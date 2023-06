The Walking Dead Dead City 1x01 recensione: nuovo mondo, nuove regole

"Sai, quand'ero piccolo, Manhattan mi affascinava. Tutta quella gente su un'isoletta minuscola, a spingersi e accalcarsi. Pensa un po', ora che è morta non è mai stata così tanto viva. Sono le difficoltà a rinvigorire. Tirano fuori la forza che è sempre nascosta dentro".



Giunta sul piccolo schermo il 18 giugno 2023, The Walking Dead: Dead City si appresta a compiere i primi passi in un vasto universo narrativo che sta gradualmente prendendo forma. In questa storia, separata e successiva agli eventi che tutti conosciamo, ci ritroviamo insieme a due personaggi iconici della serie, Maggie e Negan, impegnati in un viaggio che sembra estremamente pericoloso; pronti ad affrontare i mostri e i demoni che li minacciano sia dall'esterno che dall'interno.



Una relazione difficile

La trama di The Walking Dead: Dead City è più semplice che mai, almeno nelle sue premesse. Maggie (Lauren Cohan) è tormentata da alcuni rimorsi che l'hanno spinta, da sola, fino alla zona di New York City e dintorni. Non sappiamo perché si è spinta fin lì, anche se è alla ricerca di qualcosa, e l'incontro con Negan (Jeffrey Dean Morgan) porterà alla luce la nuova battaglia che si è trovata costretta a combattere.

Dopo un'aggressione da parte di un individuo chiamato il Croato (Zeljko Ivanek), suo figlio Hershel (Logan Kim) viene preso in ostaggio come garanzia per una serie di dinamiche che coinvolgono sia Maggie che lo stesso Negan. Il piano dei due è quello di raggiungere il cuore della Grande Mela e liberarlo a qualunque costo, sfruttando l'esperienza di Negan con questo rapitore. A quanto pare, anni prima, il Croato faceva parte dei Salvatori, avendo quindi una stretta relazione con lui, il suo potere e tutto ciò che aveva costruito quando lo abbiamo conosciuto. Il viaggio verso la città, tuttavia, non sembra essere dei più facili, soprattutto perché si tratta di un territorio estremamente ostile, caratterizzato anche da alcune difficoltà esterne che la coppia dovrà affrontare sin dall'inizio.



Un luogo tutto da scoprire

La nuova ambientazione newyorkese di The Walking Dead: Dead City è sicuramente uno degli aspetti più affascinanti della nuova serie televisiva. Oltre ai volti noti al centro della trama, è proprio questo luogo a incorporare e canalizzare l'intera azione, aprendo la strada a un primo episodio che si distingue da tutto il resto. Abbandonando le aree verdi a cui eravamo abituati nelle ultime stagioni della serie principale (di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Walking Dead 11x24), l'ambientazione puramente urbana, oscura e selvaggia, sebbene in modo del tutto diverso, non può che affascinare, anticipando una trama sicuramente ricca di colpi di scena.

Così ci si ritrova lungo queste strade dimenticate da tutti, adornate di imponenti edifici in rovina e pervase solo dai lamenti dei non morti e dalla sporcizia lasciata da tempo immemorabile. I set di The Walking Dead: Dead City funzionano proprio perché hanno un linguaggio tutto loro, quasi inedito nel descrivere la situazione della città e la terribile storia di distruzione che l'ha portata a essere come la conosciamo oggi. Inoltre, è stato dedicato un certo sforzo creativo nel rendere sia gli zombie che l'ambiente il più sporchi possibile, arricchendo gli sviluppi con elementi che suscitano disagio diretto, come ratti e scarafaggi.



Ancora una volta, Negan e Maggie tornano al centro di una storia, di un viaggio insieme, sebbene adesso si presentino come i protagonisti assoluti. La loro è una relazione complicata, una sorta di tacita e strana intesa che non vorrebbe mai esistere, ma che si trova costretta a collaborare con tutte le riserve del caso. Conosciamo perfettamente le storie di entrambi (ed è bene precisare che la possibilità di una loro relazione è stata esclusa da The Walking Dead Dead City) e i percorsi che hanno affrontato nelle stagioni precedenti. In Dead City tornano fianco a fianco, anche se il profondo dolore che si sono inflitti non sembra mai svanire del tutto, tornando continuamente come un monito interiore, specialmente per Maggie.

Nonostante siano entrambi persone molto forti, il passato è il loro grande nemico e tutto ciò che abbiamo visto accadere loro nel corso degli anni non è sufficiente per cancellare gli errori e le scelte fatte in precedenza. Così, oltre a una città piena di insidie, la serie ci mette di fronte a un grande muro interiore che continua a ricordare ai due ciò che hanno vissuto e l'incoerenza delle scelte attuali. La lotta contro i propri demoni sembra essere un elemento centrale in The Walking Dead: Dead City, anche se non possiamo ancora prevedere quale direzione potrebbe prendere.



Fazioni e possibilità

Nel primo episodio di Dead City è subito evidente quanto il territorio di Manhattan sia complesso, o è probabile che lo sia, non solo dal punto di vista della sopravvivenza personale. Pur sembrando una città fantasma, ci sono alcuni indizi che suggeriscono la presenza di esseri umani che hanno scelto di viverci e di rimanere nonostante la situazione. Non conoscendo ancora i dettagli, un territorio del genere potrebbe sicuramente riservare sorprese in termini di fazioni interne, territori e altro ancora.



In un mondo in rovina e senza regole, The Walking Dead: Dead City utilizza alcune dinamiche tipiche del western classico per introdurre nuovi sviluppi strettamente legati alle comunità esistenti e alle loro regole interne. È il caso dei Marshall, i classici cacciatori di taglie che vengono sfruttati per accelerare il ritmo dell'episodio e mostrare la direzione che una situazione mondiale del genere potrebbe prendere dal punto di vista legislativo.

Muoversi nel mondo di The Walking Dead, ancora una volta, offre agli autori l'opportunità di ampliare la narrazione attraverso il viaggio di due personaggi che aprono letteralmente un contesto narrativo del tutto nuovo, pur mantenendo alcune dinamiche narrative estremamente familiari ai fan di lunga data. La sopravvivenza della razza umana può assumere pieghe ancora completamente impreviste e, mentre aspettiamo il secondo episodio in uscita negli Stati Uniti il 25 giugno 2023, non possiamo fare altro che riflettere su ciò che abbiamo visto finora e sulle future evoluzioni che un viaggio come questo potrebbe o non potrebbe assumere, in relazione a quanto già osservato.