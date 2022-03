The Walking Dead 11x12 Recensione: la scelta di Maggie

Giro di boa per quest'ultima stagione di The Walking Dead, che con "I Fortunati" arriva a metà stagione lavorando ancora sul costrutto politico e sociale del Commonwealth. Così, dopo averci accolti con uno degli episodi più riusciti degli ultimi tempi, descritto nella nostra recensione di The Walking Dead 11X09, lo show che vede al timone Angela Kang prosegue nel racconto imbastito nella scorsa puntata che potete recuperare nella recensione di The Walking Dead 11X11. Venuti quindi a conoscenza della strategia di Lance per carpire informazioni sui nuovi arrivati e sulle rispettive comunità, ci attende ora un viaggio alla volta di quegli stessi avamposti che abbiamo imparato a conoscere nelle precedenti stagioni.



Il progetto di Lance

In questo viaggio on the road alla volta di Alexandria, Oceanside e Hilltop la carovana di Lance e Pamela Milton trascina con sé un ordito di ampio respiro; un progetto che sprigiona grandiosità post apocalittica da tutti i pori: un impero del Commonwealth che vedrebbe nelle comunità ben note a tutti i fan dello show di Frank Darabont delle estensioni vassalle, così da creare una vera e propria egida dispotica. Un disegno che non si nasconde nemmeno troppo dietro alla diplomazia endemica di Lance, perfetto Giano Bifronte che con la carota degli aiuti e delle risorse è pronto a sfoderare il bastone dell'autoritarismo suo e di Pamela Milton.

Nell'organizzatissima comunità che aveva inizialmente accolto solo Princess, Ezekiel, Yumiko e Eugene troviamo proprio quest'ultimo alle prese con i postumi della delusione derivante dalle rivelazioni dello scorso episodio proprio ad opera di Lance e al confronto con Max, colei che realmente si nascondeva dietro la voce radio che inizialmente aveva indirizzato gli alessandrini verso il Commonwealth.



Tra intrighi, presunte congiure e complotti, lo show pare sempre più abbracciare il suo lato thriller e mistery, accantonando una vena horror che sembra non trovare molto spazio se non nelle manifestazioni di forza e potere. Anche l'assenza di un villain dichiarato lascia i conflitti sottopelle, rendendoci consci del fatto che ci troviamo ancora in una fase di costruzione di quel respiro che dovrebbe infine condurci allo scontro nella seconda parte della stagione. Resta il fatto che sembrano lontani i tempi di minacce più concrete e spaventose dell'autoritarismo armato.



Le ragioni di Maggie

La trasferta di Lance e Pamela Hilton è funzionale ad un unico semplice scopo: rimarcare l'importanza del personaggio di Maggie per i diversi avamposti e nelle vicende che l'hanno consacrata a leader carismatico su cui fare affidamento. A tal proposito abbiamo però assistito nel corso di quest'ultima season allo sviluppo di una figura sempre più coriacea e disillusa che in più di un'occasione ha valicato un confine etico e morale che se prima si stagliava più chiaro e delineato, ora appare sempre più labile nel disegno di cicatrici e sofferenze rappresentato dal percorso della figlia di Hershel.

Ed è proprio nel rapporto con Daryl che tutto ciò risulta più evidente. Qualcosa pare essersi rotto tra i due nonostante la facciata presenti sempre quel rapporto di amicizia e fiducia sviluppato a suon di batoste (non ultima lo sterminio dei Mietitori che ha visto Leah risparmiata solo per l'intervento del personaggio di Norman Reedus - e che vediamo già all'orizzonte con la sua vendetta, speriamo imminente). Alla fine, anche l'ultimo baluardo pare crollare quando Maggie realizza la deriva autoritaria del militarismo del Commonwealth che le viene chiesto di abbracciare; sono proprio la dimostrazione di forza contro i non morti e gli ordini impartiti da Mercer a far sorgere più di un interrogativo sul destino che potrebbe toccare a lei e al suo avamposto se decidesse di cambiare le cose una volta accettato di entrare nel feudo di Pamela Milton.



Una potenza che potrebbe benissimo rivolgersi proprio contro coloro che millanta di proteggere dalla minaccia dell'apocalisse, delineando la deriva fascista di un progetto che rischia sempre più di scivolare verso la dittatura del nuovo mondo. A tal proposito è interessante il dialogo tra Pamela e Maggie sull'essenza del leader, che vede vincere la tesi di quest'ultima sulla necessità di mettersi alla pari di coloro che si aiuta, senza vivere in torri d'avorio e essere trasportati su esclusivi calessi, ma vestendo letteralmente i panni dei propri compagni. Forse è così che si evitano le rivoluzioni interne, come l'iceberg contro cui probabilmente sta per impattare la nave del Commonwealth.