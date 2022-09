Il villaggio dei dannati Recensione: la serie tv tratta dal classico sci-fi

Midwich, piccola cittadina del sud dell'Inghilterra, è una tranquilla comunità dove non accade mai nulla di insolito. Almeno fino a quando, una notte di settembre, la vita degli abitanti non è sconvolta da un evento inspiegabile. Un improvviso blackout elettrico infatti viene seguito da uno svenimento collettivo che coinvolge non solo le persone ma anche gli animali. Una perdita di coscienza che non ha spiegazione e che spinge le forze governative a mettere la zona in quarantena, nell'attesa di scoprire cosa sia effettivamente accaduto. Improvvisamente il giorno successivo tutto sembra essere ritornato alla normalità, ma dopo qualche tempo si scopre che tutte le donne in età fertile sono rimaste incinte.



Nonostante l'incredulità generale data dalla comune gravidanza, che coinvolge anche coloro che non avevano avuto rapporti sessuali da anni, e le analisi che confermano come i futuri nascituri abbiano solo il DNA materno, dopo nove mesi i bambini vengono finalmente alla luce. Ne Il villaggio dei dannati su Amazon Prime Video i piccoli crescono sotto le amorevoli cure dei genitori ma non ci vuol molto perché comincino a manifestare dei comportamenti sempre più strani e inquietanti, come se agissero e pensassero tramite una sorta di mente collettiva. Niente sarà più come prima e un gruppo di cittadini, genitori dei nuovi nati, cerca di scoprire la verità prima che sia troppo tardi...



Il villaggio dei dannati: un'occasione mancata

Difficile giustificare un adattamento così informe e incolore di un grande classico della fantascienza letteraria, quell'I figli dell'invasione pubblicato nel 1957 da John Wyndham. Un romanzo che ha fatto storia ed è stato già portato per due volte - tre contando anche il sequel apocrifo La stirpe dei dannati (1963) - sul grande schermo nelle due versioni di Il villaggio dei dannati, datate rispettivamente 1960 e 1995. Leggete qui la nostra recensione de Villaggio dei dannati.



I primi due adattamenti, pur con qualche libertà, si avvicinavano al fascino dell'originale - anche se il film di Carpenter era tutto tranne che perfetto - e complice la durata limitata riuscivano a raccontare il succo della storia senza perdersi in tempi morti di sorta. E proprio l'allungare eccessivamente il brodo è il principale problema di questa serie televisiva britannica, co-prodotta da SKY e trasmessa sull'emittente satellitare nello scorso mese di giugno.



Il tentativo di esplorare in forma seriale una vicenda così ricca di ambiguità e di ipotetici spunti di riflessione era sulla carta vincente, ma per via di diversi problemi i sette episodi risultano una pallida imitazione dei prototipi, privi della necessaria tensione e mai in grado di dar vita a personaggi interessanti. Il risultato è una produzione anonima che non riesce a suscitare né il senso di mistero necessario, tanto che i colpi di scena pur lasciati carburare a puntino risultano poi poco incisivi, né la doverosa tensione a tema: questi bambini alieni infatti non incutono quel senso di atipico timore che i loro "colleghi" erano riusciti a generare nelle precedenti, succitate, trasposizioni.

Una storia poco appassionante

Il prologo si apre con una scena avanti nel tempo salvo poi catapultarci in un lunghissimo flashback che parte proprio da quell'evento clou che ha messo in moto il fulcro narrativo. Evento che ricerca inutili suggestioni visionarie - l'insensata presenza del cavallo bianco ne è il più fulgido esempio - per nascondere una povertà di mezzi che appare sin da subito evidente. Il basso budget salta immediatamente all'occhio e la messa in scena ne risentirà da lì alla fine: se è vero che il racconto non necessitava di particolari effetti speciali, a mancare è proprio uno stile identitario che riesca a far spiccare la serie tra le tante.

Anzi, in diverse occasioni l'impressione è quella di trovarsi ad un prodotto vecchio di quasi vent'anni, più affine ad un approccio televisivo di inizio millennio che simile ai titoli contemporanei. La sceneggiatura come già accennato è l'ennesimo punto debole de Il villaggio dei dannati, soprattutto per via di personaggi poco interessanti, alle prese con problemi coniugali, tradimenti e bugie di sorta che rimandano più ad un immaginario da soap-opera che alle dinamiche di genere, manifestando numerose forzature nella gestione dei vari rapporti interpersonali: un difetto che salta maggiormente all'occhio anche per via di scelte di casting poco efficaci.



L'invasiva colonna sonora, sfruttata ed esasperata per tenere lo spettatore in un continuo stato di attesa, e il clima perennemente uggioso di questa cittadina inglese - le riprese hanno avuto luogo nella cittadina di Amersham, 14mila abitanti - non fanno che mettere ulteriormente in risalto i problemi strutturali di un'operazione che si affloscia troppo presto in quel plot cardine, girato e rigirato in maniera inutilmente complessa per giustificare la resa seriale: le quasi sei ore di visione finiscono per annoiare già a metà del racconto, una volta compreso il furbo gioco ordito in fase di scrittura, nella speranza di incuriosire il pubblico. Speranza disattesa, anche per via di finali di puntate che non riescono a suscitare quel climax tale da spingere alla visione di quella successiva. Per farvi un'idea, qui potete visionare il trailer della serie Il villaggio dei dannati.