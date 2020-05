Valeria: recensione della nuova serie sentimentale su Netflix

Netflix, forte anche del successo trascinante de La Casa di Carta (qui trovate il nostro speciale sui migliori personaggi de La Casa di Carta), ha provato ad investire su altre serie iberiche, purtroppo però con risultati non così soddisfacenti. A tal proposito, tra le uscite Netflix di maggio troviamo Valeria, il serial creato da María López Castaño, con protagonista Diana Gómez, si è rivelato una commistione poco riuscita di altri prodotti simili usciti in precedenza. Scopriamo insieme i numerosi elementi che non hanno funzionato nel corso degli otto episodi che compongono la stagione, così da comprendere al meglio le varie criticità dell'opera.



Si scrive adulto ma si legge teen?

Partiamo da uno dei maggiori problemi della serie, seppur in realtà l'opera non sia affetta da problemi maggiori o minori, ma da semplici carenze strutturali su praticamente ogni fronte.

Valeria vuole porsi come una via di mezzo tra Sex and the City, Cinquanta sfumature di grigio e Le amiche della sposa, senza però riuscire in alcun modo a trovare una propria dimensione specifica, arrivando per certi versi a scimmiottare le varie opere citate, senza alcuna cognizione di causa.



Nonostante la serie cerchi disperatamente di puntare ad un target adulto, lo storytelling traghetta l'opera sempre più verso situazioni e dinamiche inclini al teen drama, oltretutto facendo sfoggio di una retorica in alcuni casi davvero difficile da digerire. Per comprendere al meglio l'enorme divario tra quello che la serie vorrebbe essere e quello che in realtà è, ci viene in soccorso proprio la protagonista, caratterizzata in modo a tratti didascalico e contraddittorio.



Valeria è infatti una scrittrice esordiente di ventotto anni, incapace di trovare il proprio posto nel mondo ed incerta sul futuro. Colta dalla sindrome dell'impostore - una particolare condizione psicologica che rende parecchio insicuri -, la protagonista si ritrova senza un soldo e incapace di consegnare all'editore la bozza del proprio lavoro. Quello che più disturba in realtà è il vedere il grande potenziale sprecato insito nell'opera.

Il puntare infatti su determinate tematiche molto attuali - come ad esempio l'incertezza del lavoro o l'ingresso definitivo nell'età adulta - avrebbe sicuramente portato l'opera a divenire un piccolo grande cult, cosa che invece purtroppo non è accaduta per la quantità davvero esagerata di stereotipi con cui è stata confezionata. Valeria è infatti una protagonista con la quale diventa difficile empatizzare, soprattutto per via della sua personalità piatta e immatura, che non le permette di evolvere minimamente nel corso degli episodi.



Insoddisfatta tanto in abito lavorativo, quanto sentimentale, il personaggio principale non sembra fare davvero nulla per cambiare la propria vita, lasciandosi anzi influenzare in maniera davvero troppo semplice dalle persone che incontra - persino da perfetti sconosciuti -, senza risultare in alcun modo determinata a prendere decisioni per conto proprio, nonostante la serie spinga molto su questo aspetto.

Il concetto di inseguire i propri sogni diventa così una tematica inconcludente, con una Valeria intenzionata a finire il proprio romanzo senza però impegnarsi in nessun modo per raggiungere l'obiettivo, nonostante a più riprese la stessa protagonista lo reputi il suo sogno più grande.



Le varie sequenze di dialogo, che si susseguono in maniera blanda, non aiutano di certo a migliorare le cose, anche per via di una reiterazione di determinati concetti, sintomo spesso di una semplice - quanto inesorabile - mancanza di idee. Il vedere Valeria e suo marito rispondere in maniera opposta ad alcune domande poste da amici o parenti, così come il mostrare la protagonista fare degli apprezzamenti al marito aspettandosi per forza di cose una risposta analoga, non fanno che rendere tutto eccessivamente didascalico e privo di sfumature tridimensionali.

In sostanza, è come se la serie dal primo all'ultimo momento si impegnasse nel ricordare allo spettatore quanto Valeria sia infelice della sua condizione esistenziale, senza però fare nessuno step aggiuntivo, presentando di fatto un plot all'interno del quale succede poco o nulla. L'opera diviene così un teen drama - neanche riuscito -, che pretende però di raccontare una storia adulta e matura, purtroppo totalmente fuori focus.



L'importanza di osare

Neanche i vari comprimari sono riusciti a salvarsi da un tipo di scrittura superficiale e molto, molto stereotipata. Le amiche di Valeria risultano stereotipate, chiuse in un archetipo comportamentale dal quale non si discostano per tutti gli otto episodi. Dalla ragazza sicura di sé quanto disinibita, all'amica sfortunata in amore ma sensibile, ogni singolo personaggio che entra in scena risulta poco meno che un semplice figurante.



Nonostante la serie si sforzi di parlare prevalentemente ad un pubblico femminile - come ad esempio piccoli grandi capolavori seriali come Orange is the new Black -, è a tratti davvero sconcertante vedere quanta poca cura sia stata riposta nella caratterizzazione dei personaggi. Gli stessi partner con i quali interagiscono le amiche, così come Valeria stessa, risultano unidimensionali, piatti o addirittura insignificanti, seguendo gli archetipi del principe azzurro bello e impossibile o del partner totalmente privo di personalità e a tratti insensibile.

Il marito della protagonista oltretutto rappresenta al meglio l'incoerenza di pensiero, dimostrandosi a conti fatti ben poco caratterizzato anche in relazione al suo amore/odio per il mondo del web. A tutto questo vanno ad aggiungersi le sequenze di sesso, forse l'unico elemento capace di dare un minimo tocco autoriale all'intero progetto.



La serie non riesce comunque a risultare incisiva, sia per quanto riguarda le dinamiche di coppia, prive di spessore, sia riguardo le sequenze di sesso esplicito, impiegate più che altro per smorzare il ritmo realmente soporifero degli eventi, ma assolutamente incapaci di puntare davvero su una vena trasgressiva o semplicemente fuori dagli schemi.

E se quanto elencato non dovesse ancora bastare, l'ennesima nota negativa è da ricercarsi negli stereotipi visivi della serie. Tutti i personaggi risultano infatti di aspetto gradevole e molto vicini a canoni di bellezza standard, particolare che ancora una volta cozza inevitabilmente con l'idea del provare a raccontare una storia fuori dai canoni teen e quindi più matura.