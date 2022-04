The Walking Dead 11x16 Recensione: il midseason finale funziona?

Non è ancora il momento di correre ai ripari, spulciando tra gli sterminati cataloghi dei servizi streaming più seguiti, ma ormai possiamo dire di essere ad un passo dalla fine di The Walking Dead. L'episodio di questa settimana è stato il secondo (e ultimo) midseason finale dell'undicesima stagione dello show basato sui fumetti di Robert Kirkman, dopo di che ci ritroveremo a confrontarci con il terzo decisivo blocco di puntate che culminerà con l'inevitabile series finale, l'episodio più atteso e temuto da fan e addetti ai lavori. Perciò, se siete arrivati fin qui è perché avete seguito i nostri resoconti settimanali culminati nella recensione di The Walking Dead 11X15, altrimenti vi consigliamo di recuperare il nostro riassunto di The Walking Dead finora, prima di immergervi nel racconto di questa stagione e, nello specifico, di questo importante tassello di TWD che, a dire il vero, non brilla affatto nel panorama dell'undicesima season, smorzando di conseguenza l'hype per la tranche finale.



Il cerchio si stringe

Sono comunque diverse le linee narrative che si alternano nel corso di quest'episodio. Sul fronte del Commonwealth assistiamo alla riunione di Connie, Eugene, Max e Rosita per unire le conoscenze sui segreti della comunità di Pamela Milton e di conseguenza elaborare un'inchiesta atta a smascherarne i piani. Parte di questi ultimi comprendono le mire di Lance, braccio destro di Pamela, che dopo essere riuscito ad ottenere la collaborazione di Aaron e di Alexandria, si è trovato di fronte al rifiuto di Maggie e di Hilltop. La figlia di Hershel aveva infatti fiutato le conseguenze dell'autoritarismo del governo di stampo militarista del Commonwealth e aveva data il ben servito al volto della sua propaganda. Solo che, in seguito alla perdita di un carico d'armi e alla disastrosa e sanguinosa gestione del suo recupero, Hornsby aveva solamente scatenato un ginepraio, incolpando la comunità di Riverbend, nella quale si era trasferito Negan (sposato e in attesa di un figlio), soffocando nel sangue coloro che si rifiutavano di collaborare.

Per fortuna erano intervenuti i nostri, affiancati da Maggie, alimentando però i sospetti di Lance. Avevamo anche scoperto che il carico era stato rubato da Leah, sopravvissuta all'esecuzione di Maggie, in cerca di vendetta per i fatti di metà stagione. Lance decide così di reclutare la stessa donna responsabile del furto ai suoi danni per dare una lezione definitiva a Maggie, che aveva anche osteggiato la perquisizione ordinata per scoprire complicità nelle vicende di Riverbend. Il confronto tra le due in effetti avviene, forse non come ce lo aspettavamo, mentre ciò che Hornsby non ha ottenuto con le buone, viene reclamato con la forza, preparando i nostri allo scontro finale che avrà luogo nel terzo e ultimo blocco di TWD 11.



Occasioni sprecate

Puntata dalle importanti potenzialità questo midseason finale di The Walking Dead 11 ma, come già abbiamo avuto modo di vedere col precedente, la gestione drammaturgica di eventi e personaggi sfugge alquanto le aspettative, per risolversi in una scrittura che si accontenta dello stretto indispensabile, non riuscendo ad imbastire un racconto organico che non finisca col dipendere da risoluzioni forzate. Emblematico il caso di Leah, che attendavamo al varco da quando Daryl le risparmiò la vita in seguito alla rottura delle promesse fatte da Maggie, che avevano condotto allo sterminio dei Mietitori.

Il fatto che la donna fosse ancora in gioco, pronta ad intrecciare e a scontrare il proprio arco con il conflitto tra Commonwealth e Maggie, aveva portato ad un interessante cliffhanger che avrebbe meritato uno sviluppo meno frettoloso, anche solo per dare il giusto respiro alla conclusione di una storyline, come quella dei Mietitori, creata appositamente per lo show, ma che avrebbe benissimo potuto essere integrata in maniera più originale ed eclettica negli eventi a venire.



Più in generale, pare che la priorità in questo episodio sia quella di arrivare a presentarci gli schieramenti in vista del gran finale, come testimonia l'enfasi dell'ultimo atto su questo aspetto, ma il sapore dell'insieme non risulta perfettamente tondo per via del percorso che non è riuscito a dare il giusto spazio e la dovuta importanza alle dinamiche in gioco, nel tentativo di elaborare forse meglio l'indagine sul Commonwealth, per gettare le basi dello scontento nei riguardi di Pamela Milton, ma anche in questo caso sembrano più importanti la suspense e la preoccupazione sull'effettiva riuscita dei piani dei protagonisti, che il racconto definito di questi ultimi.

Stesso discorso, declinato in chiave più action e meno machiavellica, per Daryl e soci, mentre il tanto agognato sviluppo del confronto tra Maggie e Negan ha fatto il definitivo passo avanti, lasciandoci alle spalle, senza cancellarli dal cuore della protagonista, anni di dolore, rancore e sete di vendetta. Quello che ci attende ora è abbastanza prevedibile; speriamo solo che non lo siano altrettanto le modalità, magari con una regia che sappia essere più presente ed incisiva, accompagnata da una scrittura degna di chiudere un percorso così importante.