Transatlantic Recensione: guerra e amore in una serie Netflix poco incisiva

Transatlantic è tra le serie Netflix di aprile 2023 (non perdete anche i film di Netflix di aprile 2023) che va ispirandosi a fatti e personaggi reali per raccontare della Francia sotto le tensioni della Seconda Guerra Mondiale e di un gruppo di persone impegnate a fare di tutto per salvare quante più vittime possibili. Ebrei, neri, omosessuali. Chiunque non fosse gradito ai nazisti o fosse considerato una minaccia. Una squadra di volontari, impiegati e spie, ognuno senza alcun particolare potere, se non quello della propria forza di volontà. Un senso del dovere che muove le fila del racconto e delle sette puntate dello show Netflix creato da Anna Winger e Daniel Hendler, basato sul romanzo The Flight Portfolio di Julie Orringer.



Transatlantic: personaggi reali e storie d'amore

Il racconto delle vicende dell'originale Emergency Rescue Committee mette ben chiaro fin dal principio un gusto spiccatamente lezioso, che non va certo sminuendo o svilendo i temi caldi e pericolosi del conflitto in corso. Ma come molte operazioni d'ambientazione storica in cui lo scopo è sia mettere in scena gli avvenimenti, sia riportare le dinamiche relazioni del cast corale, anche Transatlantic finisce per puntare più sul sentimentalismo che sulla profondità.

A rimanere una superficie su cui tutto, dalla luce, ai colori fino alla composizione delle inquadrature e delle sequenze, non fa altro che amplificare la leziosità della serie. A costruire un prodotto non all'altezza degli eventi catastrofici mondiali, bensì a erigere un dramma quasi da camera, nonostante si svolga poi anche sul campo; nelle prigioni straniere, negli uffici di consoli e procuratori, anche durante feste dagli abbigliamenti stravaganti, che mostrano come la guerra stesse cercando di mettere fine alle parti più gioiose e d'ispirazione della vita. Ci sono grandi nomi che si presentano sotto forma di personaggi principali nella narrazione di Transatlantic. C'è la figura di Marc Chagall con la moglie, insieme alla sua preziosa collezione di quadri, altri che vengono solamente citati come il genio di Walter Benjamin che, in quello stesso periodo, stava divulgando importanti scoperte sull'arte e la sua riproducibilità. Ma sono le persone ordinarie, privilegiate o meno, coloro che rappresentano il fulcro della storia e soprattutto del salvataggio di centinaia di individui e famiglie perseguitati dall'odio irrazionale della Germania di Hitler.



Un manipolo capitanato dalla Mary Jane Gold di cui veste i panni nello show l'attrice Gillian Jacobs, a cui vengono affiancati volti più freschi come quello di uno dei co-protagonisti impersonato da Lucas Englander o interpreti noti come l'americano Corey Stoll (Ant-Man), il francese Grégory Montel (Call My agent!) e il Luke Thompson già conosciuto su Netflix per la famosa serie Bridgerton.



Più melò che ricostruzione

Anche gli attori, come del resto l'atmosfera generale di Transatlantic, tendono a una recitazione molto accorata, che appartiene all'idea trasognante di un'epoca passata, di cui la serie vuole ricercare più la melodrammaticità che l'effettivo rimando agli orrori della guerra. Pur rimanendo il tema portante, pur essendo ciò contro cui ogni personaggio cerca di mettersi al riparo. È ovvio che per il racconto rimangono però più importanti i rapporti emotivi instaurati tra i protagonisti, vezzosi proprio come il contenitore stesso dello show.

Seppur l'ispirazione è quella di Casablanca, come gli stessi creatori hanno affermato e come si intravede anche tra le puntate di Transatlantic, la serie funziona come visione tormentata e romantica, meno come fotografia di una parentesi straziante per intere comunità costrette a scappare. Un'opera più da tè del pomeriggio che da assalto in trincea. Meritevole nel ricordare le gesta di tanti uomini e donne, meno nel volerle riportare con una certa artisticità.