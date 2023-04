Unseen recensione: un thriller Netflix che non colpisce

Nella recensione di Tenebre e Ossa 2 vi avevamo detto cosa pensavamo di quella che era senza dubbio uno dei serial più attesi lo scorso mese su Netflix, ma come al solito la piattaforma non si limita ai grandi nomi e, infatti, in questa recensione prenderemo in esame Unseen, che dopo essere passata quasi inosservata al suo debutto, a distanza di poco tempo è entrata nella Top Ten del servizio streaming (non dimenticate le serie Netflix di aprile 2023). Ozgur Onurme ha diretto la serie, che vede al centro della narrazione Zenzi (Gail Mabalane), donna delle pulizie che diventerà suo malgrado parte di una catena di eventi oscuri legati ad una rete criminale senza scrupoli. I sei episodi di questa prima stagione mettono in scena alcune idee interessanti, ma basterà questo per portare Unseen sopra la media dei tanti altri show che affollano Netflix?



Pulizie di primavera

Zenzi, dopo la morte del figlio e l'incarcerazione del marito Max, è costretta ad accettare di lavorare per chiunque sia in grado di offrirgli qualcosa, ma tra una pulizia e l'altra, emerge il lavoro sporco che circonda la zona, nel quale lo stesso marito era coinvolto. Nonostante le difficoltà, ora Max dovrebbe uscire di prigione, ma visto che l'uomo sparisce nel nulla invece di tornare a casa, Zenzi decide di darsi da fare per rintracciarlo, e non si farà problemi nel cercare di avere risposte da quegli stessi boss che lo avevano incastrato.

Principalmente, la vicenda principale di Unseen è incentrata proprio sulla ricerca della verità di Zenzi, in un viaggio che, però, portandola a confrontarsi con diverse organizzazioni criminali, tirerà fuori il peggio di lei, seppur quasi casualmente. Infatti, Zenzi nel cercare risposte è costretta a difendersi, decide di non mollare spingendosi anche oltre la legalità, e presto si troverà a sua volta immischiata in un ambiente nel quale tutti sono pronti a tutto, mentre tra una scoperta e l'altra i cadaveri inizieranno ad accumularsi, destando più di qualche sospetto.



La storia principale, come approfondiremo anche in seguito, risulta dunque capace di creare diverse situazioni ricche di tensione che vanno anche ad affrontare le problematiche di una società nella quale la donna deve sempre essere pronta a lottare, ma nonostante una buona partenza, non manca qualche ingenuità di troppo che va a minare le fondamenta di ciò che accade, in una vicenda altalenante che inciampa in più di un'occasione.



Salvate il soldato Zenzi

Nel seguire lo sviluppo di questa prima stagione di Unseen, ci sono momenti in cui è facile provare sentimenti contrastanti nei confronti della sua protagonista. Infatti, le scene più emotive e le tante tragedie che la colpiscono non lasciano indifferenti e sanno emozionare, così come fa effetto vedere Zenzi costretta a difendersi in ogni modo in diverse situazioni ansiogene in cui viene messa letteralmente all'angolo. Ma se il lato drammatico è riuscito e perlopiù ben sviluppato, purtroppo il modo in cui la storia principale si trascina tra un confronto e l'altro non è altrettanto convincente, e in più di un'occasione Zenzi più che una donna delle pulizie sembra trasformarsi in un agente segreto che non sbaglia un colpo.

La prima volta che ciò accade in verità è abbastanza verosimile, ma tutto ciò che segue, oltre a essere prevedibile, si trasforma in un'esasperazione di un espediente che può funzionare col contagocce, ma che se utilizzato ogni volta che è necessario smuovere l'ordito, allora diventa un problema. Come avrete intuito, la sospensione dell'incredulità verrà messa a dura prova, e anche alcuni sviluppi e indizi decisivi riguardo la ricerca di Zenzi saranno purtroppo casuali, per una scrittura che funziona soltanto in parte. Lo stesso lo possiamo dire anche per quanto riguarda il cast, con personaggi assolutamente convincenti, ma anche con alcune interpretazioni che risultano essere abbastanza deboli, per una serie che è continuamente preda di luci e ombre.



In conclusione, Unseen, tenendo fede al suo titolo, parte in sordina fino a conquistarsi un meritato spazio nel cuore degli abbonati riuscendo a farsi notare, ma ciò non toglie che le problematiche ci sono e risultano abbastanza evidenti. Le svolte più importanti, infatti, sono troppo spesso affidate quasi al caso e, soprattutto in vista del finale, gli ultimi episodi mettono in piedi una sequela di eventi poco credibili, pur riuscendo parzialmente a far breccia grazie a qualche guizzo emotivo regalato da alcuni dei protagonisti. Se alla base ci fosse stata una scrittura più coerente caratterizzata da una qualità costante, il finale sarebbe stato senza dubbio diverso, ma il caso purtroppo non è questo, e se avete intenzione di recuperare Unseen dovrete tenere in conto le sbavature delle quali vi abbiamo parlato.

Ovviamente, non mancano alcune idee interessanti, a partire dalle premesse che danno il via a tutto e dalla caratterizzazione della protagonista, ma questo non è comunque sufficiente per elevare Unseen sopra la media, lasciando l'amaro in bocca per come alcune situazioni cruciali vengono affrontate e risolte. Se amate il genere, non faticherete ad apprezzare la serie ed empatizzare per Zenzi respirando anche un'atmosfera tutto sommato azzeccata e curata, ma difficilmente riuscirete a chiudere un occhio sull'ordinarietà di alcune scelte narrative.