Commonwealth giungere alle porte dell'avamposto di Maggie sotto la guida di Daryl, sei mesi dopo gli eventi ai quali abbiamo assistito nel corso di tutta la puntata. Come capirete, questa settimana verremo così catapultati direttamente nel Commonwealth, ma fortunatamente non come accaduto finora.



Un nuovo inizio

Mettiamo subito le mani avanti. Non ci troviamo di fronte ad un capitolo memorabile come lo era stato il precedente ma, nell'ottica del discorso di cui sopra, "New Haunts" è un buon episodio introduttivo che vuole iniziare a raccontarci come siamo arrivati al gran finale della scorsa puntata. Dobbiamo ammettere che assistere alla quotidianità di personaggi diversi dai soliti nel regno di Pamela Milton ravviva un po' quella situazione che sinceramente cominciava a non entusiasmare dal punto di vista drammaturgico. Vedere Daryl alle prese con Mercer e Carol cercare soluzioni per curare Ezekiel aggiunge un briciolo di varietà alla distopia del Commonwealth che, oltretutto, riesce a svilupparsi verso altre direzioni, riuscendo a riempire furbescamente il minutaggio e allo stesso tempo a far progredire di qualche passo le vicende.

Un passo indietro a livello di dinamiche? Forse, ma perlomeno c'è una minima volontà di contestualizzare (anche in maniera straniante) quasi tutti i personaggi che hanno lasciato Alexandria per il Commonwealth, con prospettive che potrebbero svilupparsi già a partire dalle prossime puntate. La sensazione è quella di trovarsi nei primi periodi ad Alexandria, quando i nostri dovevano ricominciare da zero e cercare di inserirsi in modo organico e costruttivo all'interno di una comunità strutturata che pretendeva da loro il rispetto delle regole e degli ordinamenti vigenti. Certo, sappiamo tutti come è andata a finire in quel caso, con alcune delle peggiori decisioni prese da Rick Grimes nello show AMC, e di certo non assisteremo sempre ad una fedeltà incondizionata a Pamela Milton, anche perché l'aria sembra tirare in tutt'altra direzione.



Viva la resistenza!

Sì, perché uno degli aspetti fondamentali di quest'episodio risiede nell'aver tolto una volta per tutte il velo di Maya che ammantava la distopia del Commonwealth, introducendo un conflitto che finora pareva inesistente, in una comunità che non ha mai nemmeno cercato a convincerci, sin dalla sua introduzione negli episodi speciali di TWD 10. Ciò che prima si nascondeva dietro ai meccanismi di una burocrazia piramidale che ci permetteva solamente di realizzare quanto assurda e paradossale fosse la sistematicità dei criteri di selezione del Commonwealth, evolve sino a render conto del quadro completo (o quasi) della situazione, manifestando il divario interno tra "classi" e tratteggiando il malcontento serpeggiante che da una parte permette di mostrare tutta l'influenza di Pamela Milton, dall'altra quanto questa situazione non venga esattamente tollerata da tutti coloro che dovrebbero sottostare al proprio destino. Che tutto ciò possa portare ad una frammentazione dei nostri protagonisti anche a livello sociale?

Può darsi, visto che ne abbiamo avuto un esempio lampante nel cliffhanger dell'episodio precedente (non dimentichiamo lo sguardo gettato da Maggie a Daryl). I semi della rivoluzione potrebbero benissimo essere la scintilla del conflitto che porterà i nostri (o parte di essi) a schierarsi definitivamente e a condurci verso un finale già scritto, ma che, come molti altri elementi dello show di Frank Darabont, sopporterebbe il discostarsi dalla controparte cartacea firmata da Robert Kirkman per condurci verso ben altri lidi. In definitiva, questa attenzione agli intrighi politici che finora rischiava una deriva alla "Minaccia Fantasma" potrebbe forse trovare una risoluzione più felice, senza oscurare troppo gli sviluppi a venire.