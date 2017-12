Vikings 5: recensione del sesto episodio

Dopo cinque puntate un po' sottotono, Vikings torna sul vecchio cammino sfornando un buon sesto episodio. Tutte le piccolissime tracce e i sotterfugi delle precedenti puntate prendono finalmente fine e la guerra civile è alle porte. Da una parte Harald e Ivarr, dall'altra Bjorn, Ubbe e Lagertha. Solo un evento catalizzatore come la morte di Ragnar Lothbrok poteva riunire tutti i popoli del nord, ma quello ormai è il passato e le lotte di potere sono all'ordine del giorno.



Ivarr e Heahmund

Così come Ragnar (Travis Fimmel) rimase affascinato dal fido Athelstan (George Blagden), così lo rimane Ivarr (Alex Hogh Andersen) con il vescovo Heahmund (Jonathan Rhys Meyers). I Normanni sono un popolo di guerrieri, razziatori e contadini. Di pessimo carattere e altrettanto pessima indole, difficilmente fanno prigionieri se non per renderli schiavi.

Eppure qualcosa in Heahmund ha fatto colpo sul minore dei figli di Ragnar ed è proprio quest'ultimo a confessare cosa: il vescovo cristiano è un uomo completo, intelligente e soprattutto dotato fisicamente. Ivarr, invece, non può lottare come vorrebbe nonostante questa sua mancanza sia compensata dall'acume tattico. Un acume che usa proprio per stringere la sua personale alleanza con re Harald (Peter Franzen) senza contare di nuovo il fratello minore Hvitserk (Marco Ilso). Questa particolare forma di menefreghismo nei confronti del fratello potrebbe portare Ivarr alla rovina. Così come Hvitserk ha tradito Ubbe (Jordan Patrick Smith) potrebbe farlo anche con il Senz'ossa.



La noia prosegue

Come già detto per le precedenti puntate, tutto quello che non ha a che fare con la parte principale dedicata ai Vichinghi fa acqua da tutte le parti. Il viaggio di Bjorn è arrivato ad un punto ambiguo in cui lui e Halfdan vengono quasi uccisi ma poi riescono a scappare. Un breve incontro con gli arabi del Mediterraneo, un banchetto, un breve amplesso e poi tradimento e omicidio. Tutto molto senza senso. Tutto abbastanza inutile ai fini della narrazione. Sembra davvero un filler messo lì giusto per fare minutaggio. Per fortuna, però, Bjorn sta finalmente tornando a casa.

E così come la parte di Bjorn, anche quella di Floki (Gustaf Skarsgard) sta portando all'esasperazione. Prima la voglia di morire in solitudine, poi la scoperta del presunto Valhalla e il ritorno a Kattegat hanno reso Floki uno dei personaggi più pesanti e noiosi dell'intera serie. Partito come personaggio scaltro e sorridente, il fondamentalismo di Floki lo ha portato ad essere prima l'assassino di Athelstan, poi nemico dello stesso Ragnar e infine vate di una non meglio precisata parola di qualche divinità. E nonostante l'avvertimento di Lagertha, il prode Floki ha deciso di reclutare gente per la sua colonia.

I sospetti dei fan riguardo ad Astrid, invece, si sono concretizzati: la ragazza ha sposato re Harald per infiltrarsi nei piani contro Lagertha. Il suo sacrificio è nobile e l'essersi concessa carnalmente ai messaggeri per la regina di Kattegat è stato un atto di estremo amore. Tra due lune sarà il tempo della guerra. La scacchiera è pronta. Harald e Ivarr contro Lagertha, Ubbe e Bjorn.