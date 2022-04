The Walking Dead 11x15 Recensione: la calma prima della tempesta

È un momento delicato per The Walking Dead. La settimana prossima ci ritroveremo infatti al cospetto del secondo midseason finale che chiuderà ufficialmente il secondo blocco di episodi per qualche settimana, prima di dare inizio al terzo ed ultimo atto di questa ultima stagione dello zombie drama più longevo della storia della televisione. E in qualche modo i nodi stanno venendo al pettine, perché dopo il rifiuto di Maggie di unirsi al Commonwealth descritto nella recensione di The Walking Dead 11X12 e lo spiazzante cliffhanger che avevamo solo accennato nella recensione di The Walking Dead 11X14, è quasi giunto il momento di schierarsi, mentre nella comunità di Pamela Milton continuano ad emergere dissapori.



I sospetti di Lance

Sappiamo da dove tutto è partito. Un carico d'armi del Commonwealth rubato lungo la strada, i sospetti che ricadono sulla comunità di Riverbend, una compagine di fanatici religiosi che non vede di buon occhio le proposte del mondo esterno e non apprezza nemmeno l'incursione di Aaron, Gabriel e del negoziatore Tony Carlson, in una fittizia missione per annettere il popolo guidato da Ian al regno di Pamela Milton. Solo che Tony è un ex-CIA e la sua missione è sterminare tutti e recuperare il maltolto che, però, non risulta nelle loro mani. La brutalità di Carlson viene combattuta da Aaron e Gabriel, con l'aiuto di Maggie e Negan (quest'ultimo ha ricominciato la sua vita proprio lì, è sposato e aspetta un figlio).

Dopo aver soffocato nel sangue la minaccia, i due ex alessandrini tengono la parte e fanno rapporto al Commonwealth, ma Lance non è uno stupido e i conti non tornano affatto. Che qualcuno abbia aiutato Aaron e Gabriel a ribellarsi a Tony, magari intascando le armi? Forse è il caso di fare una capatina ad Hilltop, da quella Maggie che non vede di buon occhio Lance e la sua autocrazia, che applica con decisione per perquisire l'avamposto e smascherare la figlia di Hershel. La situazione si fa man mano più rischiosa e rischia di degenerare, ma Lance ha un piano, e questa volta pare definitivo.



Sul fronte del Commonwealth proseguono invece le indagini di Connie sulle storture della comunità, alimentate dalla vicenda vissuta da Rosita e Daryl, che mette sul piatto la follia di Sebastian, il figlio di Pamela, che aveva mandato a morire decine di persone per recuperare un ingente bottino, prima che ci riuscissero i nostri. Anche Eugene e Max sono coinvolti in questa indagine, nella quale potrebbe entrare anche Mercer, che ha dovuto schierarsi apertamente in precedenza, mostrando di comprendere il lato oscuro del Commonwealth.



Come pedine su una scacchiera

Un episodio denso di eventi "Trust". Le dinamiche in gioco sono molteplici, ma tutte convergono su vari fronti verso l'inevitabile spaccatura che è già latente da tempo e che vede due faglie contrapposte stridere l'una contro l'altra, prima dello scontro decisivo. Interessante e necessaria l'introspezione di Mercer che, per quanto essenziale e abbozzata, ben si accorda alla ruvidezza del personaggio di Michael James Shaw, asciutto nella sua interpretazione del capo delle milizie del Commonwealth, ma allo stesso tempo capace di farne emergere il conflitto interiore tra il senso del dovere e la vera missione della quale dovrebbe farsi paladino. Aiuta anche il rapporto con Princess, in un'alchimia che funziona e colora le dinamiche e tra i due.

Questo ci porta all'indagine di Connie che trova nelle rivelazioni di Rosita carburante necessario, riuscendo a legare anche la vicenda di Eugene e Max al suo disegno, restituendo una sorta di pienezza narrativa che si accorda con gli eventi descritti nelle puntate precedenti, al netto di inevitabili semplificazioni. Ezekiel e la sua clinica clandestina rappresentano l'aspetto filler di questo episodio, pur non brillando affatto nella gestione della parabola del fratello di Yumiko, ma a loro modo seguono il canovaccio tematico imbastito in precedenza, che va a sondare la vera faccia del Commonwealth.



Ma è sulla gestione della linea principale che la puntata dà ovviamente il suo meglio, complici le buone interpretazioni del cast, con un Lance Hornsby che in questa stagione è davvero riuscito ad emergere nel suo machiavellismo. La regia riesce a sua volta a regolare piacevolmente la tensione, riportandoci così al fatidico momento al quale avevamo assistito nel cliffhanger che tanto ci aveva sorpreso nella nostra recensione di The Walking Dead 11X09, in un crescendo di contrasti sottopelle che vedremo senza dubbio esplicitati nel prossimo episodio.