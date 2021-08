Top Secret UFO Projects: Declassified, recensione della docuserie Netflix

Il 25 giugno 2021 il governo degli Stati Uniti ha pubblicato il rapporto sugli UFO, gli oggetti volanti non identificati; un documento da cui diverse persone si aspettavano una qualche risposta circa la loro eventuale natura aliena, ma che alla fine non presenta nessuna conclusione e anzi ribadisce il bisogno di ulteriori analisi, non escludendo a priori la possibilità di attività extraterresti ed aprendo le porte a nuove teorie, per lo più cospirazioniste.



Tutto ciò ha rinvigorito l'interesse verso l'argomento e, con un ottimo tempismo, Netflix ha deciso di pubblicare Top Secret UFO Projects: Declassified, un documentario in sei episodi da 45 minuti circa ciascuno che si propone di ripercorrere la storia dei principali avvistamenti - a partire dal celebre Incidente di Roswell - e di presentare le speculazioni di ufologi ed esperti del settore, oltre che varie testimonianze che proverebbero la presenza aliena tra noi.



Creata da Petr Vachler e disponibile in streaming dal 3 agosto, la serie non presenta nessuna nuova informazione o rivelazione per chi è già ferrato su questi temi, mentre rischia di essere fin troppo parziale per chi volesse avvicinarcisi, risultando così in un prodotto poco convincente che non brilla tra le tra le uscite Netflix di agosto 2021.



I want to believe

Una delle costanti nel corso di Top Secret UFO Projects: Declassified è che il governo statunitense è impegnato, fin dai primi avvistamenti, in operazioni segrete di indagine di questi fenomeni e al contempo di insabbiamenti e smentite. Le motivazioni della reticenza a diffondere informazioni che proverebbero l'esistenza aliena vanno dalla volontà di mantenere un vantaggio strategico sugli altri stati a quella di voler evitare il panico tra la popolazione.

Nella serie, infatti, gli UFO vengono automaticamente associati agli alieni, i cui scopi non sono identificati e anzi lasciano spazio alle più disparate congetture dagli intervistati, incluse le più bislacche. In realtà, l'associazione tra UFO e alieni non è così immediata, dato che con oggetto volante non identificato si intendono quei fenomeni che non possono essere spiegati (almeno al momento), che ad esempio potrebbero consistere in velivoli sperimentali impiegati da altre nazioni, oppure ancora particolari fenomeni atmosferici o ottici.



Poiché nell'immaginario comune UFO è diventato sinonimo di dischi volanti, diversi ricercatori preferiscono usare il termine "Unidentified Aerial Phenomenon" (o UAP) - ossia "fenomeno aereo non identificato", termine che nel documentario non viene mai utilizzato, così come non viene mai spiegato che UFO non vuol dire per forza alieno.



Questo ci porta a uno dei principali difetti della serie che, come scritto in apertura, risulta parziale e anche poco informativa perché per nulla interessata a provare a fornire spiegazioni quanto invece a dare spazio a speculazioni di persone convinte che gli alieni esistono e si aggirano sulla Terra e che i governi ce lo tengono nascosto, senza però mai mettere in discussione queste testimonianze o presentando un contraddittorio.

Ciò non avviene neanche nel caso di intervistati come Emery Smith, un ex-medico dell'aeronautica che afferma di aver eseguito delle autopsie su migliaia di corpi alieni e che è stato definito per lo più "una frode", tra gli altri anche da Jeremy Corbell, un esperto di UFO anch'esso presente nel documentario. Spesso e volentieri, la sensazione durante la visione è stata quella di trovarsi in una enorme echo chamber in cui tutte le voci non fanno che ribadire lo stesso messaggio.



Un altro aspetto che ci ha convinto davvero poco è l'ampio uso di CGI dalla dubbia qualità per ricostruire le varie testimonianze di avvistamenti, contatti o rapimenti (tra gli intervistati non mancano quelli che affermano di essere stati rapiti e poi studiati dagli alieni), contraddistinta poi da un fastidioso effetto blur. Per il resto invece si procede come nella maggioranza dei documentari, tra inquadrature degli intervistati, qualche immagine d'archivio, stralci di articoli e via dicendo.



Non solo USA

Probabilmente l'aspetto più interessante di Top Secret UFO Projects: Declassified è il presentare i principali eventi sugli oggetti volanti non identificati dalle origini fino agli sviluppi più recenti, inclusi i tre video filmati tra il 2004 e il 2015 e diffusi inizialmente dal New York Times nel 2017 e dall'azienda privata To the Stars Academy of Arts and Science (fondata da Tom DeLonge, ex chitarrista e cantante dei Blink-182), pubblicati in seguito direttamente dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti "per chiarire eventuali idee sbagliate da parte del pubblico sul fatto che i filmati fossero reali o meno, o se ci sia o meno altro nei video".

Inoltre, abbiamo apprezzato l'excursus su alcuni degli avvistamenti avvenuti al di fuori del suolo americano e che ci hanno portato in Russia, Cina, Brasile, Belgio, Australia, Perù e Zimbabwe. Purtroppo per gran parte del tempo si respira un'atmosfera complottista e crediamo che un approccio più neutro avrebbe rappresentato una scelta migliore per l'impostazione del documentario, perché avrebbe garantito una discussione più ricca e stimolante, oltre che più approfondita anche alla luce di una maggiore apertura da parte del governo USA a trattare l'argomento - per esempio, in merito al report citato in apertura dell'articolo, il governo ha promesso aggiornamenti periodici.



Ne risulta dunque un documentario che ha poco da dire a chi è appassionato dall'argomento e che, sebbene possa essere un buon punto da dove iniziare se ne si è a digiuno, risulta insufficiente proprio per l'eccessiva parzialità. Al massimo può andare bene per farsi un'idea delle principali speculazioni sugli UFO e sugli scopi dei presunti alieni, almeno secondo le varie convinzioni degli intervistati, ma c'è anche il rischio che si dia corda a testimonianze che al momento non hanno alcun fondamento.