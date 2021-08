Valeria 2 Recensione: la serie Netflix promossa con riserva

Ferragosto si avvicina e un vento caldo soffia sulle spiagge italiane. Anche le uscite di Netflix di Ferragosto si preannunciano "bollenti". E tra queste spicca Valeria, serie tratta dai romanzi della scrittrice e blogger spagnola Elísabet Benavent (meglio conosciuta come Betacoqueta). Dopo otto episodi che non ci hanno del tutto soddisfatto (qui trovate la nostra recensione di Valeria), lo show torna su Netflix a partire dal 13 agosto con nuove puntate tutte da gustare. Un mix tra Sex and the City, Cinquanta sfumature di grigio e Le amiche della sposa, ma in salsa decisamente latina. E con una scrittura che cerca di andare più a fondo rispetto alla superficialità del passato. Non vedete l'ora di saperne di più? Continuate a leggere!



Quattro amiche sull'orlo di una crisi di nervi

Riprendiamo le fila del racconto. Valeria (Diana Gòmez), scrittrice ventottenne con la sindrome dell'impostora, torna a Madrid dopo la nascita della primogenita della sorella. Ad attenderla, i cocci di una vita da ricostruire. Il suo matrimonio con Adriàn è finito e la storia con Victor, dopo i bollenti inizi, è in una pausa stagnante. Come se non bastasse, non sa se accettare l'offerta della sua casa editrice di pubblicare il suo primo libro come ghostwriter. Ma non è l'unica a rischiare l'esaurimento nervoso.

Anche le sue amiche sono di ritorno in città, ognuna col suo bel fardello di nevrosi e problemi da risolvere. Lola (Silma Lòpez) non riesce a porre fine alla relazione tossica con Sergio, il suo ex narcisista. I due si vedono ancora di nascosto, in un costante tira e molla. Carmen (Paula Malia) cerca di conciliare la sua storia con Borja e l'ambito lavorativo, finendo per combinare non pochi casini. Mentre Nerea, dopo il coming out, sta cercando di adattarsi a un nuovo stile di vita, senza il supporto della sua famiglia. Riusciranno a superare la crisi esistenziale e trovare loro stesse?



La ricerca della felicità

Partiamo con le note positive. La seconda stagione di Valeria presenta dei miglioramenti rispetto ai problemi riscontrati negli episodi passati. In primis, la scrittura e i personaggi. Se in precedenza si lamentava una certa superficialità diffusa, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi principali, ora invece si riscontra una maggiore profondità nel delineare i caratteri, specialmente quelli delle protagoniste.



Dopo aver visto tutte le otto puntate, possiamo riassumere che l'intera stagione ruota intorno a una domanda fondamentale: chi sono io e cosa voglio veramente? Protagonista assoluta è dunque la voglia delle quattro ragazze di trovare la propria dimensione, una realizzazione personale a un livello più profondo. Insomma, essere felici e stare bene con se stesse, finalmente. Ognuna di loro, con la propria storyline, rappresenta una variazione sul tema della risposta a questa domanda pungente. Filo conduttore della narrazione è la pubblicazione del primo romanzo di Valeria, intitolato "L'impostora", e tratto dalla realtà della sua storia con Victor e Adriàn.



Che si tratti di amore, lavoro o famiglia, la soluzione è una sola: avere il coraggio di essere autentiche e di inseguire i propri sogni, senza lasciarsi scoraggiare dalle avversità. Questo è ben evidente nel percorso di Valeria, ma diventa più prominente nelle altre protagoniste, che finalmente sbocciano e assumono maggiore bidimensionalità.



Potenziale sprecato?

Veniamo ora alle dolenti note. Nonostante la volontà di andare più a fondo e di affrontare tematiche più esistenziali, la seconda stagione di Valeria non riesce a scollarsi del tutto di dosso le problematiche che l'affliggevano fin dal primo episodio. Ma andiamo con ordine. Sebbene lo stile visivo dato da regia e fotografia risulti accattivante e colorato, frizzante al punto giusto (con addirittura un momento musical diegetico), non riesce a redimere lo show dall'imperare degli stereotipi.

Ancora una volta, si cerca di emulare (forse) troppo un cult come Sex and the City, senza però avere la schiettezza e il mordente necessari. E che dire della recitazione? Si, qualcosa si salva, ma certi personaggi (sì, Victor, mi rivolgo a te) tendono alla staticità e alla mono espressività. Ciò che risulta più irritante è che, esattamente come nella prima stagione, Valeria spreca il suo alto potenziale, scadendo nella versione iper saturata di una classica soap opera latina. Il risultato è una variazione sul tema: divertente, audace, certo, ma pur sempre una la stessa minestra riscaldata, con tutti i cliché del caso. Qualche passo avanti va riconosciuto, ma forse alcuni sono stati più lunghi della gamba. E con le stesse vecchie scarpe, ormai consumate.