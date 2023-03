In viaggio con Eugene Levy recensione: una banale docuserie sui viaggi

Su Apple TV+ compare In viaggio con Eugene Levy, docuserie che sarebbe anche divertente vedere e consigliare, se non lo avessimo già fatto - o al contrario, sconsigliato - un numero notevole di volte. Ultimamente il pattern si sta infatti ripresentando con più ripetitività. Sintomo sicuramente della molteplicità delle piattaforme, che hanno portato ormai diverse formule a riprodursi a cadenza sempre più ravvicinata, in questo caso vedendo prodotti basati tutti sullo stesso concept e in cui è solamente l'host principale a cambiare. Tra i primi lo avevamo notato nella recensione di Il mondo secondo Jeff Goldblum, dove lì almeno le puntate con l'attore non si costruivano attorno alla scoperta di mondi e di luoghi, ma andavano nella specificità di oggetti d'uso più o meno comune.



È stato poi il turno di Will Smith come visto nella recensione di Benvenuto sulla Terra, dove effettivamente sussisteva un elemento appassionante nell'osservare la docuserie e vedendo non tanto il talent, quanto gli esperti che gli venivano affiancati e il loro mostrare come superare determinate condizioni di difficoltà a dispetto di qualsiasi possibile impedimento. Per ultimo, poi, è arrivato il momento dell'uscita e della recensione di Limitless con Chris Hemsworth, dove anche lì la star veniva messa di fronte a prove da dover superare, ogni volta spostandosi e ritrovandosi in posti differenti.



Cosa fare quando si visita un paese?

Seppur In viaggio con Eugene Levy non assomigli nell'effettività a nessuno di questi show nominati, risultando inoltre più semplice, visto che si tratta solamente dell'esperienza del comico e attore in giro per il mondo alla scoperta di luoghi d'incanto con le loro usanze e costumi, in realtà il principio alla base di ogni prodotto rimane lo stesso, venendo declinato in maniera differente. E, poi, reiterato. Ancora e ancora e ancora. Ogni volta in questa tipologia di docuserie il talent di turno viene condotto nel cuore di un luogo, di un mestiere, di una tradizione di cui lui stesso dovrà diventare parte attiva.

Non potrà tirarsi indietro, scendendo infiniti metri sotto la superficie dell'acqua oppure seguendo una dieta di tre e più giorni senza non poter mangiare. In questo caso, nella nuova serie di Apple TV+, Levy deve visitare paesi splendidi e alloggiare in meravigliosi hotel di lusso, come lui stesso spiega divertito nell'introduzione di ogni puntata. Di contro, dovrà anche sottostare alle occupazioni che ogni professionista coinvolto ha organizzato, andando da un tour in piena notte nelle foreste piene di ragni e serpenti del Costa Rica, fino a immergersi nelle acque gelate della nevosa Finlandia.



Il viaggiatore riluttante

Esperienze che inizialmente l'attore è titubante nello svolgere, ma che hanno come fine quello di arricchire il suo soggiorno in alcuni degli angoli più stupefacenti del mondo. Una serie in cui la premessa può risultare anche simpatica e funzionale, ossia quella di un uomo che a settantacinque anni non ha mai realmente viaggiato e che si trova a disagio in qualsiasi dimensione che non sia quella cittadina.

Ma che finisce per essere similare a tante altre visioni di un filone diventato prevedibile e consolidato, sicuramente interessante nel suo intento di portare con sé lo spettatore attraverso un amo che possa trascinarlo nella narrazione. Che sia una volta Zac Efron (come abbiamo visto capitare nella recensione di Zach Efron: con i piedi per terra) o, come in questo caso, Eugene Levy. Un modus operandi comprensibile e che funziona dal punto di vista ideale, ma che dovrebbe sforzarsi nel trovare un appeal maggiore.