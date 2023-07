The Witcher Stagione 3 recensione: l'addio di Henry Cavill

La terza stagione di The Witcher, uscita nel periodo più delicato per lo show targato Netflix, ha dovuto fare i conti con diverse problematiche. Prioritario, in questo senso, era chiudere la diatriba interna alla produzione dopo l'addio di Henry Cavill, ma non solo: di fronte a fan e spettatori delusi per diverse ragioni, la showrunner Lauren S. Hissrich non aveva più scusanti o accuse a cui aggrapparsi per mantenersi al timone dello show. Con grande sorpresa, questi 8 episodi sono apparsi in buona parte convincenti, sia in termini di scrittura, sia in termini produttivi.



Se non altro, dopo una deludente seconda season, il corso delle puntate riprende la narrazione dei romanzi di Andrzej Sapkowski, rendendo il filone principale de Il Tempo della Guerra la linea narrativa da seguire. Nonostante il risultato dell'adattamento sia tutt'altro che perfetto, almeno in questi termini, sarebbe folle non considerare lo sforzo collettivo da parte di cast e crew nel portare su schermo un racconto estremamente intrigante e complesso come il Colpo di Thanedd.



Come accennato nella nostra riflessione su cosa ha sbagliato The Witcher, tuttavia, questi passi in avanti sembrano aver avuto davvero poco peso agli occhi degli spettatori, con buona parte del fandom che ha completamente perso fiducia e interesse nello show. Analizzando la terza tornata di episodi, capiremo meglio il perché.



La caccia alla Rondine

Le nuove puntate si aprono con la costante fuga di Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan) dalle numerose forze che intendono impadronirsi della ragazza. Mentre Ciri continua il suo addestramento, il Continente è in tumulto: l'impero di Nilfgaard, agli ordini dell'imperatore Emhyr Var Emreis (Bart Edwards), sta portando avanti le proprie macchinazioni per recuperare la giovane principessa di Cintra, mentre la Redania tesse i propri complotti sotto le attente analisi di Dijkstra (Graham McTavish) e Philippa Eilhart (Cassie Clare).

Con il perfido mago Rience (Chris Fulton) alle calcagna, il compito di Geralt è capire chi possa celarsi dietro questa ricerca forsennata e perché Ciri potrebbe essere sfruttata, scatenando un conflitto che lo porterà inevitabilmente a schierarsi. Yennefer, intanto, si convince a portare Ciri dai maghi di Aretuza per permetterle di controllare meglio i suoi immensi poteri. Nessuno può aspettarsi quale dedalo di intrighi attenda i protagonisti, tra inganni e tradimenti che si mescolano a contorti giochi di potere.



La serie di eventi che conduce al celeberrimo Colpo di Thanedd è il fulcro centrale della narrazione, esattamente come nel romanzo da cui le puntate prendono ispirazione. In questo caso specifico, le dinamiche più interessanti sono quelle che riguardano la Redania, il più attivo fra i Regni Settentrionali, guidato da Re Vizimir (Ed Birch) e manipolato dai suoi consiglieri Dijkstra e Philippa Heilart. La piega degli eventi porta però il principe Radovid (Hugh Skinner), fratello minore del Re (e non figlio, come nei libri e nei videogiochi), a emergere.

Potere, vendetta e bramosia sono i principali motori delle vicende in un momento cruciale per l'intera saga, in cui tutti cercano disperatamente di ottenere qualcosa per i propri scopri e necessitano di Ciri per riuscire nel proprio intento. Tra interessanti cenni a forze che agiscono nell'ombra, nuovi personaggi che potrebbero ottenere grande spazio in futuro e stravolgimenti epocali, niente sarà più come prima.

Una produzione più attenta

Non è un caso che questi episodi risultino decisamente più godibili rispetto alla passata stagione. Gran parte del merito è dovuto soprattutto all'approccio più concreto nei confronti della narrazione e degli eventi trattati. La regia spettacolare e ipercinetica di Stephen Surjik tiene altissimo il ritmo proprio negli episodi iniziali, mentre il comparto registico degli altri episodi si alterna tra qualche interessante trovata e mere esaltazioni dei combattimenti di Wolgang Stegemann, lo stunt coordinator del primissimo episodio della serie tornato in grande stile per l'addio di Cavill.

Nonostante un uso a volte eccessivo di prese, giravolte e reverse grip (impugnatura della lama opposta rispetto al normale), che per quanto aiutino a esaltare le coreografie rischiano di risultare ridondanti, i combattimenti di questa stagione sono sicuramente i migliori realizzati finora. A questo si aggiunge anche un massiccio uso di effetti visivi, soprattutto nelle ultime puntate, che mostra anche in questo caso dei grossi passi in avanti in termini qualitativi - eccezion fatta per un paio di situazioni in cui era veramente difficile gestire tanti elementi a schermo. Il ritmo della prima parte, vibrante e serrato, cede occasionalmente il passo sul finale di fronte al classico problema di gestione spezzettata delle situazioni. Un vero peccato, visto che fino alla fine, specialmente con il picco del sesto episodio, lo show è riuscito a mantenere il controllo senza grosse difficoltà.



Con un contesto che per musiche, scenografie e costumi migliora quanto di buono mostrato negli anni passati, l'opera apporta le giuste modifiche per ritrovare il proprio centro - riuscendo a garantire un'ottima resa stilistica che potrà far storcere il naso a chi desiderava un tocco più sporco e cupo. L'andamento delle puntate è quindi estremamente intenso, denso di elementi presentati e di situazioni che raramente sfociano in tempi morti.

Anche in questo caso, l'ultima puntata è forse quella che più di tutte risulta anti-climatica: a un episodio che ha definitivamente consacrato la Ciri di Freya Allan, alla sua miglior interpretazione del personaggio, la gestione leggermente diluita di alcuni eventi ha smorzato gli iniziali entusiasmi. Se pensiamo all'apparente impegno mostrato nel preservare lo spirito dell'opera, dispiace vedere la serie inciampare anche nei suoi momenti migliori per via di una gestione autoriale non all'altezza dell'opera originale. Il tanto atteso addio di Cavill, pubblicizzato come epico e iconico, non convince mai del tutto.



I problemi di uno show ad alto potenziale

Se neppure uno sforzo così importante basta a convincere i fan, non è certo colpa del materiale in sé. Nel tentativo di abbracciare più pubblico possibile, la serie ha probabilmente firmato la sua condanna: quando la prima stagione aveva soddisfatto i fan per le sue trovate, The Witcher ha deciso di cambiare drasticamente rotta per soddisfare gli spettatori occasionali della piattaforma, i quali non avevano compreso le linee temporali separate e chiedevano qualcosa di più lineare e meno cupo.

Quando lo show ha completamente deragliato con la seconda stagione, il pubblico generalista ha apprezzato i nuovi episodi (a quel punto molto vicini a esser più "il grande prodotto fantasy di Netflix" che l'adattamento delle opere di Sapkowski), mentre i fan sono definitivamente insorti. Questo continuo e instabile contrasto di vedute ha portato lo show a perdere completamente la sua identità nel tentativo di piacere indiscriminatamente a tutti. Per quanto la terza stagione faccia bene a tornare sui suoi passi, puntando con convinzione sui propri punti di forza, il risultato rischia seriamente di essere inutile.



Anche salvando il salvabile, continuano a palesarsi le difficoltà di una writing room che non è mai stata in grado di gestire adeguatamente il materiale di riferimento, e non sarà una stagione decente a sopperire alle mancanze e ai problemi che verranno - basterebbe pensare alla gestione del personaggio di Radovid per capire quanto gli autori abbiano poco chiare certe dinamiche fondamentali del mondo di The Witcher. A ogni guizzo o idea interessante si alterna un'aggiunta, un miscasting o un elemento che fa storcere il naso.

Il conflitto tra adattamento e direzione soggettiva è evidente, e dispiace parecchio se pensiamo a quanto fosse possibile muoversi senza incappare in eventuali problemi. Il mondo di Sapkowski lascia talmente tanto spazio che sarebbe possibile creare qualcosa di nuovo praticamente ovunque. Non è un caso che personaggi poco sviluppati come Tissaia siano riusciti alla grande, mentre altri come Cahir abbiano sempre meno senso. Con una mente diversa e un approccio più organico, sarebbe stato possibile creare una serie fantasy memorabile.



Il futuro dello Strigo

Giudicata singolarmente, com'è giusto che sia, la stagione andrebbe certamente premiata per lo sforzo collettivo di tutte le professionalità coinvolte nel creare una storia avvolgente e, per quanto possibile, fedele al materiale di riferimento. Per buona parte degli elementi presentati, lo show riesce anche a esaltarsi con alcuni rimandi e intensi scenari che rendono giustizia all'immaginario di Sapkowski; per altri, invece, il ritmo e lo sviluppo di certe situazioni sarebbero da rivedere. La più grande problematica di uno show dal futuro incerto risiede sempre nelle menti e nell'approccio allo storytelling targato Netflix.

Una produzione diversa, abbastanza coraggiosa da non preoccuparsi di soddisfare qualche standard esterno all'adattamento e abbastanza capace da sopperire a eventuali modifiche con elementi in grado di strizzare l'occhio ai fan o stuzzicare il loro appetito, avrebbe sicuramente giovato a The Witcher. Lo show che rischia di chiudere i battenti se non recupererà terreno, visto il preoccupante calo di spettatori, non è di certo una produzione ignobile. Ma per quanto la terza stagione possa coprire eventuali vergogne, il futuro dello Strigo è sempre più incerto.