The Witcher 3 vol. 1 recensione: c'è speranza per la serie Netflix?

La terza stagione di The Witcher potrebbe seriamente segnare il passaggio dello show alla sua piena maturità. Complice una situazione estremamente delicata che ha ormai lasciato ben pochi margini d'errore a Lauren S. Hissrich e soci, lo show targato Netflix sembra aver finalmente raggiunto la sintesi ideale tra la creatura voluta dalla showrunner e l'opera desiderata dai fan. Pur dimostrando di aver accolto buona parte delle critiche, il peso di certe decisioni potrebbe tuttavia ostacolare il tentativo di riconquistare l'amore del pubblico.



In base a quanto visto in anteprima, possiamo assicurare che sarebbe folle considerare questi episodi un flop. Specialmente se paragonato alla scorsa stagione (qui le considerazioni su The Witcher 2) o all'infelice spin-off (qui la nostra recensione di Blood Origin), il livello qualitativo appare superiore pressoché in ogni aspetto della produzione: dalla regia alle coreografie dei combattimenti, dall'impegno del cast alla gestione dei ritmi narrativi, tutto sembra palesare l'intenzione di rimboccarsi le maniche e salvare la serie da un potenziale collasso. Quale sarà il problema allora, di fronte a un prodotto che sembra aver imboccato la strada giusta?



L'ostinazione degli autori nel voler inserire, spesso senza reale motivazione e con scarsi risultati, elementi o tematiche di cui la serie non ha affatto bisogno. Una macchia potenzialmente fastidiosa su un prodotto che riesce finalmente a offrire qualcosa di realmente interessante.



Il Lupo, la Rondine e la Stella

Tornando rapidamente al cuore della narrazione dopo gli strani eventi accaduti nelle puntate precedenti, Geralt e Yennefer hanno promesso di riunirsi con l'obiettivo di proteggere Ciri e continuare ad addestrarla. Questo è un momento di grande tumulto per il Continente: l'impero di Nilfgaard, agli ordini dell'imperatore Emhyr Var Emreis, sta portando avanti le proprie macchinazioni per recuperare la giovane principessa di Cintra, così come intendono fare gli Elfi capitanati da Francesca e la Redania sotto le macchinazioni di Dijkstra e Philippa Eilhart.

Più nello specifico, il perfido mago Rience sta braccando da tempo il gruppo con l'obiettivo di rapire Ciri e sembra disposto a tutto per soddisfare le richieste di chiunque stia manovrando le sue azioni. Mentre Yennefer si convince che portare Ciri dai maghi di Aretuza potrebbe essere l'unica soluzione per tenerla al sicuro, Geralt si ricongiunge a Jaskier e comincia a cercare informazioni su Rience e chiunque possa avere dei piani per Ciri. Tra intrighi, tradimenti e contorti giochi di potere, le macchinazioni della Redania vedranno emergere la figura del principe Radowid mentre molti altri personaggi rimasti nell'ombra torneranno a muoversi per raggiungere i propri scopi. Potere, vendetta e bramosia segnano così il passo di un momento cruciale per l'intera narrazione della saga: con la sola Ciri che sembra intenzionata a restare fuori dal caos che la avvolge, il tempo dell'attesa lascia definitivamente spazio al Tempo della Guerra.



Una prova di maturità

La prima differenza, palese e immediata, che questi episodi mostrano rispetto al passato è il loro approccio infinitamente più concreto: non è un caso che si inizi nel mezzo dell'azione, con la regia ipercinetica di Steven Surjik a esaltare il ritorno dei combattimenti di Wolgang Stegemann, lo stunt coordinator del primissimo episodio della serie. La terza stagione impiega l'intera prima puntata per lasciarsi alle spalle eventuali collegamenti sgradevoli col passato, sfruttando la tanto attesa compresenza di tutti e tre i protagonisti per tenere chi osserva incollato allo schermo.

Mentre le dinamiche fra Geralt, Yennefer e Ciri dominano la scena, lo show coglie l'occasione per creare il perfetto spartiacque attraverso la Shaerawedd mostrata ne Il Sangue degli Elfi (il primo romanzo che avrebbe dovuto essere adattato nella seconda stagione). Hissrich e soci non raccontano quasi nulla di quell'episodio nello specifico, ma l'occasione è perfetta sia per introdurre novità, sia per dar spazio a personaggi finora solamente accennati.



Con il focus che si sposta rapidamente da una scena all'altra, tenendo alto il ritmo tra apprezzabili citazioni alle opere di Sapkowski e situazioni sempre differenti, il percorso di questa stagione prende una piega favorevole che ricalca quasi pedissequamente il percorso narrativo presentato ne Il Tempo della Guerra (secondo romanzo della saga e perno fondamentale dell'adattamento dei nuovi episodi). Con un contesto che per musiche, scenografie e stile migliora quanto di buono mostrato negli anni passati, l'opera apporta le giuste modifiche per ritrovare il proprio centro - riuscendoci, almeno in buona parte.

Superato l'adattamento iniziale, le puntate sono tutte estremamente dense e procedono a ritmo ben spedito, mescolando rimandi e trovate con costanza ma senza stonare troppo rispetto alle passate stagioni. Tutto sommato, il più grande pregio della produzione è quello di esser riuscita a gestire funzionalmente l'ordine e le gerarchie, tanto nei rapporti fra i personaggi quanto nelle storyline. Laddove questi elementi permettono alla Ciri di Freya Allan di brillare come mai prima d'ora, dando finalmente peso e carattere al personaggio, d'altra parte evidenziano la grande differenza fra il materiale adattato dalla fonte e gli elementi interamente originali - con uno di questi che farà probabilmente infuriare i fan di lungo corso.

I nodi vengono al pettine

Al di là di eventuali polveroni sollevati dalla fan base, molte delle soluzioni narrative che dovrebbero colmare alcune lacune di una trama forse troppo centrata non si rivelano all'altezza dell'intensità e della profondità del racconto originale. Ciononostante, neppure le libertà creative prese dagli autori dovrebbero impedire allo show di recuperare almeno in parte il terreno perduto. Il volume 1 della terza stagione di The Witcher ha tutte le carte in regola per far bene, facendo ben sperare in vista del volume 2 e delle puntate conclusive.

L'impegno profuso da tutte le professionalità coinvolte, con un Cavill visibilmente concentrato e desideroso di dare il giusto addio a un personaggio che ama, rende meno amare eventuali derive e permette di apprezzare ancor di più dinamiche e particolari che i romanzi avevano solamente potuto accennare. Soltanto il tempo potrà dire se emergeranno i buoni intenti o se la diffidenza e i dubbi (che non esitano a presentarsi) prenderanno il sopravvento. Ciò che è certo, è che l'avventura di Geralt, Ciri e Yennefer ha finalmente raggiunto il suo binario principale.



Se Netflix terrà a bada la propria voglia di emergere e lascerà che sia la storia a farlo, The Witcher potrebbe continuare a vivere anche senza il Geralt che tutti amano.