Valeria recensione: la serie Netflix torna più indecisa e piccante che mai

Anche se distante dalla versione che i lettori hanno conosciuto sulla carta stampata, Valeria 3 cerca di riflettere sul percorso della sua protagonista, mettendola in contrasto con un dubbio d'amore che ha assunto il sapore di crescita, e con quel cambiamento che colpisce più o meno tutti una volta raggiunti i 30 anni. Pur trattandosi di un momento della propria vita che molti autori hanno affrontato sia in letteratura che al cinema, la serie Netflix cerca di adottare un approccio tutto suo, pronto a coinvolgere non solo le decisioni e le preoccupazioni di Valeria stessa, ma anche un insieme di spunti contemporanei e frivolezze che rendono questo prodotto per il piccolo schermo più attuale che mai (elementi del genere li avevamo riscontrati anche nella nostra recensione di Emily in Paris 3). Tratta dai romanzi della scrittrice e blogger spagnola Elísabet Benavent (conosciuta anche come Betacoqueta), la nuova stagione di Valeria torna su Netflix a partire dal 2 giugno 2023.



Cosa scegliere?

La scelta è sicuramente il tema centrale di Valeria 3. Come accaduto in passato, la nostra protagonista si ritrova a fare i conti con la relazione che ha costruito gradualmente con Victor (Maxi Iglesias), l'uomo che ha letteralmente sconvolto il suo precedente matrimonio e la sua stessa esistenza, e con tutti i dubbi che entrambi si portano dietro.

Il forte e carnale sentimento che ha avvicinato questi due rimane, ed è proprio questo il problema quando Val (Diana Gómez) comincia a non vedere più alcun spunto sentimentale o sviluppo adulto nel loro rapporto. Così la reciproca incertezza porta nella sua vita il personaggio di Bruno (Federico Aguado), uno scrittore che ha molto in comune con lei e che, a differenza del suo precedente legame, sembra prometterle una relazione più matura e all'altezza delle sue aspettative. In parallelo, anche le fedelissime amiche di Valeria devono fare i conti con cambiamenti e scelte che plasmeranno per sempre il loro cammino, tornando come supporto per la protagonista, ma anche della serie stessa, e trasformando la narrazione in un percorso graduale di crescita e realizzazione personale.



All'incertezza della protagonista si affiancano le nuove sfide di Carmen (Paula Malia), ora alle prese con il matrimonio con Borja e tanto altro, i tormenti di una Lola (Silma López) alle prese con l'amore e con la sua importanza al di là del sesso, e la ricerca di una stabilità economica ed emotiva di Nerea (Teresa Riott) che cerca in tutti i modi di mantenere in piedi la propria attività in una Madrid che non si ferma un secondo. Ognuna di loro, andando oltre i cliché del caso, ha sicuramente qualcosa da offrire agli spettatori che hanno seguito la storia fino a questo punto, mettendosi nuovamente a nudo sia dal punto di vista umano che emotivo, senza troppi filtri.



Un percorso monodirezionale

Diversamente dalle precedenti stagioni, Valeria 3 sembra porre un punto fermo sulla storia che conosciamo, proiettando le sue protagoniste lungo un viaggio di crescita anche abbastanza tardivo. Oltre all'incertezza, in questo terzo arco narrativo diventa centrale anche la riflessione esistenziale, accompagnata da momenti formali estremamente diretti che, attraverso flashback mirati, riportano indietro la storia impegnandosi a contestualizzare queste amiche in procinto di fare nuovi passi nella loro vita attuale.

Amore, sesso, impegno, bugie, egoismo, tornano ancora una volta a costellare il cammino di Valeria, offrendo una storia che oscilla continuamente tra irriverenza, sentimenti e un certo grado di prevedibilità cui i fan di sempre sono abituati. Nel grande disegno abbozzato dall'incertezza della protagonista si agitano anche le battaglie personali delle sue amiche, impegnate a trovare una risposta ai loro tormenti, sostenendosi reciprocamente ogni volta che serve. Come in passato, le grandi domande sulla "propria felicità" tornano a tuonare nei cuori delle ragazze, in un momento di trasformazione che coinvolgerà inevitabilmente tutti quanti.



L'età adulta, quindi, prende il sopravvento sull'intera narrazione, canalizzando la realtà personale di ogni personaggio di Valeria 3 e accelerando in quella che sembra essere l'unica direzione possibile. Così i 30 anni di tutte loro diventano un pretesto per spingerle ad affrontare le proprie paure su molteplici fronti, dando vita a una narrazione che si nutre ancora di alcuni stereotipi che abbiamo evidenziato anche nella nostra recensione di Valeria 2.

La volontà di approfondire il materiale trattato è più evidente che mai, così come un certo progresso nella scrittura di alcune dinamiche che continuano a richiamare Sex and the City et similia. Il risultato è una storia sicuramente divertente e divertita (anche dal punto di vista formale), che sa come intrattenere fino in fondo, continuando a perseguire un certo tipo d'impegno socio-romantico che può risultare sia stucchevole che interessante.